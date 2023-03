Prowise präsentiert seine neuesten Innovationen auf der Didacta 2023 in Stuttgart

Stuttgart, 06. März 2023 – Prowise, ein führender Anbieter von interaktiven Lösungen für den Bildungssektor, wird auf der Didacta Messe vom 7. bis zum 11. März 2023 in Stuttgart vertreten sein. Das Unternehmen wird seine neueste interaktive Digitafel, den Prowise Touchscreen Ten G2, vorstellen, der für eine effektive und interaktive Zusammenarbeit in Klassenzimmern und anderen Bildungseinrichtungen entwickelt wurde.

Große Städte haben sich bereits für Prowise Digitafeln für ihre Schulen entschieden. Sie sprachen dem europäischen Entwickler, Hersteller und Lieferanten, der mittlerweile Marktführer in Deutschland ist, ihr Vertrauen aus. Wo andere Hardware-Lieferanten aufhören, bietet Prowise weiterhin Unterstützung bei der pädagogischen Implementierung von Technologie im Klassenzimmer an.

Auf der Didacta Messe wird Prowise den Prowise Touchscreen Ten G2 in Aktion präsentieren und die didaktische Anwendung im täglichen Unterricht demonstrieren. Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand des Unternehmens (Stand-Nummer 1H51) zu besuchen und sich über die interaktiven Lösungen von Prowise zu informieren.

Prowise setzt sich für die Verbesserung des Lernens und der Zusammenarbeit durch den Einsatz von Technologie ein. Der Prowise Touchscreen Ten G2 ist das neueste Produkt des Unternehmens, das durch seine intuitive Bedienung und vielseitigen Funktionen das Lernen und Lehren erleichtert. Die Digitafel kann als interaktives Whiteboard oder Präsentations-Tool genutzt werden.

„Wir sind sehr stolz darauf, den Prowise Touchscreen Ten G2 auf der Didacta Messe vorzustellen“, sagte Erik Neeskens, einer der beiden Prowise-Gründer und Unternehmensinhaber. „Dieses innovative Produkt wird LehrerInnen sowie SchülerInnen gleichermaßen begeistern und das Lernen und Lehren auf eine ganz neue Ebene bringen.“ „Wir freuen uns darauf, unsere interaktiven Lösungen einem breiteren Publikum vorzustellen und unsere Erfahrungen im Bildungssektor zu teilen.“

Besuchen Sie Prowise auf der Didacta Messe in Stuttgart, 1H51, und erleben Sie den Prowise Touchscreen Ten G2 selbst.

Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, das 2009 gegründet wurde und weltweit in 27 Ländern aktiv ist. Seit zehn Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Sicherheit und Bildung gehen dabei Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen – von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Zahlreiche Großaufträge von Städten wie Köln und Dortmund sowie Rahmenverträge mit öffentlichen IT-Zusammenschlüssen wie Komm.ONE und ProVitako sprechen für sich.

