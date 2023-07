Ioannis Balasis wird ab August 2023 CTO bei Blockchain Office

Ioannis Balasis wechselt innerhalb der „Web3 Stakeholder Software Community“ von Blockchain Office von der Position des CIO in die Position des CTO ab August 2023

Berlin, Deutschland – 6. Juli 2023 – Blockchain Office, ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Personen und Unternehmen zu einer Stakeholder Software Community, gibt bekannt, dass Ioannis Balasis ab August 2023 die Position des Chief Technology Officer (CTO) einnehmen wird. Balasis wechselt innerhalb der Organisation von seiner derzeitigen Position als Chief Information Officer (CIO).

Blockchain Office hat sich zum Ziel gesetzt, alle Interessierten bei der digitalen Transformation in der Informationstechnologie zu unterstützen und vorhandenes Wissen dynamisch und sinnvoll in der Community zu transzendieren. Durch die Schaffung gebündelter Wissensnetzwerke und die innovative Vernetzung vorhandenen Wissens strebt Blockchain Office eine freie und dynamische Digitalstrategie als Open-Source-Community an. Dabei wird der Fokus auf den Datenaustausch und die Datenintegrität gelegt, um eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe zu erreichen.

Mit dem Wechsel von Ioannis Balasis von der Position des CIO in die Position des CTO strebt Blockchain Office eine weitere Stärkung seiner technologischen Expertise an. Balasis verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Informationstechnologie und wird mit seiner technischen Expertise dazu beitragen, die Entwicklungsziele der Community voranzutreiben. Als CTO wird er eine Schlüsselrolle bei der strategischen Planung und Umsetzung von technologischen Innovationen spielen, um das einzigartige holistische Ökosystem für digitale Güter von Blockchain Office weiter auszubauen.

„Wir freuen uns, Ioannis Balasis als neuen Chief Technology Officer bei Blockchain Office begrüßen zu dürfen“, sagt das Team.

„Mit seiner Erfahrung und Leidenschaft für Technologie wird er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein. Wir sind zuversichtlich, dass er dazu beitragen wird, unsere technologischen Visionen voranzutreiben und unser Ziel einer nachhaltigen Super-Cluster-Community zu erreichen.“

Ioannis Balasis kommentiert seinen Wechsel: „Ich bin begeistert, Teil des Blockchain Office Teams zu sein und die Position des Chief Technology Officer zu übernehmen. Die Web3 Stakeholder Software Community hat großes Potenzial, die Art und Weise, wie wir digitale Güter entwickeln und nutzen, zu revolutionieren. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und innovative technologische Lösungen voranzutreiben.“

Über Blockchain Office:

Blockchain Office ist ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Personen und Unternehmen zu einer Stakeholder Software Community. Das Ziel von Blockchain Office ist es, alle Interessierten bei der digitalen Transformation in der Informationstechnologie zu unterstützen und vorhandenes Wissen innovativ zu vernetzen. Durch die Schaffung eines einzigartigen holistischen Ökosystems für digitale Güter strebt Blockchain Office an, den Datenaustausch und die Datenintegrität auf eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe zu heben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://blockchainoffice.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blockchain Office

Frau Alexandra Huber

Neue Kräme 29

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +496920327896

web ..: https://blockchain-office.de/

email : info@blockchain-office.de

Die 4 Säulen von Blockchain Office

Blockchain Office ist ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Personen und Unternehmen zu einer Stakeholder Software Community.

Wir unterstützen alle interessierten bei der digitalen Transformation in der Informationstechnologie. Bereits bestehendes Wissen transzendieren wir dynamisch und sinnvoll in Blockchain Office.

Gemeinsam schaffen wir gebündelte Wissensnetzwerke und vernetzen vorhandenes Wissen innovativ miteinander.

Eine freie und dynamische Digitalstrategie als open source community entsteht.

Ohne das Rad neu zu erfinden, heben wir den Datenaustausch und die Datenintegrität mit unserer integralen Methode auf eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe.

Unsere Vision ist ein einzigartiges holistisches Ökosystem für digitale Güter, das Blockchain Office.

Denn die Basis für außerordentliche Ergebnisse im Leben, ist der Zusammenschluss kollektiver Intelligenz zu einem nachhaltigen „Super-Organismus“ bzw. „Super-Cluster“.



Pressekontakt:

Blockchain Office

Frau Alexandra Huber

Neue Kräme 29

60311 Frankfurt am Main

fon ..: +496920327896

web ..: https://blockchain-office.de/

email : info@blockchain-office.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

A.H.T. Syngas Technology N.V.: MEILENSTEIN ERREICHT – Erweiterung der Prozesskette um Aufbereitung um Kompaktierung von Biomasse Rockstone Research – SPEKTAKULÄR GIGANTISCHE DIMENSIONEN: Lake Winn erhält geophysikalische Signaturen von bis zu 7 km Länge und 100 m Breite auf seinem LNPG-Lithiumprojekt in NWT