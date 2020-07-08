ISX Financial EU Plc – CFO Ajay Treon erläutert zentrale Chancen der Branche und wie ISX Wachstum und Resilienz priorisiert, um sich in der sich wandelnden Fintech-Landschaft zu behaupten

ISX Financial EU Plc positioniert sich als Treiber von Innovation und Resilienz im dynamischen Fintech-Markt. CFO Ajay Treon erläutert in der Interviewreihe Inside the ISX Leadership, wie ISXX von strukturellen Veränderungen im globalen Zahlungsverkehr profitiert – von Open Banking und Echtzeitzahlungen bis hin zu KI-gestützten Lösungen und regulatorischer Stärke. Der Fokus: skalierbares Wachstum, technologische Unabhängigkeit und konsequente Kundennähe in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld.

Laut einer Studie der Boston Consulting Group wuchsen die globalen Fintech-Umsätze allein im Jahr 2024 um 21 % gegenüber 13 % im Vorjahr und übertrafen damit das Wachstum des traditionellen Bankensektors deutlich. Zwischen 2025 und 2027 prognostiziert BCG zweistellige Wachstumsraten (~20 %+), die stark durch digitale Dienstleistungen und Verbesserungen der Profitabilität getrieben werden. Das Wachstum verlagert sich von traditionellen Zahlungsdiensten hin zu B2B2X, Finanzinfrastruktur und KI-gestützten Finanzdienstleistungen.

ISX Financial EU Plc (ISXX) ist ein regulierter Anbieter von Banktechnologie, der in einem wachstumsstarken Markt positioniert ist und innovative digitale Zahlungs- und Banklösungen anbietet. ISXX hat sich laut Unternehmensangaben aufgestellt, um die genannten Branchenentwicklungen effektiv zu adressieren. Das Unternehmen bietet technologische Innovationen mit einer direkten Anbindung an europäische und britische Zahlungssysteme kombiniert und seinen Kunden modulare Produkte für Echtzeitzahlungen, Kontolösungen, globale Auszahlungen und Core-Banking-Technologien an. In diesem Zusammenhang ist CFO & Executive Director Ajay Treon im ersten Teil der Interviewreihe Inside the ISX Leadership vertreten und teilt seine Perspektiven zu Wachstum, Strategie, Resilienz und den Kräften, die die Finanzdienstleistungen heute neu definieren. Das unten verlinkte Interview zeigt, wie ISXX strukturelle Veränderungen in der globalen Zahlungsindustrie nutzt, um Innovation, regulatorische Stärke und Kundennähe zu verbinden.

In Bezug auf Open Banking und Echtzeitzahlungen agiert ISXX proaktiv. Herr Treon beschreibt die Zahlungsbranche als ein sich rasch entwickelndes Marktumfeld, in dem Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und regulatorische Anpassungsfähigkeit entscheidend sind. Zudem betont er, dass die Zahlungsindustrie von intensivem Wettbewerb und dem damit verbundenen Margendruck geprägt ist. Die Zahlungsbranche ist sehr wettbewerbsintensiv – Margenkompression ist ein Thema, das ich ständig im Blick behalten muss, betont Herr Treon. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Resilienz, Compliance und Cybersicherheit. Entwicklungen wie die EU-weite Umsetzung des Digital Operational Resilience Act (DORA) und die bevorstehende Einführung von PSD3 verändern die bestehenden Rahmenbedingungen. Für ISXX bedeutet dies, Lösungen zu entwickeln, die regulatorisch konform sind, und zugleich technologische Resilienz zu nutzen.

Ein weiterer zentraler Punkt für Herrn Treon ist die Bedeutung der digitalen Transformation. Die wachsende Nachfrage nach Account-to-Account-Zahlungen und Open-Banking-Lösungen bestätigt die strategische Entscheidung des Unternehmens, weiterhin in diesem Bereich zu investieren. Nicht nur steigen die Transaktionsvolumina, es entstehen auch neue Produktideen wie Embedded Payments und Open-Finance-Lösungen. Gleichzeitig gewinnen KI-basierte Anwendungen an Bedeutung, insbesondere in den Bereichen KYC und Betrugserkennung. KI ist etwas, das wir annehmen müssen – insbesondere zur Unterstützung von KYC-Prozessen und der Betrugserkennung, sagt Herr Treon.

Um diese Entwicklungen optimal zu nutzen, setzt ISXX auf proprietäre Technologie. Die Produktfamilien PaidBy®, ISXMoney®, MassPay, flykk® sowie die Probanx®-Core-Banking-Lösungen werden vollständig intern entwickelt, was Geschwindigkeit, Flexibilität, Kundenvertrauen und Unabhängigkeit von Drittanbietern erhöht. Dies ermöglicht beispielsweise eine schnellere Markteinführung, eine engere Kundenintegration über APIs und transparente Kostenstrukturen.

Herr Treon beschreibt die Unternehmensstrategie von ISXX als eine Kombination aus technologischem Fortschritt, Unabhängigkeit von Sponsorbanken, regulatorischer Wachsamkeit und Skalierbarkeit. Direkte Anbindungen an SEPA, UK Faster Payments und SWIFT bilden die Grundlage für internationale Reichweite und eine effiziente grenzüberschreitende Zahlungsabwicklung. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist zudem der Fokus auf größere Kundennähe. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt – schnelle Integration, transparente Kosten und globaler Zugang sind klare Erwartungen, die wir konsequent verfolgen, sagt Herr Treon.

ISXX verfolgt eine global ausgerichtete Talentstrategie mit multidisziplinären Teams in mehreren Rechtsordnungen. Herr Treon betont, dass die internationale Aufstellung entscheidend ist, um Wachstumstempo, Produktqualität und regulatorische Anforderungen in verschiedenen Märkten gleichzeitig zu erfüllen.

Mit Blick nach vorn erwartet Herr Treon, dass Echtzeitzahlungen und interoperable Zahlungsinfrastrukturen bald zum Standard werden. Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen, die verantwortungsvolle Einführung von KI sowie neue Maßnahmen zur regulatorischen Harmonisierung alternativer Zahlungssysteme könnten zusätzliche Impulse liefern.

Quellen:

www.isx.financial/newsroom/insideisxcfo

web-assets.bcg.com/04/4f/160d4f9d4d7e98ab417609b553d4/globalfintechreport-june2025.pdf

