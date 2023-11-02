IRIS-Zertifizierung setzt neue Qualitätsstandards für Wellrohre in der europäischen Bahntechnik

Die IRIS-Zertifizierung gewinnt für Wellrohre in der Bahntechnik zunehmend an Bedeutung und definiert verbindliche Qualitätsanforderungen für Komponenten im Schienenverkehr.

Die International Railway Industry Standard (IRIS) Zertifizierung gilt als eines der zentralen Qualitätsmanagementsysteme in der europäischen Bahnindustrie. Für sicherheitsrelevante Komponenten wie Wellrohre in der Bahntechnikschafft dieser Standard verbindliche Anforderungen, die über herkömmliche Industrienormen hinausgehen. Hersteller und Zulieferer, die Produkte für den Schienenverkehr bereitstellen, orientieren sich zunehmend an diesen strengen Vorgaben.

Wellrohre kommen in der Bahntechnik in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz. Sie schützen elektrische Leitungen und Kabel vor mechanischen Belastungen, Vibrationen und Umwelteinflüssen, denen Schienenfahrzeuge im täglichen Betrieb ausgesetzt sind. Die IRIS-Zertifizierung stellt sicher, dass diese Komponenten definierten Qualitätskriterien entsprechen, die Aspekte wie Materialbeständigkeit, Brandverhalten und Langlebigkeit umfassen.

Der Standard basiert auf der ISO/TS 22163 und wurde speziell für die Anforderungen der Bahnindustrie entwickelt. Er berücksichtigt unter anderem die besonderen Belastungsprofile, die im Schienenverkehr auftreten. Temperaturschwankungen, chemische Einwirkungen und dauerhafte mechanische Beanspruchung erfordern Produkte, die unter diesen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Für Wellrohre bedeutet dies, dass sowohl die eingesetzten Materialien als auch die Fertigungsprozesse dokumentierten Qualitätsstandards genügen müssen.

In der europäischen Bahntechnik gewinnt die Rückverfolgbarkeit von Komponenten an Bedeutung. Die IRIS-Zertifizierung fordert lückenlose Dokumentation entlang der gesamten Lieferkette. Zulieferer und Distributoren, die in diesem Segment tätig sind, müssen entsprechende Nachweise über die Konformität ihrer Produkte erbringen können.

Die CIV GmbH mit Sitz in Linz führt ein umfangreiches Sortiment an Industriekomponenten, darunter Wellrohre, Kabeleinführungssysteme, Verschraubungstechnik und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen berät Kunden bei der Auswahl geeigneter Produkte für spezifische Anwendungsbereiche und verfügt über ein Sortiment von mehr als 3.500 Artikeln für den Industriebedarf. Weitere Informationen zum Produktprogramm sind unter www.civ.at verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CIV Ges.m.b.H

Herr Klaus Neugebauer

Jaxstraße 9

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 (0)732/344023-0

fax ..: +43(0)732/343449

web ..: https://www.civ.at/

email : office@civ.at

CIV ist Ihr Experte für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik. Neben unserem großen Angebot an Sicherheitstechnik und Relais bieten wir Ihnen auch in den Bereichen Verschraubungstechnik und Schlauchtechnik ein umfassendes Angebot an Produkten. Die CIV GmbH steht für bestes Angebot zu besten Preisen und einer Produktauswahl.

Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

Pressekontakt:

CIV Ges.m.b.H

Herr Klaus Neugebauer

Jaxstraße 9

4020 Linz

fon ..: +43 (0)732/344023-0

web ..: https://www.civ.at/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hotel Obertauern direkt an der Piste: Warum Winterurlauber kurze Wege bevorzugen