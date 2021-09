Nürnberger Gebäck-Experten erweitern ihr Sortiment – bei Schmidt gibt’s jetzt hochwertigen Tee

Berühmt geworden ist das Traditionsunternehmen Schmidt für seine Lebkuchen-Spezialitäten, die seit 1927 von Nürnberg aus in alle Welt verschickt werden. Nun haben die Gebäck-Experten ihr Sortiment erweitert – und bieten unter dem Markennamen „Liebevoller Teegenuss“ erstmals hochwertige Tee-Variationen an. Zunächst sind 12 verschiedene Schwarz-, Grün-, Kräutertee- oder Rooibos-Sorten erhältlich. „Pro Tag werden in Deutschland rund 129 Millionen Tassen Tee getrunken, mit stark steigender Tendenz“, weiß Schmidt-Geschäftsführer Dr. Jürgen Brandstetter. „Diesem erfreulichen Trend wollen wir mit unserer eigens kreierten, raffinierten Teeauswahl nachkommen.“

Die unverkennbare Handschrift des Hauses wird besonders deutlich in der Früchtetee-Mischung „Herzwärmer“ mit feiner Karamellnote, die in einem der klassischen Lebkuchendose nachempfundenen Blechdöschen erhältlich ist und ideal zu den hauseigenen Gebäcken passt. „Wir sind der Meinung, dass unsere neuen Tee-Spezialitäten unsere Produktpalette perfekt ergänzen. Schließlich haben wir durch unsere Wurzeln als handwerkliche Lebküchnerei fast 100 Jahre Erfahrung mit exotischen Gewürzen“, erklärt Brandstetter. Mit dem Tee-Sortiment will Schmidt zudem einen weiteren Schritt zum ganzjährigen Genuss-Anbieter machen. Jeder der offenen Tees ist einzeln bestellbar. Schmidt bietet aber auch ein dreiteiliges Probierset an, außerdem gibt es Tee-Zubehör und Kombi-Pakete mit Tee und Lebkuchen.

Wie alle Schmidt-Produkte sind auch die neuen Tees nur bei Schmidt selbst erhältlich – entweder im firmeneigenen Webshop ( https://www.lebkuchen-schmidt.com ), in einem der fünf ganzjährig geöffneten Läden in Nürnberg, München, Stuttgart und Frankfurt oder in den rund 130 Saison-Filialen, die ab Oktober in ganz Deutschland zu finden sind. Schmidt ist der älteste und größte Lebkuchen-Versandhändler der Welt und stellt außerhalb der Weihnachtszeit zahlreiche andere Backspezialitäten her, viele davon in Zusammenarbeit mit dem Sternekoch Alexander Herrmann. In der Hauptsaison arbeiten rund 900 Mitarbeiter am Standort in Nürnberg. Der Umsatz des Unternehmens betrug zuletzt rund 95 Millionen Euro.

