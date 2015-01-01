Warum klassische Cybersecurity scheitert – und was Unternehmen jetzt tun müssen

Klassische Cybersecurity stößt an ihre Grenzen. Warum Schwachstellenlisten nicht mehr ausreichen und wie CTEM hilft, reale Risiken zu erkennen und gezielt zu reduzieren.

Cybersecurity steht vor einem grundlegenden Umbruch: Klassische Sicherheitsansätze wie Vulnerability Scans oder Penetrationstests liefern nur Momentaufnahmen – und greifen in modernen IT-Umgebungen zunehmend zu kurz.

Das neue Buch „Cyber Exposure Management“ von Dr. Holger Reibold zeigt, warum Unternehmen ihre Sicherheitsstrategie neu denken müssen. Der zentrale Punkt: Angreifer nutzen heute keine isolierten Schwachstellen mehr, sondern kombinieren mehrere Faktoren zu realistischen Angriffspfaden. Genau hier setzt das Konzept des Continuous Threat Exposure Management (CTEM) an.

Statt tausender Einzelfunde konzentriert sich CTEM auf reale Risiken: Welche Systeme sind tatsächlich angreifbar? Welche Kombinationen führen zu einem erfolgreichen Angriff? Und welche Auswirkungen hätte das auf das Geschäft?

Das Buch beschreibt einen klar strukturierten Ansatz mit fünf Phasen:

* Scoping (Fokus auf kritische Assets)

* Discovery (Transparenz über die Angriffsfläche)

* Priorisierung (Bewertung echter Risiken)

* Validierung (Simulation von Angriffen)

* Mobilisierung (gezielte Maßnahmen)

Der Mehrwert für Unternehmen: Ressourcen werden nicht mehr in die Abarbeitung endloser Schwachstellenlisten investiert, sondern in die Reduktion realer Risiken.

Besonders relevant ist der Perspektivwechsel: Sicherheit wird nicht mehr aus technischer Sicht bewertet, sondern aus Sicht eines Angreifers – und im Kontext des Geschäftsschadens.

Über die Website stehen verschiedene kostenlose Downloads bereit, beispielsweise ein CTEM-Reifegradmodell und verschiedenen Checklisten. Im Rahmen von Brain-Media KaaS (Knowledge as a Service) sind weitere Downloads verfügbar, beispielsweise eine Beispiel-CTEM-Architektur, Beispiel-KPIs für CTEM und eine CTEM-Roadmap. Der Content kann zudem im Markdown- und SCORM-Format in Unternehmenssysteme integriert werden.

Reinschnuppern ist einfach: Auf der Website ist eine 4,5 minütige Audio-Zusammenfassung verfügbar.

Bibliografischen Daten:

Umfang: 225 Seiten

ISBN: 978-3-95444-337-6 (Buch), 978-3-95444-338-3 (E-Book)

Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

Über den Autor

Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Praktiker verbindet er seine publizistische Arbeit mit direkter Erfahrung und kennt die Herausforderungen von Unternehmen aus erster Hand.

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