ION Energy validiert geophysikalische Daten und berechnet das Volumen für das Lithiumsoleprojekt Urgakh Naran und stellt ein Update zu Baavhai Uul bereit

TORONTO, 25. August 2022 – ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) (ION oder das Unternehmen www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) freut sich, weitere Ergebnisse einer zusätzlichen TEM-Linie (Transient Electro Magnetic) mitzuteilen, die die zuvor gemeldeten 8 TEM-Linien auf seinem Projekt Urgakh Naran durchschnitten hat.

Wichtigste Punkte:

– Erfolgreicher Abschluss der TEM-Untersuchung im Jahr 2022.

– Die TEM-Ergebnisse weisen auf eine starke Leitfähigkeit und einen niedrigen spezifischen Widerstand hin, was typisch für einen bedeutenden Sole-Aquifer ist.

– 22,7 Milliarden Kubikmeter Grundwasservolumen mit geringem spezifischem Widerstand gemessen.

– Bohrplanung zur Prüfung der Porosität, der Fließgeschwindigkeit und der Besonderheiten des Grundwasserleiters im Gange.

– Überprüfung des Standorts durch technische Experten im September.

Ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen, der die Ergebnisse der zuvor gemeldeten TEM-Ergebnisse bestätigt und dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, den Solekörper auf der Grundlage der Zone mit niedrigem spezifischem Widerstand zu berechnen, was uns einen Schritt näher an die Bereitstellung einer Ressourcenschätzung für eine marktverändernde Lagerstätte bei Urgakh Naran bringt, sagte Ali Haji, CEO und Director von ION Energy.

Die TEM-Untersuchung validiert die hohe Leitfähigkeit und den niedrigen spezifischen Widerstand, die mittels der zuvor bekannt gegebenen Linien im Becken festgestellt wurden, und bestätigt die Erweiterungen, Verwerfungen und Verschiebungen, die den Aquifer Urgakh Naran betreffen. Das Unternehmen freut sich ebenfalls, die Ergebnisse der umfangreichen Bohrungen mitteilen zu können, die wir auf der ausgedehnten Lizenz Baavhai Uul niedergebracht haben.

Zusammenfassung

ION Energy hat auf seinem Projekt Urgakh Naran in der Mongolei erfolgreich eine zusätzliche 16 Linienkilometer umfassende TEM-Untersuchung abgeschlossen, die die bereits bekannt gegebenen 82 Linienkilometer durchschneidet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67209/ION_082522_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Zone mit geringem Widerstand, dargestellt mit den Linien 1 bis 9.

Im Anschluss an die nordöstlichen Strukturen mit geringem Widerstand, die sich von Südwesten nach Nordosten verengen, schloss das Unternehmen die Linie 9 ab, die alle zuvor fertiggestellten Linien durchschneidet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67209/ION_082522_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Zone mit niedrigem spezifischem Widerstand, bestätigt durch Linie 9

Das Unternehmen errechnet einen 22,7 Milliarden Kubikmeter großen Solekörper mit niedrigem Widerstand und einem Cut-off von <6,5 Ohm.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67209/ION_082522_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Volumen der Zone mit niedrigem spezifischem Widerstand bei Urgakh Naran.

Das Unternehmen arbeitet jetzt an der Festlegung der Standorte für die Überwachungsbohrungen und mobilisiert Bohrgeräte im Land, um in den kommenden Wochen mit dem Programm zu beginnen. Das drei Überwachungsbohrungen umfassende Bohrprogramm wird es ION Energy ermöglichen, Proben für hydrogeologische Untersuchungen, Porositätstests, Fließgeschwindigkeiten und tiefenspezifische Messungen an Soleproben zu entnehmen, die auch chemische Analysen einschließen werden. Das Ziel dieser Arbeiten ist die Bekanntgabe einer Mineralressourcenschätzung im vierten Quartal 2022. Das Unternehmen hat für Ende September dieses Jahres einen Besuch vor Ort bestätigt, an dem technische Experten, Strategen und Analysten teilnehmen werden.

Baavhai Uul

Wie bereits berichtet, hat ION Energy ein umfangreiches Schneckenbohrprogramm in der riesigen Lizenz Baavhai Uul durchgeführt. Neben den 1502 ppm Li, die im Prospektionsgebiet White Wolf in Baavhai Uul entdeckt wurden, meldet das Unternehmen die Entdeckung starker CuNi-Anomalien, wie sie von Aranjin Resources Ltd. bekannt gegeben wurden, was den Wert des Abkommens über gegenseitige Abbaurechte, das am 1. Februar 2022 mit Aranjin Resources Ltd. geschlossen wurde, weiter untermauert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67209/ION_082522_DEPRcom.004.png

Abbildung 4. CuNi-Entdeckung Victory bei Baavhai Uul.

Alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Khurelbaatar Lamzav, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument 43-101 einem qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Lithium-Salare in der Mongolei. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR-Profil unter www.sedar.com.

