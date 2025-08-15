Neues Buch „Executable Compliance“: Regulierung wird zum Wettbewerbsvorteil

Neues Buch Executable Compliance zeigt, wie Unternehmen Regulierung automatisieren, skalieren und als Wettbewerbsvorteil nutzen.

Mit seinem neuen Buch „Executable Compliance – Regulierung als System und als Wettbewerbsvorteil“ zeigt Dr. Holger Reibold, wie Unternehmen die wachsende regulatorische Komplexität nicht nur bewältigen, sondern strategisch nutzen können.

Angesichts neuer Vorgaben wie NIS-2, DORA, Cyber Resilience Act und EU AI Act stehen Organisationen unter massivem Handlungsdruck. Klassische Compliance-Ansätze – geprägt von Dokumentation, Projekten und isolierten Tools – führen jedoch häufig zu hohem Aufwand, inkonsistenten Daten und fehlender Skalierbarkeit.

Das Buch stellt einen radikal anderen Ansatz vor: Executable Compliance. Regulierung wird dabei nicht mehr als Text interpretiert, sondern in strukturierte, maschinenlesbare Daten überführt. Daraus entsteht eine integrierte Compliance-Infrastruktur, die sich automatisieren, skalieren und direkt in bestehende Systeme einbinden lässt.

Im Zentrum steht das Brain-Media Audit Model (BAM), das Anforderungen, Risiken, Maßnahmen, Kontrollen und Nachweise in einem durchgängigen Datenmodell verbindet. Unternehmen gewinnen dadurch nicht nur Effizienz und Transparenz, sondern schaffen die Grundlage für Automatisierung, KI-Nutzung und schnellere Auditfähigkeit.

„Compliance ist kein Dokumentationsproblem, sondern ein Architekturthema“, so Dr. Holger Reibold. „Wer Regulierung als System versteht, kann sie aktiv steuern – und daraus echten Business Value generieren.“

Begleitend zum Buch stellt Brain-Media ein kostenloses Whitepaper bereit, das die Kernprinzipien von Executable Compliance kompakt zusammenfasst und konkrete Einstiegspunkte liefert. Whitepaper kostenlos herunterladen!

Das Buch richtet sich an Entscheider in IT, Compliance, Risk und Management, die regulatorische Anforderungen nicht länger isoliert verwalten, sondern als integriertes System gestalten wollen.

Bibliografische Daten

Umfang: 145 Seiten

ISBN :978-3-95444-364-2 (Buch), 978-3-95444-365-9 (E-Book)

Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

Über den Autor

Dr. Holger Reibold ist Informatiker und Fachautor mit über 30 Jahren Erfahrung in IT-Sicherheit und Compliance. Mit Brain-Media entwickelt er datengetriebene Modelle zur Automatisierung regulatorischer Anforderungen und prägt den Ansatz der Executable Compliance.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Straße 52c

66113 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: 068191005698

fax ..: 068191005698

web ..: https://www.brain-media.de

email : info@brain-media.de

Über Brain-Media.de

Brain-Media.de ist der deutschsprachige Anbieter, der eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank für NIS2, DORA und CRA entwickelt.

Pressekontakt:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

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