  • Haftungsfalle Compliance: Wenn Delegieren zur Existenzgefahr wird

    NIS-2, DORA, EU AI Act: Compliance ist Chefsache “ keine IT-Frage. Dr. Holger Reibold zeigt mit Executable Compliance, wie Unternehmen Haftung minimieren und Audit-ready werden.

    BildMit dem Inkrafttreten von NIS-2, DORA und dem EU AI Act tritt eine unbequeme Wahrheit in den Vordergrund: Compliance ist keine IT-Aufgabe “ sie ist Chefsache. Wer regulatorische Anforderungen weiterhin delegiert, riskiert nicht nur Bußgelder in Millionenhöhe. Im Haftungsfall stehen Geschäftsführer persönlich mit ihrem Privatvermögen in der Pflicht.

    „Das eigentliche Problem ist ein Architekturfehler“, erklärt Dr. Holger Reibold, Autor des Fachbuchs Executable Compliance. „Regulierung wird als statischer Text in Ordnern vergraben. Totes Papier schützt nicht vor Haftung. Nur was im System ausführbar ist, bietet echte Rechtssicherheit.“

    Das Brain-Media Audit Model: Compliance, die funktioniert

    Das von Brain-Media entwickelte BAM-Modell überführt abstrakte Gesetzestexte in ein maschinenlesbares Datenmodell und integriert Compliance direkt in die operativen Geschäftsprozesse. Jede Anforderung wird in sechs Ebenen operationalisiert “ von der präzisen Risikobewertung bis zum automatisierten, revisionssicheren Nachweis.

    Besonders der Mittelstand gerät unter Druck: Als Zulieferer werden Unternehmen über Lieferketten zur Compliance-Pflicht gezogen “ oft ohne die nötigen Ressourcen.

    Drei strategische Vorteile:

    * Echtzeit-Auditfähigkeit: Ein lückenloser Protokoll-Stream ersetzt die hektische Vorbereitung auf Audits.
    * Haftungsminimierung: Abweichungen werden im Entstehungsmoment erkannt und systemische Verstöße verhindert.
    * Skalierbarkeit: „Collect Once, Comply Many“ “ Compliance wächst mit dem Unternehmen, Kosten nicht.

    „In fünf Jahren wird es zwei Arten von Unternehmen geben: solche, die Compliance automatisiert haben “ und solche, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, so Reibold. Sein Fachbuch Executable Compliance liefert Entscheidern den konkreten Einstieg in die Umsetzung.

    Bibliografische Daten

    Autor: Dr. Holger Reibold

    Verlag: Brain-Media.de

    Umfang: 145 Seiten

    ISBN: 978-3-95444-364-2 (Buch), 978-3-95444-365-9 (E-Book)

    Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

    Über den Autor

    Dr. Holger Reibold ist Experte für digitale Compliance und IT-Architektur. Als Autor und Berater entwickelt er mit Brain-Media innovative Modelle wie Executable Compliance und das BAM-Framework zur Automatisierung regulatorischer Anforderungen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
    Hubert-Müller-Straße 52c
    66113 Saarbrücken
    Deutschland

    fon ..: 068191005698
    fax ..: 068191005698
    web ..: https://www.brain-media.de
    email : info@brain-media.de

    Über Brain-Media.de
    Brain-Media.de ist der deutschsprachige Anbieter, der eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank für NIS2, DORA und CRA entwickelt.

    Pressekontakt:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
    St. Johanner Str. 41-43
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