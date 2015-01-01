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Haftungsfalle Compliance: Wenn Delegieren zur Existenzgefahr wird
NIS-2, DORA, EU AI Act: Compliance ist Chefsache “ keine IT-Frage. Dr. Holger Reibold zeigt mit Executable Compliance, wie Unternehmen Haftung minimieren und Audit-ready werden.
Mit dem Inkrafttreten von NIS-2, DORA und dem EU AI Act tritt eine unbequeme Wahrheit in den Vordergrund: Compliance ist keine IT-Aufgabe “ sie ist Chefsache. Wer regulatorische Anforderungen weiterhin delegiert, riskiert nicht nur Bußgelder in Millionenhöhe. Im Haftungsfall stehen Geschäftsführer persönlich mit ihrem Privatvermögen in der Pflicht.
„Das eigentliche Problem ist ein Architekturfehler“, erklärt Dr. Holger Reibold, Autor des Fachbuchs Executable Compliance. „Regulierung wird als statischer Text in Ordnern vergraben. Totes Papier schützt nicht vor Haftung. Nur was im System ausführbar ist, bietet echte Rechtssicherheit.“
Das Brain-Media Audit Model: Compliance, die funktioniert
Das von Brain-Media entwickelte BAM-Modell überführt abstrakte Gesetzestexte in ein maschinenlesbares Datenmodell und integriert Compliance direkt in die operativen Geschäftsprozesse. Jede Anforderung wird in sechs Ebenen operationalisiert “ von der präzisen Risikobewertung bis zum automatisierten, revisionssicheren Nachweis.
Besonders der Mittelstand gerät unter Druck: Als Zulieferer werden Unternehmen über Lieferketten zur Compliance-Pflicht gezogen “ oft ohne die nötigen Ressourcen.
Drei strategische Vorteile:
* Echtzeit-Auditfähigkeit: Ein lückenloser Protokoll-Stream ersetzt die hektische Vorbereitung auf Audits.
* Haftungsminimierung: Abweichungen werden im Entstehungsmoment erkannt und systemische Verstöße verhindert.
* Skalierbarkeit: „Collect Once, Comply Many“ “ Compliance wächst mit dem Unternehmen, Kosten nicht.
„In fünf Jahren wird es zwei Arten von Unternehmen geben: solche, die Compliance automatisiert haben “ und solche, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, so Reibold. Sein Fachbuch Executable Compliance liefert Entscheidern den konkreten Einstieg in die Umsetzung.
Bibliografische Daten
Autor: Dr. Holger Reibold
Verlag: Brain-Media.de
Umfang: 145 Seiten
ISBN: 978-3-95444-364-2 (Buch), 978-3-95444-365-9 (E-Book)
Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)
Über den Autor
Dr. Holger Reibold ist Experte für digitale Compliance und IT-Architektur. Als Autor und Berater entwickelt er mit Brain-Media innovative Modelle wie Executable Compliance und das BAM-Framework zur Automatisierung regulatorischer Anforderungen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Brain-Media
Herr Holger Reibold
Hubert-Müller-Straße 52c
66113 Saarbrücken
Deutschland
fon ..: 068191005698
fax ..: 068191005698
web ..: https://www.brain-media.de
email : info@brain-media.de
Über Brain-Media.de
Brain-Media.de ist der deutschsprachige Anbieter, der eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank für NIS2, DORA und CRA entwickelt.
Pressekontakt:
Brain-Media
Herr Holger Reibold
St. Johanner Str. 41-43
66111 Saarbrücken
fon ..: 068191005698
email : info@brain-media.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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