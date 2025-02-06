Inturai Ventures meldet Veröffentlichung der Investorenpräsentation 2026 nach Anpassung der Strategie und verstärktem Interesse seitens Investoren

Vancouver, British Columbia – 5. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, die Veröffentlichung seiner Investorenpräsentation 2026 bekannt zu geben. Dies folgt auf das zunehmende Interesse von Investoren und Stakeholdern und fällt mit der kürzlich erfolgten Umfirmierung des Unternehmens von P2P Group Ltd. und der Einführung seiner aktualisierten Geschäftsstrategie zusammen.

Die Präsentation bietet einen detaillierten Überblick über die KI-gesteuerte Sensorplattform von Inturai, die vorrangigen vertikalen Märkte und das Umsatzmodell. Außerdem werden die jüngsten Produktentwicklungen, die Pipeline für Partnerschaften und die Roadmap des Unternehmens in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen und intelligente Infrastruktur vorgestellt.

Die Investorenpräsentation 2026 ist jetzt auf der Website des Unternehmens unter inturai.com/investor-info verfügbar.

Ed Clarke

Chief Executive Officer

Inturai Ventures Corp.

investor@inturai.com

+1 (604) 339-0339

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures Corp. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch seine proprietäre Inturai-KI-Signalerfassungstechnologie voran und transformiert damit Branchen wie Gesundheitswesen, Verteidigung, Polizeiarbeit, Rettungsdienste, Drohnen, Smart Homes und industrielle Systeme. Durch die Nutzung von Standard-WLAN- und Funksignalen liefert Inturai räumliche Intelligenz der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere und intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit großer Wirkung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com. Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

¹ Der Gesamtvertragswert stellt ein unverbindliches Umsatzziel für die Laufzeit der Vereinbarung dar und hängt von zukünftigen Aufträgen nach dem Erstkauf ab.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inturai Ventures Corp.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

Kanada

email : investor@inturai.com

Pressekontakt:

Inturai Ventures Corp.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

email : investor@inturai.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold- und Silberpreise – wie ist der Stand? Elektromobilität startet durch und braucht Rohstoffe