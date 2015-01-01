NIS-2 trifft Lieferkette: Warum der Einkauf zur Compliance-Schwachstelle wird

Executable Compliance mit BAM macht NIS-2, DORA und EU AI Act maschinenlesbar – für automatisierte Compliance, weniger Aufwand und klare Wettbewerbsvorteile.

Während die IT-Abteilungen deutscher Unternehmen unter Hochdruck an der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie arbeiten, droht an anderer Stelle eine gefährliche Flanke offen zu bleiben: die Lieferkette. Aktuelle Beobachtungen aus der Prüfpraxis zeigen, dass viele Unternehmen ihre Lieferantenprüfung noch immer als rein administrativen Vorgang im Einkauf behandeln. Experten warnen, dass diese „Papier-Compliance“ im Ernstfall weder vor Angriffen noch vor massiven Bußgeldern schützt.

Mit der Ausweitung der gesetzlichen Pflichten durch NIS-2 und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) rückt die operative Sicherheit von Zulieferern in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Doch die Realität in den Einkaufsabteilungen sieht oft anders aus. „Wir beobachten derzeit eine gefährliche Diskrepanz zwischen juristischem Anspruch und operativer Wirklichkeit“, erklärt ein Sprecher von Brain-Media. „Oft werden hochkritische IT-Dienstleister mit denselben pauschalen Fragebögen geprüft wie Lieferanten von Büromaterial. Das Ergebnis ist eine trügerische Sicherheit, die bei einer technischen Tiefenprüfung sofort in sich zusammenfällt.“

Das Risiko der „Blackbox“ Lieferant

In Stichproben bei mittelständischen Unternehmen wurde deutlich: Ein hoher Prozentsatz der Sicherheitsvorfälle lassen sich indirekt auf Schwachstellen bei Partnern zurückführen. Der Einkauf fungiert hier oft als unfreiwilliges Einfallstor, da ihm die Werkzeuge fehlen, um die technische Resilienz der Partner über reine Selbstauskünfte hinaus zu validieren. Die Folge ist eine „Blackbox“ in der Supply Chain, die für die Geschäftsführung zum persönlichen Haftungsrisiko werden kann.

Der Lösungsansatz: Executable Compliance

Um diese Lücke zu schließen, fordern Experten einen Paradigmenwechsel hin zur sogenannten „Executable Compliance“. Dabei geht es darum, statische Checklisten durch operativ wirksame Prozesse zu ersetzen. Compliance wird hier nicht mehr als einmaliges Zertifikat verstanden, sondern als dynamischer Datensatz, der im Krisenfall – etwa bei einer Zero-Day-Sicherheitslücke – sofortige Handlungsfähigkeit ermöglicht. Erst wenn Compliance „ausführbar“ (executable) wird, können Unternehmen die Anforderungen von NIS-2 rechtssicher und effizient erfüllen, ohne die Lieferfähigkeit zu gefährden.

Das Buch „Executable Compliance“ zeigt, wie man Regulierung in ein maschinenlesbares System transformiert.

Downloads

Auf der Website von Brain-Media.de stehen kostenlose Downloads bereit. Im Rahmen Executable-Compliance-Service sind kontinuierliche Updates sowie JSON-, Markdown- und SCORM-Rohdaten für die direkte Integration in interne KI-Systeme (RAG) und die Automatisierung von Compliance-Prozessen verfügbar. Außerdem integriert das Dienstleistungsangebot LMS-Quiz-Module.

Bibliografische Daten

Umfang: 145 Seiten

ISBN :978-3-95444-364-2 (Buch), 978-3-95444-365-9 (E-Book)

Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

Über den Autor

Dr. Holger Reibold ist Informatiker und Fachautor mit über 30 Jahren Erfahrung in IT-Sicherheit und Compliance. Mit Brain-Media entwickelt er datengetriebene Modelle zur Automatisierung regulatorischer Anforderungen und prägt den Ansatz der Executable Compliance.

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Brain-Media.de ist der deutschsprachige Anbieter, der eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank für NIS2, DORA und CRA entwickelt.

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