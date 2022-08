Media Exklusiv GmbH: Warum man wertvolle Kulturgüter bewahrt

Durch die Media Exklusiv Faksimiles werden wertvolle Kulturgüter für die Nachwelt gesichert

Die Media Exklusiv GmbH ist ein Anbieter für hochwertige Nachbildungen mittelalterlicher Buchkunstwerke, sogenannter Faksimiles. Die Reproduktionen gleichen ihren Originalen dermaßen, dass sie mit bloßem Auge nicht von ihnen zu unterscheiden sind und werden deshalb von leidenschaftlichen Sammlern heiß begehrt. Doch warum braucht man in den heutigen Zeiten des Internets überhaupt Faksimiles?

Inhalt:

o Das Internet kann nicht alles ersetzen

o Aus den Originalhandschriften lernen

o Warum die hohen Preise gerechtfertigt sind

o Eine Wertanlage für Sammler und Wissenschaftler

DAS INTERNET KANN NICHT ALLES ERSETZEN

In der heutigen Zeit stellt sich schnell die Frage, warum man viel Geld in Texte investieren sollte, die es doch oft kostenlos und einfach im Internet zu lesen gibt. Allerdings sind die Media Exklusiv Faksimiles weit mehr als nur inhaltliche Kopien mittelalterlicher, literarischer Werke. So wird nicht nur der Text eins zu eins nachgebildet, sondern auch die komplette Aufmachung des Buches, inklusive der kostbaren Buchdeckel und Buchmalereien. Sogar das Papier wird bei den Faksimiles der Media Exklusiv GmbH in seinen Alterserscheinungen und seiner Beschaffenheit so detailgetreu wie möglich nachgebildet, wodurch ein haptisches und optisches Endergebnis erzielt wird, dass das Internet nie bieten könnte.

AUS DEN ORIGINALHANDSCHRIFTEN LERNEN

Für viele Wissenschaftler bieten die Media Exklusiv Faksimiles eine hervorragende Möglichkeit, am Original zu arbeiten, ohne das Original dabei verwenden zu müssen. Dies ist insofern wichtig, als dass die Originale durch ihr hohes Alter meist schon stark beschädigt und sehr fragil sind, wodurch das wissenschaftliche Arbeiten daran nicht ohne weiteres möglich ist. Gerade für geisteswissenschaftliche Sparten wie Kunstgeschichte ist es allerdings essenziell, nicht nur den Inhalt der Bücher kennenzulernen, sondern auch die Gestaltung genau unter die Lupe nehmen zu können. Mit dem Angebot der Media Exklusiv GmbH ist dies ohne weiteres möglich.

WARUM DIE HOHEN PREISE GERECHTFERTIGT SIND

Die Media Exklusiv Erfahrungen zeigen, dass viele Kunden sich zunächst über die hohen Preise der angebotenen Faksimiles wundern. Dass die Buchkunstwerke relativ teuer sind, hat allerdings seinen Grund. Der Herstellungsprozess der Nachbildungen verschlingt enorme Kosten, da zum einen hohe Versicherungen für die Arbeit am Original abgeschlossen werden müssen und zum anderen die Materialien und technische Ausstattung alles andere als günstig sind. Auch der zeitliche Aufwand ist an dieser Stelle nicht außer Acht zu lassen. Oft dauert es mehrere Jahre, bis ein Faksimile in seiner Perfektion fertiggestellt wurde, weshalb die Media Exklusiv GmbH einen entsprechenden Preis verlangen muss.

EINE WERTANLAGE FÜR SAMMLER UND WISSENSCHAFTLER

Trotz des hohen Preises und der für die Verzierung der Buchdeckel verwendeten Edelmetalle sind die Media Exklusiv Faksimiles nicht als grundsätzliche Wertanlage geeignet, da die Edelmetalle nicht ausreichend Rendite abwerfen würden. Der Wert der Buchkunstwerke ist vielmehr ideeller Natur, weshalb zu den Kunden der Media Exklusiv GmbH auch hauptsächlich Sammler, Wissenschaftler und Bibliotheken gehören, die es zu schätzen wissen, einen mittelalterlichen Buchschatz in ihren Regalen stehen zu haben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Media Exklusiv GmbH

Herr Marco Krause

Am Anger 35

33332 Gütersloh

Deutschland

fon ..: 05241 – 9951630

web ..: https://media-exklusiv.com/

email : info@media-exklusiv.com

Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kulturschätze der Menschheit als Faksimile interessierten Liebhabern und Sammlern zugänglich zu machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.

Pressekontakt:

Media Exklusiv GmbH

Herr Marco Krause

Am Anger 35

33332 Gütersloh

fon ..: 05241 – 9951630

web ..: https://media-exklusiv.com/

email : media-exklusiv@clickonmedia-mail.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

stiebel-eltron.at – Nachhaltiges und klimafreundliches Heizen mit Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH