Irische Lebensfreude in Hannover – Lerne Céilí tanzen!

Die Musik und das Tanzen gehören in Irland zum Leben und Alltag dazu. Lerne traditionelle irische Tänze in Hannover.

Irische Tradition in Hannover: Céilí-Tanzen mit Irishdance-Hannover!

Musik und Tanz hatten und haben einen hohen Stellenwert in Irland, und sind genau wie das Geschichtenerzählen nach wie vor in der Kultur fest verankert. Vielen bekannt sind mittlerweile Tanz-Shows wie Lord of the Dance oder Riverdance, deren Tänzer mit rasanten Schritten bei unbewegtem Oberkörper bewundert werden können. Ein Tanzstil, der einer Erzählung zufolge auf den starken Einfluss der katholischen Kirche zurückgeht, die das Tanzen von Männern und Frauen als Paar als zu wolllüstig betrachtet und verboten hat. Der Legende zufolge haben die Iren daraufhin in ihren Pubs nur noch die Füße bewegt beim Tanzen, die von durch die Fenster spickende Geistliche nicht zu erkennen waren.

Eine weitere Tradition entstand Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Absicht, die irische Kultur am Leben zu erhalten und zu fördern, durch das Sammeln traditioneller figure dances. Noch heute trifft man sich in Irland regelmäßig zu geselligen Veranstaltungen, auf denen diese Tänze getanzt werden, häufig sogar zu Livemusik.

Diese Lebensfreude holen wir nach Hannover und treffen uns zum Céilí-Tanzen!

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 20:00 Uhr im upstairs (Norddeutsche Tanzwerkstatt), Nieschlagstr. 10/11, 30449 Hannover-Linden

Wir freuen uns über Mittänzerinnen und -tänzer, die Lusthaben, sich zu mitreißender irischer Musik zu bewegen und traditionelle Tänze zu lernen.

Infos und Anmeldungen unter www.irishdance-hannover.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Irishdance Hannover

Frau Esther Mitterbauer

Leiblstr. 13

30655 Hannover

Deutschland

fon ..: 015201954004

web ..: http://irishdance-hannover.de

email : info@irishdance-hannover.de

Lerne irisch tanzen, für die Bühne oder „einfach so“, in soft und hard shoes, nimm an Wettkämpfen und Workshops teil! Ausgewählte Termine findest Du auf der Webseite.

