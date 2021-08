Mehr Nuss geht nicht: Schmidt präsentiert die Königin unter den Lebkuchen

Erhältlich in den Lebkuchen Schmidt Niederlassungen und ab Ende Oktober in rund 130 Saison-Filialen sowie im Webshop.

Es ist jedes Jahr eine große Herausforderung für die Produktentwicklung von Lebkuchen-Schmidt: die Kreation des neuen „Lebkuchen des Jahres“. „Die Qualität der Elisenlebkuchen wird vornehmlich durch den hohen Anteil an Nüssen definiert. Deshalb war dieses Mal unsere Zielsetzung, einen Lebkuchen mit der maximal möglichen Nussmenge zu entwickeln“, erklärt Schmidt-Geschäftsführer Dr. Jürgen Brandstetter. „Aus dieser Grundidee ist unsere neue ,Elisen-Königin‘ entstanden. Und für diese Königin unter den Nürnberger Lebkuchen gilt: Mehr Nuss geht nicht.“

Viele Durchläufe in der hauseigenen Versuchsbackstube waren nötig, bis das endgültige Rezept gefunden war. Herausgekommen ist ein klassischer runder Lebkuchen mit 98 Millimetern Durchmesser, schokoliert mit Fairtrade-Vollmilchschokolade und bestreut mit Schokoflocken. Die Lebkuchenmasse kommt ganz ohne Weizenmehl aus – lediglich in der Oblate sind geringe Mengen Mehl enthalten. Besonderer Clou aber ist der enorm hohe Edelölsamenanteil von 50 Prozent im Teig. Auf der Packung ist zwar ein Anteil von „nur“ 40 Prozent angegeben, dieser entsteht aber dadurch, weil bei der Berechnung die Vollmilchkuvertüre, die Bestreuung und die Oblate eingerechnet werden muss.

Die „Elisen-Königin“ ist für 8,20 Euro pro 285-Gramm-Packung wie alle Schmidt-Produkte ausschließlich in den fünf ganzjährig geöffneten Niederlassungen des Traditionsunternehmens in Nürnberg (2), München, Frankfurt und Stuttgart sowie ab Ende Oktober in den rund 130 Saison-Filialen in ganz Deutschland erhältlich – oder im Webshop unter https://www.lebkuchen-schmidt.com.

Lebkuchen-Schmidt, gegründet 1927, ist der älteste und größte Lebkuchen-Versandhändler der Welt. In der Hauptsaison arbeiten rund 900 Mitarbeiter am Standort in Nürnberg für das Unternehmen. Der Jahresumsatz betrug zuletzt rund 95 Millionen Euro. Mit dem „Lebkuchen des Jahres“ bringt Schmidt jedes Jahr eine besondere Spezialität auf den Markt, die nur für eine begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht verfügbar ist.

