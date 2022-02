Irena Markovic: Die Balance zwischen Glamour und Wirtschaft

Wie Irena Markovic der Spagat zwischen ihrem Leben als Society-Ikone und Immobilen-Expertin gelingt.

Irena Markovic hatte nicht den leichtesten Start ins Leben. 1989 wurde sie in Serbien geboren, mitten hinein in eine Zeit, die von Krieg, Verlust und Armut bestimmt wurde. Nachdem ihre Familie nach Österreich gezogen war, kehrte Irena Markovic ihren negativen Erinnerungen den Rücken und baute sich eine Existenz in der Welt der High Society auf. Mittlerweile ist sie als Gründerin der Eventplattform Scandalous erfolgreich und hat mit ihrer Immobilienfirma „Lifestyle Properties“ überdies Fuß in der Immobilienbranche gefasst.

o Warum widmet sich Irena Markovic der Immobilienbranche?

o Welche Immobilien werden bei Lifestyle Properties angeboten?

o Wie arbeitet Irena Markovics Immobilienkanzlei?

o Was hat es mit Scandelous auf sich?

WARUM WIDMET SICH IRENA MARKOVIC DER IMMOBILIENBRANCHE?

Als Model und Society-Ikone wird Irena Markovic oft belächelt, wenn es um ihren Einstieg in die Immobilienbranche geht. Doch die Power-Frau weiß genau, was sie kann und was sie zu bieten hat. Für Immobilien hatte die Serbin schon immer eine Leidenschaft gehegt, da jedes Objekt anders ist und eine individuelle Geschichte zu erzählen hat. Darüber hinaus ist Irena Markovic gern unter Menschen und schätzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen, in die es sich einzuarbeiten gilt.

WELCHE IMMOBILIEN WERDEN BEI LIFESTYLE PROPERTIES ANGEBOTEN?

Irena Markovics Unternehmen profitiert von einem sehr weitreichenden Portfolio. Hauptsächlich konzentriert sich die Österreicherin auf Luxusobjekte, allerdings werden auch Gewerbeobjekte angeboten. Der Kundenstamm hat sich aus den Kontakten ihrer Events heraus entwickelt, weshalb Irena Markovic sehr viel Zeit und Engagement in die Vermittlung der Objekte legt. So weiß sie zum Beispiel, dass Diskretion bei der Vermittlung das oberste Gebot ist. Ebenso sollte man in der Immobilienbranche aber auch Einfühlungsvermögen mit bringen, da jeder Kunde einen anderen emotionalen Bezug zu seinem Objekt hat und daher verstanden werden möchte.

WIE ARBEITET IRENA MARKOVICS IMMOBILIENKANZLEI?

Irena Markovics Beratung zeichnet sich neben ihrem kompetenten und empathischen Auftreten dadurch aus, dass sie den Kunden so viel Arbeit wie möglich abnimmt. Das bedeutet, dass die Kunden von steuerlichen und rechtlichen Aspekten verschont bleiben und sich trotz des Immobilienerwerbs ganz auf ihr persönliches Leben konzentrieren können. Darüber hinaus weiß Irena Markovic, dass im Zweifelsfall Humor die beste Waffe ist, um eine vertrauensvolle und harmonische Basis zur Zusammenarbeit zu schaffen.

WAS HAT ES MIT SCANDALOUS AUF SICH?

Irena Markovics zweites Standbein ist bekanntermaßen die Eventplattform „Scandalous“. Dabei handelt es sich um ein exklusives Event, das monatlich in Wien stattfindet. Wo und wann genau erfahren nur die geladenen Gäste, denn die Location variiert je nach Termin. Ziel von „Scandalous“ ist es, die nationale und internationale Community innerhalb eines exklusiven Rahmens mit einzigartiger Stimmung miteinander zu vernetzen. Dafür setzt die Unternehmerin auf Internationale DJS, Sänger und Künstler, sowie spektakuläre Shows und Entertainmentprogramme. Der Titel der Veranstaltungsreihe ist darüber hinaus ein Seitenhieb gegen Stimmen, die Markovics Einstieg in die Businesswelt kritisiert haben.

