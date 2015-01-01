  • Intertours setzt auf KI-gestützte Preisüberwachung: Geschäftsreisekosten im Mittelstand systematisch senken

    Travel Management-Spezialist integriert automatisierte Post-Booking-Optimierung für Flug- und Hotelbuchungen “ als Teil eines systematischen Ansatzes zur Senkung der Reiseausgaben um 2-7 %.

    BildDer Travel Management-Spezialist integriert automatisierte Post-Booking-Optimierung für Flug- und Hotelbuchungen “ als Teil eines systematischen Ansatzes zur Senkung der Reiseausgaben um 2-7 %._

    Frankfurt am Main / Tel Aviv, [Datum] 2026 “ Intertours, einer der führenden Travel Management Companies (TMC) für den deutschen Mittelstand, gibt die Partnerschaft mit dem israelischen Technologieanbieter Oversee bekannt. Ab sofort überwacht eine KI-basierte Lösung sämtliche Flug- und Hotelbuchungen der Intertours-Kunden automatisiert auf Preisveränderungen “ und bucht bei Preissenkungen eigenständig um.

    Automatische Einsparungen ohne Mehraufwand

    Die Technologie von Oversee analysiert nach jeder Buchung kontinuierlich die Preisentwicklung bei Airlines und Hotels. Sinkt der Tarif unterhalb des gebuchten Preises, wird die Umbuchung automatisch ausgelöst “ ohne manuellen Eingriff durch den Reisenden oder den Travel Manager. Der Reisende behält Flug, Klasse und Sitzplatz; das Unternehmen erhält die Differenz als Einsparung.

    _“Die KI-Preisüberwachung ist ein wichtiger Baustein in unserem systematischen Ansatz“, sagt Marc Will, Geschäftsführer bei Intertours. „Aber sie ist bewusst nur eine Methode von vielen. Reisekosten senkt man nicht mit einem einzelnen Tool “ sondern mit einem durchdachten System aus Tarifoptimierung, Vertragsverhandlungen, Policy-Steuerung und Entschädigungsmanagement. Genau das steuern wir als Geschäftsreisebüro.“_

    Konzern-Methoden für den Mittelstand

    Intertours positioniert sich mit dem Leitsatz „Travel Management systematisch optimiert“ als TMC, der mittelständischen Unternehmen mit 500 bis 2.500 Mitarbeitenden dieselben Methoden zur Verfügung stellt, die bisher Konzernen mit eigenen Travel-Abteilungen vorbehalten waren. Dazu gehören neben der KI-Preisüberwachung auch Online-Buchungstools, eine mobile App für Reisende und integriertes Risk Management.

    Die Integration der Oversee-Technologie ergänzt dieses Leistungsportfolio um eine automatisierte Komponente, die ohne zusätzliche IT-Ressourcen auf Kundenseite funktioniert. Die Aktivierung erfolgt im Rahmen der bestehenden Buchungsprozesse “ ein separates Projekt oder Systemwechsel ist nicht erforderlich.

    Erste Ergebnisse bestätigen den Ansatz

    Bereits in der Pilotphase konnte Intertours durch die automatisierte Preisüberwachung signifikante Einsparungen für Kunden realisieren “ bei einzelnen Buchungen zwischen 45 und 100 Euro, bei Hotelbuchungen bis zu 18 % des ursprünglichen Preises. Hochgerechnet auf das gesamte Buchungsvolumen eines mittelständischen Unternehmens entsteht ein messbarer Beitrag zur Gesamtzielsetzung von 2-7 % Einsparung auf die Reiseausgaben.

    _“Unsere Kunden spüren den Effekt ab Tag 1″, so Marc Will, Geschäftsführer. „Und das Entscheidende: Es passiert im Hintergrund. Kein zusätzlicher Aufwand, keine Veränderung im Buchungsprozess. Einfach weniger Kosten.“_

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Intertours Reisen & Events GmbH
    Herr Marc Will
    Hanauer Landstr. 172
    60314 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: +49 6920747
    web ..: https://www.intertours.de
    email : pr@intertours.de

    Über Oversee

    Oversee ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Reisekostenoptimierung mit Hauptsitz in Tel Aviv. Die Technologie wird von über 3.500 Unternehmen und führenden Travel Management Companies weltweit eingesetzt. Oversee’s Price Assurance-Lösung überwacht automatisiert Flug- und Hotelbuchungen und realisiert Post-Booking-Savings durch automatisches Rebooking bei Preissenkungen.

    Über Intertours

    Intertours Reisen & Events GmbH ist eine inhabergeführte Travel Management Company mit Sitz in Frankfurt am Main. Als Spezialist für den deutschen Mittelstand bietet Intertours systematisches Travel Management mit dem Ziel, Reiseausgaben messbar zu senken “ durch Konzern-Methoden, die auf Unternehmen mit 500 bis 2.500 Mitarbeitenden zugeschnitten sind. Zum Leistungsportfolio gehören Online-Buchungstools, eine mobile App, integriertes Risk Management und ein stabiler 24/7-Service.

    Pressekontakt:

    Intertours Reisen & Events GmbH
    Herr Marc Will
    Hanauer Landstr. 172
    60314 Frankfurt am Main

    fon ..: +49 6920747
    email : pr@intertours.de


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