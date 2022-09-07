ISO 9001-Zertifizierung als starkes Signal für gelebte Qualität und konsequente Weiterentwicklung

Qualität mit Verantwortung – SMS System-Management Stiewi ist jetzt ISO 9001-zertifiziert!

SMS System Management Stiewi: ISO 9001-Zertifizierung als starkes Signal für gelebte Qualität und konsequente Weiterentwicklung

_Feierliche Überreichung des Zertifikats am 15. Oktober 2025 in den Büroräumen der SMS System Management Stiewi GmbH_

Aachen, 15. Oktober 2025 – Qualität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Erfahrung, Engagement und ständiger Verbesserung.

Mit der feierlichen Überreichung des ISO 9001-Zertifikats am 15. Oktober 2025 bekräftigt die SMS System-Management Stiewi GmbH ihr klares Bekenntnis zu hoher Qualität, gelebter Prozesssicherheit und nachhaltiger Kundenzufriedenheit.

Bereits 2023 wurde der Weg zur Zertifizierung eingeschlagen – nicht aus der Notwendigkeit heraus, Qualitätsstandards erst zu schaffen, sondern um ein bereits hohes Qualitätsniveau strukturiert weiterzuentwickeln und zu dokumentieren.

„Unsere Softwarelösungen und Dienstleistungen genießen seit vielen Jahren großes Vertrauen bei unseren Kunden. Mit der ISO-Zertifizierung schaffen wir nun die Grundlage, diese Qualität noch gezielter auszubauen – für mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit in allen Prozessen“, betont die Prokuristin Dominique Prost als Verantwortliche für die Zertifizierung in der Geschäftsleitung.

Auch Ralph Freude, leitender Auditor des TÜV Rheinland, würdigte im Rahmen der Übergabe die sehr gute Vorbereitung und die gelebte Qualitätskultur im Unternehmen:

„Die SMS System-Management Stiewi GmbH hat in allen Bereichen gezeigt, dass Qualität hier nicht nur ein Schlagwort ist, sondern tagtäglich aktiv gelebt wird. Die Zusammenarbeit während des gesamten Zertifizierungsprozesses war ausgesprochen professionell und partnerschaftlich.“

Mit diesem Lob unterstreicht der TÜV Rheinland die besondere Stellung des Unternehmens als verlässlichen und qualitätsbewussten Partner der öffentlichen Verwaltung.

Seit über 35 Jahren begleitet die SMS System-Management Stiewi GmbH die öffentliche Hand mit maßgeschneiderter Software. Mehr als 300 Institutionen, darunter Bundes- und Landesministerien, nachgelagerte Behörden sowie Anstalten des öffentlichen Rechts, setzen auf die bewährten Lösungen des Unternehmens.

Über 500.000 Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer Software, die komplexe Regelwerke rund um Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten zuverlässig, rechtskonform und effizient abbildet.

So ist die Software von SMS System-Management Stiewi GmbH seit 24 Jahren der Kern des Travel-Managements des Bundes, das die zentralen Prozesse zur Planung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen in der Bundesverwaltung umfasst. Das Unternehmen ist verlässlicher Partner in diesem Bereich, wenn es um Qualität, Prozessstabilität, Digitalisierung und Kundenorientierung in der öffentlichen Verwaltung geht.

Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 hebt SMS System-Management Stiewi GmbH seine etablierten Qualitätsstrukturen auf ein neues Niveau. Sie ist nicht der Abschluss, sondern der Beginn einer nächsten Entwicklungsstufe – mit dem klaren Ziel, Software und Service kontinuierlich zu verbessern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SMS System-Management Stiewi GmbH

Herr Karlheinz Stiewi

Bergdriesch 24-28

52062 Aachen

Deutschland

fon ..: 02419465723

web ..: https://www.sms-stiewi.de

email : karlheinz.stiewi@sms-stiewi.de

Gegründet 1987 ist die heutige SMS System-Management Stiewi GmbH Marktführer für digitale Lösungen im Bereich der Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskosten der öffentlichen Verwaltung.

Das Potenzial der Digitalisierung im öffentlichen Sektor ist hoch, doch die regulatorische Dynamik und eine komplexe Compliance machen die Entwicklung von Anwendungen zur Herausforderung. Wir stellen uns dieser Herausforderung seit über 30 Jahren und setzen mit der Qualität und Innovationskraft unserer Produkte neue Maßstäbe. Immer im Spannungsfeld des technisch Machbaren und des rechtlich Möglichen.

Als fest in Aachen verwurzeltes, familiengeführtes Unternehmen sind wir dem Software-Standort Deutschland treu. Die Wissenschaftsstadt und „Smart City“ ist Hotspot für neue Technologien und digitale Prozesse – ein inspirierendes Umfeld, aus dem wir auch in Zukunft wertvolle Impulse schöpfen werden.

Unsere Kunden befinden sich ausschließlich im Behördenbereich wieder. Dabei reicht unsere Palette von mehreren großen Bundesministerien, Landesministerien bis hin zur Forschungsinstituten und Universitäten als Anstalten des öffentlichen Rechts.

Unser 40-köpfiges Team ist über die Jahre gewachsen und wächst weiter. Viele Mitarbeiter sind schon seit vielen Jahren, teilweise seit Ihrer Ausbildung bei uns. Wir haben eine Altersstruktur, die von 22 bis 59 reicht. Davon über 25% Women In Tech.

