INTOFLOOR GmbH erweitert Angebot um Wärmepumpentechnologie – Effizienz und Komfort für moderne Heizlösungen

[Duisburg, 13.09.2023] – Die INTOFLOOR GmbH, eine Tochtergesellschaft der renommierten Wüstefeld Gruppe und führender Anbieter für Fußbodenheizungen mit nachträglicher Installation, nimmt jetzt die innovative Sparte der Wärmepumpen in ihr Produktportfolio auf. Dieser Schritt kommt in einer Zeit, in der die Nachfrage nach effizienten und umweltschonenden Heizlösungen rasant ansteigt.

„Die Einführung von Wärmepumpentechnologie ist eine natürliche Erweiterung unserer bisherigen Expertise im Bereich der Fußbodenheizungen. Wir sehen hier großes Potenzial, unsere Kunden noch umfassender bei ihren Heiz- und Klimatisierungsprojekten zu unterstützen“, so Thomas Wüstefeld, Geschäftsführer der Wüstefeld Gruppe.

Wärmepumpen – Die Zukunft der Heiztechnik

Wärmepumpen nutzen Umweltwärme, um Räume zu beheizen oder zu kühlen und stellen damit eine äußerst energieeffiziente und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Heizmethoden dar. In Kombination mit den bewährten Fußbodenheizungssystemen von INTOFLOOR können Kunden nun von einem ganzheitlichen Raumklimakonzept profitieren, das Komfort und Effizienz optimal vereint.

Attraktive staatliche Förderung bis zu 40 %

Ein weiterer Anreiz für den Umstieg auf unsere Wärmepumpentechnologie: Kunden können von großzügigen staatlichen Förderungen profitieren. Bis zu 40 % der Investitionskosten können durch verschiedene Förderprogramme des Bundes und der Länder gedeckt werden. „Diese Fördermöglichkeiten machen die Entscheidung für eine moderne und umweltfreundliche Heizlösung nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich äußerst attraktiv“, unterstreicht Thomas Wüstefeld. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um in eine zukunftsfähige, energieeffiziente Heizlösung zu investieren und dabei noch signifikant zu sparen.

Für detaillierte Informationen zu den Förderprogrammen und wie Sie davon profitieren können, steht Ihnen unser kompetentes Beratungsteam jederzeit zur Verfügung.

Qualität und Service – die Markenzeichen von INTOFLOOR

Das Unternehmen setzt auf ein Team aus ausgewählten Handwerkern und versierten Fachberatern, die jeden Kundenwunsch in ein effizientes und behagliches Raumkonzept umwandeln. „Bei INTOFLOOR steht der Kunde im Mittelpunkt. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte, verbunden mit einer individuellen Beratung und unserem umfassenden Service-Angebot, machen uns zum idealen Partner für den nachträglichen Einbau einer Bodenheizung – ob in Altbauten, Neubauten oder auf Gewerbeflächen“, ergänzt Thomas Wüstefeld.

Über INTOFLOOR GmbH

Intofloor ist Teil der Wüstefeld Gruppe und einer der besten deutschen Anbieter für Fußbodenheizungen mit nachträglicher Installation. Das Unternehmen bietet sowohl für private Räumlichkeiten als auch für unternehmerisch genutzte Einrichtungen innovative Heizlösungen an. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Branche legt die Wüstefeld Gruppe großen Wert auf Know-How, modernste Technik und ausgeprägte Servicementalität.

Intooflor – Innovation im Energie- und Bausektor

Intooflor hebt sein Angebot mit einer Bestpreisgarantie hervor, versichernd, dass Kunden stets den besten Marktpreis erhalten. Die Firma präsentiert zudem effiziente Photovoltaikanlagen, die grüne Energiequellen unterstützen. Mit maßgeschneiderten Energiekonzepten bietet Intooflor individuelle Lösungen, von Beratung bis Umsetzung. Ein Highlight ist die Möglichkeit, Fußbodenheizungen in bestehende Böden nachträglich einzufräsen. Intooflor kombiniert Innovation mit Wert, um den wachsenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Weitere Details sind auf der Intooflor-Website verfügbar.

