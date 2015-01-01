  • CTEM als neuer Standard: Wie Unternehmen ihre Angriffsflächen wirklich kontrollieren

    Wachsende Angriffsflächen erfordern neue Strategien. CTEM zeigt, wie Unternehmen Risiken im Kontext bewerten, priorisieren und Cybersecurity zum kontinuierlichen Prozess machen.

    BildDie digitale Transformation hat die Angriffsflächen von Unternehmen massiv vergrößert. Cloud-Plattformen, mobile Arbeitsmodelle, SaaS-Anwendungen und komplexe Lieferketten schaffen eine IT-Realität, in der klassische Sicherheitsansätze zunehmend an ihre Grenzen stoßen.

    Das Buch „Cyber Exposure Management“ analysiert genau diese Entwicklung und zeigt, warum ein Umdenken notwendig ist. Ein zentrales Problem vieler Organisationen: Sie verfügen über umfangreiche Schwachstellenlisten, aber nur begrenzte Erkenntnisse darüber, welche Risiken tatsächlich geschäftskritisch sind.

    Mit dem Konzept des Continuous Threat Exposure Management (CTEM) wird ein neuer Ansatz vorgestellt, der Sicherheit als kontinuierlichen Prozess versteht. Statt punktueller Analysen betrachtet CTEM die gesamte Angriffsfläche einer Organisation und bewertet Risiken im Kontext realer Angriffsszenarien.

    Der entscheidende Unterschied liegt in der Perspektive: Während klassische Methoden einzelne Schwachstellen isoliert bewerten, analysiert CTEM Zusammenhänge, Angriffspfade und die tatsächliche Ausnutzbarkeit. Dadurch können Sicherheitsmaßnahmen gezielt auf die kritischsten Risiken ausgerichtet werden.

    Für Unternehmen bedeutet das: bessere Priorisierung, effizientere Ressourcennutzung und eine stärkere Verzahnung von IT-Sicherheit und Geschäftsstrategie. Gleichzeitig erhalten Entscheidungsträger eine fundierte Grundlage für Risikoentscheidungen auf Management-Ebene.

    Das Buch liefert praxisnahe Einblicke in Methoden, Prozesse und Implementierungsstrategien und zeigt, wie Organisationen den Übergang zu einem modernen, kontinuierlichen Sicherheitsmodell erfolgreich gestalten können.

    Über die Website stehen verschiedene kostenlose Downloads bereit, beispielsweise ein CTEM-Reifegradmodell und verschiedenen Checklisten. Im Rahmen von Brain-Media KaaS (Knowledge as a Service) sind weitere Downloads verfügbar, beispielsweise eine Beispiel-CTEM-Architektur, Beispiel-KPIs für CTEM und eine CTEM-Roadmap. Der Content kann zudem im Markdown- und SCORM-Format in Unternehmenssysteme integriert werden.

    Reinschnuppern ist einfach: Auf der Website ist eine 4,5 minütige Audio-Zusammenfassung verfügbar.

    Bibliografischen Daten:

    Umfang: 225 Seiten

    ISBN: 978-3-95444-337-6 (Buch), 978-3-95444-338-3 (E-Book)

    Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

    Über den Autor

    Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Praktiker verbindet er seine publizistische Arbeit mit direkter Erfahrung und kennt die Herausforderungen von Unternehmen aus erster Hand.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
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    fon ..: 068191005698
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