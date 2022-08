Typografie als Gestaltungselement für einen hochwertigen Business Auftritt

Die Wirkung von Typografie, also die Wirkung der Schrift & ihrer Komposition sollte nicht unterschätzt werden. Das ist vielen nicht bewusst.

Neben Logo und Farbwahl ist die Typografie ein zentrales Wiedererkennungsmerkmal. Die richtige Schriftwahl ist mitentscheidend für den Erfolg des Business-Auftritts. Eine zu verspielte Schrift beispielsweise wirkt eher kindlich und unprofessionell und ist meist für das Business ungeeignet. Eine zu verschnörkelte Schrift lässt sich zudem schwer lesen. Eine Schrift zu finden, die zu dem Produkt, der Dienstleistung und den beruflichen Zielen passt, ist eine Herausforderung. Viele suchen sich eine Schrift nach ihrem Geschmack aus und oft wird damit eine andere Wirkung transportiert, als man beabsichtigt hat. Doch Typografie kann viel mehr. Es gibt viele verschiedene Schriftarten. Doch welche Schriften passen zusammen und welche sollte man nicht mischen? Darf man mehrere Schreibschriften zusammen verwenden? Ist es sinnvoll lange Texte in Schreibschrift oder Großbuchstaben zu verfassen? Gibt es hier Regeln? Welchen Einfluss hat das auf die Lesbarkeit?

Wie kann man beurteilen, wie eine Schrift wirkt?

– Frage Dich, was soll sie FÜR DICH transportieren?

– Was hast Du für ein Thema?

– Welche Eigenschaften sind Dir besonders wichtig?

– Schreibe die Wörter in den von Dir gewählten Schriften untereinander

– Vergleiche, gehe einen Schritt zurück und lass sie auf Dich wirken

Langfristiges Ziel ist der Aufbau eines einheitlichen Erscheinungsbilds. Die Gestaltung der Social Media Beiträge, der Firmenwebseite und Druckprodukten wie Flyer, Visitenkarte, Workbook, Banner bauen stimmig aufeinander auf. Vielen ist dies auch bekannt unter den Begriffen Corporate Design, Corporate Identity oder Branding, Brand Design. Es werden immer die gleichen festgelegten Schriften, Farben und Formen verwendet. Der Kunde erkennt das Business sofort, da es einen Wiedererkennungswert bietet. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang die Lesbarkeit, die durch Typografie mit beeinflusst wird. Meist geschieht dies unbewusst.

Der Expertin für Typografie Christine Abendroth-Jung (@typoabendroth.design) ist in den letzten Jahren aufgefallen, das auf immer mehr Webseiten oder im Newsletter lange Texte komplett zentriert ausgerichtet werden. Auf den ersten Blick sieht der Inhalt harmonisch aus, doch bei langen Texten wird der Inhalt für das Auge viel schwieriger zu erfassen und ermüdet schneller. Das bedeutet, der Kunde liest im Worst Case den Text wahrscheinlich gar nicht zu Ende. Und damit kommt die Botschaft beim Kunden nicht an. Gleiches gilt für längere Texte, die in Großbuchstaben geschrieben sind.

Sie unterstützt introvertierte Coaches, Berater, Trainer und Dienstleister beim Aufbau ihres individuellen Branddesigns. Im typografischen Gestaltungs-Training und ihrer Lernplattform erfährt man Grundlagen zum Thema Gestaltung und Schrift u.a. für die Erstellung von Social Media Beiträgen in Canva. Im Programm „Finde deine Farben, Schriften & Formen“ kann man sich selbst ein individuelles Branddesign aufbauen anhand seiner Persönlichkeit, seiner Werte & seinem Thema. Wer sich sein Branding nicht selbst aufbauen möchte, kann sich ein ein typografisches Branding professionell erstellen lassen, so wie es gerade benötigt wird (z.B. Logo, Canva-Vorlagen, Facebook-Titelbild, Druckprodukte – Visitenkarte, Workbook, Roll-Up Banner, Notizbuch).

