Internationaler Zoom Hack Slam – neuer Weltrekord aufgestellt

Der verlorene Aufwand wenn ein Weltrekord platzt ist enorm! 2 Frauen haben am 13.2. den internationalen Zoom Hack Slam gerettet, Veranstalter war Top-Speaker Hermann Scherer.

Sie haben den Weltrekord gerettet!

Der Weltrekord beim zweiten internationalen Zoom-Hack-Slam war ernsthaft in Gefahr

22 Nationen, 11 Sprachen und 314 Teilnehmende – Das war der 2. Internationale Zoom Hack Slam, veranstaltet von Top-Speaker Hermann Scherer. Am 13. Februar 2022 wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt! Es war ein zähes Ringen, denn 54 Teilnehmer haben sich nicht qualifiziert oder haben aus Angst vor der Herausforderung nur als passive Zuschauer teilgenommen. 314 x Adrenalin, Energie, Kreativität und tolle Ideen.

312 Teilnehmer traten beim ersten Mal 2020 an den Start, es war wirklich ein knappes Rennen! Dank der zusätzlichen Teilnahme der beiden Österreicherinnen, Franziska Killermann von Chizzola mit ihrer Praxis in der Schweiz und Barbara Friesenbichler in Wien, konnte so der erste Weltrekord um 2 Teilnehmende geschlagen werden. Es war Cardio Training im Sitzen, die Aufregung gross. Die eigene Botschaft knackig und prägnant in nur knappe 60 Sekunden zu verpacken, das ist sauschwer. Jeder, der so etwas schon einmal versucht hat weiss das. Aber sie haben es geschafft!

Doch wer sind die beiden, die sich an einem sonnigen Sonntagvormittag hinter dem Bildschirm verschanzen?

Franziska Killermann von Chizzola, leidenschaftliche Schmerztherapeutin, schaffte es als Vollblut-Expertin, komplexe Zusammenhänge klar und verständlich aufzubereiten. Gerade für Schmerzpatient:innen mit chronischen Erkrankungen braucht es hingebungsvolles Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, zu verstehen und verstanden zu werden. Einfach, klar und wirkungsvoll – dafür steht Franziska Killermann von Chizzola mit Herzblut und grossem Engagement. Sie bewies es eindrucksvoll in diesem 2. International Zoom Hack Slam. Ihre Botschaft war: «Trotz Homeoffice wieder fit in 1min – simple LifeHacks für jedermann».

Barbara Friesenbichler ist Expertin für zukunftstaugliche Führungskonzepte und Leadership. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Unternehmen und Manager:innen im In- und Ausland. Hinter ihrem Credo „Führung der Zukunft braucht sichtbare Persönlichkeit!“ steht sie aus absoluter Überzeugung. Worum es ihr dabei geht, ist einfach gesagt: Menschen in Führungspositionen zukunftsfit und Unternehmen damit zukunftssicher zu machen. Das ist gleichzeitig auch ihre eindringliche Empfehlung an alle Unternehmen, die Weiterentwicklung ernst nehmen.

Trotz der kurzen Zeit haben die beiden Wienerinnen das Internet Publikum begeistert und es zeigt sich immer wieder, was alles Grossartiges entstehen kann, wenn die richtigen Menschen sich mit einem gemeinsamen Ziel zusammenschliessen um die Welt zu bewegen und in diesem Fall einen Weltrekord aufzustellen. Wir sind gespannt, mit welchen Projekten uns die beiden das nächste Mal überraschen.

www.killermann-ergo.ch www.bfriesenbichler-consult.at

Abdruck honorarfrei

Kontaktadressen:

Franziska Killermann von Chizzola

Ergotherapeutin BSc

killermann(ergo

Ergotherapie Bülach

Spezialgebiet Handrehabilitation

Chron. Schmerzen & Stosswellentherapie

Sonnenhof 1

CH 8180 Bülach/ZH

T+41(0) 43 928 25 41

info@killermann-ergo.ch

www.killermann-ergo.ch

Barbara Friesenbichler

MD ? Management Consultant

Agile Executive Coach,-Trainer

TURN POTENTIAL INTO VALUE.

strategy I leadership I consult

Brandstätte 1/32, A-1010 Wien

Coaching: Graben 19, A-1010 Wien

m +43 660 773 53 23

e bf@bfriesenbichler-consult.at

w www.bfriesenbichler-consult.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

killermann-ergo

Frau Franziska Killermann von Chizzola

Sonnenhof 1

8180 Bülach

Schweiz

fon ..: +41795275359

web ..: http://www.killermann-ergo.ch

email : info@killermann-ergo.ch

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Vielen Dank!

Pressekontakt:

killermann-ergo

Frau Franziska Killermann von Chizzola

Sonnenhof 1

8180 Bülach

fon ..: +41795275359

web ..: http://www.killermann-ergo.ch

email : info@killermann-ergo.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

BEMER Group: Mit der BEMER Matte körperliche Beschwerden lindern