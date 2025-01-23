U.S. Polo Assn. gewinnt Stevie Awards in Gold und Silber bei den International Business Awards 2025 in Lissabon, Portugal

LISSABON, PT, UND WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2025 / USPA Global gab heute bekannt, dass U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), bei den 22. jährlichen International Business Awards® (IBA) mit zwei renommierten Stevie® Awards ausgezeichnet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81517/USPoloAssnNR1023_de_PRCOM.001.jpeg

U.S. Polo Assn. gewinnt zwei Stevie® Awards

U.S. Polo Assn. wurde am Freitag, dem 10. Oktober, im Rahmen einer eleganten Galaveranstaltung im Corinthia Hotel in Lissabon, Portugal, gefeiert, an der Führungskräfte von USPA Global und strategische Partner der Marke in der Region teilnahmen. An der globalen Veranstaltung nahmen über 350 Gäste aus mehr als 30 Nationen teil, einschließlich zahlreicher weltweit führender Unternehmen und Stevie-Gewinner wie Coca-Cola, Starbucks, Lenovo, Kendra Scott, IBM und Turkish Airlines.

Zu den Gewinnerbeiträgen der Marke zählten ein Stevie Award in Gold für Achievement in International Expansion und ein Stevie Award in Silber in der Kategorie Celebration Event für die Kampagne 2024 Paris Games Polo Challenge. Die milliardenschwere, vom Sport inspirierte globale Marke erhielt von den Juroren hohe Punktzahlen für alle Einreichungen in diesen hart umkämpften globalen Wachstumskategorien. Die beiden Trophäen wurden auf der Bühne von Stacey Kovalsky, Vice President, Global PR and Communications, und Yesim Ilgun für USPA Global; Franco Zuccon, CEO von Eurotrade; Augusto Bonetto, CEO von Bonis; Alessia Lana von Incom sowie Filippo Peroni und Enrica Cova von Eastlab, entgegengenommen.

Dass U.S. Polo Assn. bei den 22. jährlichen International Business Awards sowohl den goldenen als auch den silbernen Stevie Award gewonnen hat, ist eine enorme Anerkennung für die globale Leistung und die kreative Stärke unserer Marke, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, jenem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere internationale Expansionsstrategie, die auch die Bemühungen aller strategischen globalen Partner von U.S. Polo Assn. beinhaltet, sowie die Paris Games Polo Challenge, eine einzigartige globale Kampagne, die das Erbe dieses Sports auf einer historischen, weltweiten Sportbühne feierte, gewürdigt wurden.

Der Gold-Award für Achievement in International Expansion würdigt den globalen Einzelhandelsumsatz von U.S. Polo Assn. in Höhe von 2,5 Mrd. $ in 190 Ländern mit über 1.200 markeneigenen Einzelhandelsgeschäften und einer starken E-Commerce-Präsenz in über 50 Ländern in 20 verschiedenen Sprachen. Der Silber-Award für Celebration Event würdigt die bahnbrechende Paris Games Polo Challenge 2024 der Marke, eine Hundertjahr-Feier und ein offizielles Freundschaftsspiel zwischen den USA und Frankreich im Polo Club du Domaine Chantilly. Beide Auszeichnungen stärken die authentische Verbindung von U.S. Polo Assn. mit dem Polosport und Verbrauchern weltweit.

Die International Business Awards gelten als die weltweit führende Auszeichnung für Unternehmen. Die IBAs 2025 zogen Beiträge von Organisationen aus fast 80 Ländern und Territorien an, mit über 3.800 Nominierungen von Organisationen aller Größenordnungen und aus nahezu allen Branchen, die in diesem Jahr in einer Vielzahl von Kategorien eingereicht wurden. Die Gewinner der Stevie Awards wurden anhand der Durchschnittswerte von über 250 Führungskräften aus allen Teilen der Welt ermittelt, die am dreimonatigen Bewertungsprozess teilnahmen.

Details zu den 22. jährlichen International Business Awards und die vollständige Liste der Stevie Award-Gewinner 2025 finden Sie unter StevieAwards.com/IBA.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, einen weltweit führenden Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

Kontaktinformationen

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

Kaela Drake

PR & Communications Specialist

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PRAEMIUM IMPERIALE 2025 in Tokio verliehen ISO 9001-Zertifizierung als starkes Signal für gelebte Qualität und konsequente Weiterentwicklung