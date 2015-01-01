IT-Umschulungen bei GFN: Mehr Berufspraxis und gezielte Unterstützung auf dem Weg in den Job

Mit mehr Berufspraxis und begleitendem Coaching erweitert GFN gezielt seine IT-Umschulungen – für bessere Chancen auf einen erfolgreichen Einstieg in den Job.

Der berufliche Neustart über eine Umschulung ist für viele Arbeitsuchende eine echte Chance, aber auch eine Herausforderung. Der bundesweit tätige IT-Bildungsanbieter GFN erweitert deshalb seine Umschulungen gezielt um zwei Formate, die den Weg in den neuen Beruf erleichtern sollen: projektbasierte Umschulungen mit deutlich mehr Praxisnähe sowie Fachinformatiker-Umschulungen mit begleitendem Coaching.

Beide Neuerungen setzen dort an, wo Umschulungen in der Praxis oftmals scheitern – bei fehlender Unterstützung in schwierigen Phasen und bei zu wenig Nähe zum späteren Berufsalltag. Das Angebot ist staatlich förderbar – mit dem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit bzw. des Jobcenters ist die Teilnahme in der Regel kostenlos.

Projektbasierte Umschulung erfolgreich gestartet

Ein zentrales Element des erweiterten Umschulungsangebots ist die projektbasierte Umschulung. Das neue Format wird in den Fachinformatiker-Umschulungen bereits an mehreren Standorten erfolgreich durchgeführt und sukzessive um weitere Standorte ergänzt. In einem nächsten Schritt wird das Konzept ab 2027 auch auf die kaufmännischen Umschulungen übertragen.

Kern des Modells ist eine Projektfirma – eine realistische, praxisnahe Übungsumgebung, in der Teilnehmende typische Projekte aus dem Berufsalltag bearbeiten. Die Umschülerinnen und Umschüler setzen von Beginn an Aufgaben in konkreten Projekten um, sowohl einzeln als auch im Team, mit klaren Aufgabenstellungen und realistischen Abläufen.

Theorie und Praxis sind dabei eng miteinander verzahnt. Unterschiedliche Wissensstände werden berücksichtigt und eine gezielte Entwicklung von den Grundlagen über erweiterte Handlungskompetenzen bis hin zur Spezialisierung ermöglicht. Praxiserfahrene Trainer:innen übernehmen die Rolle von Lernbegleitenden und unterstützen individuell.

Die einzelnen Projekte werden auf der cloudbasierten Plattform GitHub dokumentiert und können später als aussagekräftige Arbeitsproben für Bewerbung und Jobsuche dienen. Damit verlassen die Teilnehmenden die Umschulung bei GFN nicht nur mit einem anerkannten Berufsabschluss und IT-Zertifikaten, sondern auch mit nachweisbarer Praxiserfahrung.

Begleitendes Coaching ab Januar 2027

Neben der stärkeren Praxisorientierung setzt GFN auch bei der persönlichen Begleitung während der Umschulung an. Ab Januar 2027 ergänzt der Bildungsanbieter die Fachinformatiker-Umschulung um ein zusätzliches, förderbares Unterstützungsangebot: die sozialpädagogische Betreuung. Gemeint ist eine kontinuierliche, vertrauliche Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich.

Teilnehmende können dieses Angebot während der gesamten Umschulungszeit nutzen, etwa bei Prüfungsängsten, Schwierigkeiten im Praktikum, Unsicherheiten im Bewerbungsprozess oder bei persönlichen Belastungen. Die sozialpädagogische Betreuung soll dabei helfen, Herausforderungen frühzeitig aufzufangen und den Fokus auf das Umschulungsziel zu halten.

Ob sie das Zusatzangebot nutzen möchten, entscheiden die Teilnehmenden vor Beginn ihrer geförderten Umschulung, idealerweise gemeinsam mit ihrer Ansprechperson bei der Agentur für Arbeit. Ziel ist mehr Sicherheit im Lernalltag und eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Umschulung erfolgreich abzuschließen und in den neuen Beruf einzusteigen.

Klarer Fokus: Gut vorbereitet in den neuen Job

Mit der sozialpädagogischen Betreuung und der projektbasierten Umschulung richtet GFN sein Angebot konsequent an den Bedürfnissen von Arbeitsuchenden aus. Im Mittelpunkt stehen nicht abstrakte Lernziele, sondern ein erfolgreicher Abschluss der Umschulung und ein schneller, gut vorbereiteter Start in den neuen Beruf.

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Die GFN GmbH begleitet als Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt des 1997 gegründeten Unternehmens liegt auf marktorientierten IT-Umschulungen und -Weiterbildungen für Arbeitsuchende sowie für förderfähige Unternehmen und Beschäftigte. Auch bedarfsorientierte Coachings mit individuellen Schwerpunkten werden angeboten. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche und international anerkannte Zertifizierungen, unter anderem von Microsoft, SAP und PRINCE2, gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Der trainergeleitete Präsenz- und Online-Unterricht findet bundesweit an über 400 Trainingscentern und Kooperationsstandorten sowie ortsunabhängig im virtuellen Klassenzimmer statt. Seit September 2020 gehört die GFN GmbH zur Amadeus-Fire-Gruppe.

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