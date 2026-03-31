KaaS Personal und Professional gestartet – audit-taugliche Wissensplattform für NIS2, DORA, CRA und EU AI Act

Brain-Media.de starte KaaS Personal und Professional: Die audit-taugliche, RAG-fähige Wissensplattform für NIS2, DORA, CRA und EU AI Act macht Unternehmen schnell und strukturiert compliance-ready.

Mit den neuen Tarifen „Personal“ und „Professional“ bringt die Brain Media ihre KaaS-Plattform (Knowledge as a Service) in skalierbaren Varianten auf den Markt. Ziel ist es, Unternehmen angesichts steigender regulatorischer Anforderungen wie NIS2, DORA, Cyber Resilience Act und dem EU AI Act schnell und strukturiert audit-ready zu machen.

Kern von KaaS ist eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank, die regulatorische Anforderungen nicht nur abbildet, sondern direkt in umsetzbare Maßnahmen überführt. Statt fragmentierter Einzelinformationen erhalten Unternehmen ein System mit klar priorisierten Anforderungen, sofort nutzbaren Templates, auditfähiger Dokumentation und kontinuierlich aktualisierten Inhalten.

Ein entscheidender Mehrwert liegt im integrierten Brain-Media Audit Model (BAM). Dieses strukturierte, maschinenlesbare Modell zerlegt regulatorische Anforderungen in sechs standardisierte Bausteine: Requirement, Risk, Control, Evidence, Audit Question und Score. Dadurch wird Compliance nicht nur verständlich, sondern messbar und prüfbar – bis hin zu konkreten Audit-Scores.

BAM ermöglicht es Unternehmen, ihren Umsetzungsstand jederzeit transparent zu bewerten, Lücken zu identifizieren und gezielt Maßnahmen abzuleiten – ohne externe Beratung. Gleichzeitig ist das Modell AI- und API-ready und damit anschlussfähig für moderne Systemlandschaften.

Mit den neuen Tarifen adressiert KaaS unterschiedliche Zielgruppen: „Personal“ bietet einen kompakten Einstieg für Einzelanwender und Verantwortliche, während „Professional“ zusätzliche Funktionen für strukturierte Umsetzung und Zusammenarbeit bereitstellt. Weitere Varianten skalieren bis hin zu Enterprise-Anforderungen.

Der Bedarf ist hoch: Allein im Markt stehen mehrere tausend zertifizierte Fachkräfte vor der Rezertifizierung und benötigen aktuelle, auditfähige Wissensgrundlagen. KaaS schließt diese Lücke, indem es Wissen direkt in nachweisbare Auditfähigkeit überführt.

Weitere Details finden Sie auf der Website von Brain-Media.de.

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Brain-Media.de ist der deutschsprachige Anbieter, der eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank für NIS2, DORA und CRA entwickelt.

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