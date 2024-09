INVT E-Mobility präsentiert seine neuesten e-Powertrain-Lösungen auf der IAA Transportation Expo 2024.

INVT Electric Vehicle Drive Technology (Shenzhen) Co., Ltd. („INVT E-Mobility“), ein führender Anbieter von Elektromobilitätslösungen, stellt auf der IAA Transportation 2024 in Hannover seine neuesten e-Powertrain-Innovationen vor. Die Ausstellung findet vom 17. bis 22. September 2024 in Halle 23, Stand B42 statt.

Präsentation vielseitiger e-Powertrain-Lösungen

Auf der IAA Transportation 2024 präsentiert INVT E-Mobility eine Reihe maßgeschneiderter e-Powertrain-Lösungen für verschiedene Anwendungen. Zu den Highlights gehören die neue 800V MCU IFL 550 Serie, der All-in-One-Hilfsmotorcontroller der Serie TA34H, ein 6kW DCDC-Wandler GVD510-1CM6R0LD sowie das 5-in-1 EV-Motorsteuerungssystem GVD550-5L51 für schwere Elektrofahrzeuge. Für leichte elektrische Nutzfahrzeuge bietet INVT E-Mobility die Single MCU Serie GVD550-5L14 und das 4-in-1-Hilfsmotorsteuerungssystem GVD500-42LT1D an. Zudem wird das EV-Motorsteuerungssystem der IFL 300 Serie für Pkw vorgestellt. Alle Produkte, mit Ausnahme der neuesten 800V-Innovationen, sind bereits serienreif und weit verbreitet im Einsatz.

INVT E-mobility: Ein Innovator in der e-Powertrain-Technologie

Mit der Mission „Hervorragende Produkte und Dienstleistungen bieten, um Kunden wettbewerbsfähiger zu machen“, hat die Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. (INVT) seit ihrer Gründung im Jahr 2002 eine Nische in den Bereichen industrielle Automatisierung und Energieversorgung besetzt. 2010 ging das Unternehmen an die Börse und wurde unter dem Börsenkürzel „002334“ an der Shenzhen Stock Exchange A-Aktie notiert. Mit einem starken Fokus auf Innovation in der industriellen Automatisierung und Energieversorgung hat INVT mittlerweile 15 Tochtergesellschaften und über 4.500 Mitarbeiter. 2014 erweiterte INVT sein Portfolio um Technologien für Elektrofahrzeuge und gründete die INVT Electric Vehicle Drive Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (INVT E-mobility).

Nach einem Jahrzehnt geprägt von unerschütterlichem Professionalismus und Engagement hat sich INVT E-mobility in der Branche einen Namen gemacht und Partnerschaften mit führenden Automobilmarken aufgebaut. Das Unternehmen bietet seinen Kunden zuverlässige und leistungsstarke Produkte und Lösungen für die Steuerung von Elektromotoren, die Steuerung von Hilfsmotoren und die Bordstromversorgung an. INVT E-mobility ist ein stabiler Lieferant für 80 % der Nutzfahrzeughersteller in China und expandiert aktiv international. Bis heute hat das Unternehmen mit über 30 globalen und regionalen Automobilherstellern zusammengearbeitet und deckt damit Segmentmärkte wie schwere Lkw, leichte Lkw, Reise- und Linienbusse, Baumaschinen, Pick-up-Trucks, Pkw und andere ab, und zwar in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

INVT E-mobilitys neueste 800V EV-Motorsteuerungslösung für schwere Lkw

Angesichts der steigenden Nachfrage nach 800V e-Powertrain-Komponenten hat INVT E-mobility eine neue EV-Motorsteuerungslösung speziell für Anwendungen in schweren Lkw entwickelt. Dazu gehören die IFL 550 Serie, ein MCU-Produkt, und die TA34H Serie, ein All-in-One-Hilfsmotorsteuerungssystem. Die IFL-Serie ist ein Hochleistungs-EV-Motorcontroller, der fortschrittliche Siliziumkarbid-(SiC)-Technologie nutzt und in einem Spannungsbereich von 500 bis 950V arbeitet. Sie ist kompakt, äußerst zuverlässig und mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit konzipiert, mit einer Schutzklasse von IP68, Vibrationsfestigkeit von >=10G und einem funktionalen Sicherheitsniveau bis ASIL C. Die TA34H Serie ist eine hochintegrierte Hilfsmotorsteuerungslösung, die ebenfalls im Spannungsbereich von 500 bis 950V operiert. Sie vereint mehrere Funktionen, darunter BDU, PDU, EPS, ACM, DCDC und optional EVCC. Ihr modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen und Modifikationen entsprechend den Kundenanforderungen und vereinfacht die Fahrzeugkonfiguration erheblich. Im Vergleich zu früheren Modellen bietet sie 50% mehr Funktionsschnittstellen und ist für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich EV, HEV, PHEV und FCEV.

