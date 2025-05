Internationaler Museumstag: Trend zum Austausch regionaler Spezialitäten rührt die Welt der Kulturgüter zu Trä

Der 18. Mai ist der Internationale Museumstag. In diesem Jahr hat ein Trend zum „Spezialitätentausch“ die Welt der Kulturgüter erfasst.

Auf Initiative der Kulturdenkmalbehörde der Provinz Sichuan haben drei bedeutende Museen im Südwesten Chinas – Sanxingdui, Jinsha und Luojiaba – ein „Kulturgüter-Lieferungs“-Event gestartet, das Raum und Zeit überschreitet.

Im Südwesten Chinas ist das Sichuan-Becken ein Ort, an dem vielfältige Zivilisationen aufeinandertreffen. Die Ba- und Shu-Kulturen ergänzen sich gegenseitig – die Ba-Kultur ist kraftvoll und kriegerisch, die Shu-Kultur kultiviert und gelehrt – und verschmelzen zu einer harmonischen Einheit. Die alten Shu-Menschen waren romantisch und fantasievoll, was sich in ihrer Bronze-Mythenbaum-Darstellung und den Sonnen- und Unsterblichen-Vögeln zeigt, die kosmische Visionen verkörpern. Die Ba-Menschen hingegen waren tapfer und kriegerisch – ihre bronzenen Waffen und kriegsthematischen Gravuren zeugen von den Erinnerungen ihres Stammes. Durch ihren Austausch verschmolzen beide Kulturen miteinander und schufen gemeinsam das reiche und vielfältige Kapitel der Ba-Shu-Region innerhalb der chinesischen Zivilisation.

An diesem besonderen Tag sandte der „Bronzene Vogel“ des Sanxingdui-Museums ein bronzenes Kultur- und Kreativprodukt sowie eine niedliche Handtasche in Form eines Töpfer-Schweinchens als „regionale Spezialität“ an den „Bronze-Dou mit Kriegsdarstellung (Land- und Wasserschlacht)“ des Luojiaba-Stättenmuseums. Der Bronze-Dou revanchierte sich mit einer Tigerfigur, die bei den Ba-Menschen sehr beliebt war. So begann der „Spezialitätentausch“ unter Kulturgütern. Auch die „Sonne und Unsterbliche Vögel“ des Jinsha-Stättenmuseums reagierten begeistert und spendeten goldene Foliensouvenirs an Sanxingdui – jedoch konnte das Paket wegen „Übergewichts“ nicht zugestellt werden.

Das diesjährige Thema des Internationalen Museumstags lautet: „Die Zukunft der Museen in einer sich rasant verändernden Gemeinschaft“. Museen sind heute nicht mehr nur Aufbewahrungsorte der Vergangenheit, sondern auch Orte, an denen Kulturgüter neues Leben erhalten. Dieser bedeutungsvolle „Spezialitätentausch“ brachte Museen näher zusammen, ließ Kulturgüter „lebendig“ werden und lud die Öffentlichkeit ein, die Wärme und das Staunen hinter dem kulturellen Erbe neu zu entdecken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kulturdenkmalbehörde der Provinz Sichuan

Frau Jean Huang

Dongsheng street Qingyang

610031 Chengdu City, Sichuan Province

China

fon ..: +8628 8663 7325

web ..: http://www.visitancientshu.com

email : submit@visitancientshu.com

Pressekontakt:

Kulturdenkmalbehörde der Provinz Sichuan

Frau Jean Huang

Dongsheng street Qingyang

610031 Chengdu City, Sichuan Province

fon ..: +8628 8663 7325

web ..: http://www.visitancientshu.com

email : submit@visitancientshu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Onco-Innovations gibt Ernennung von Professor Steven Jones zum Senior Scientific Advisor bekannt und stärkt damit seine technische Kompetenz im Bereich der KI-gestützten Präzisionsonkologie Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Ausrufermord in Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag