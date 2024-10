IWS System GmbH erfolgreich auf der OPEN HOUSE Messe in Wisconsin – Aluminium Leichtlaufkran „THE LINE“

Die IWS System GmbH präsentierte erfolgreich ihren modularen Aluminium Leichtlaufkran „THE LINE“ auf der OPEN HOUSE Messe in Wisconsin. Flexibilität, leichte Bauweise und Effizienz überzeugten.

Die IWS System GmbH, unter der Leitung von Inhaber Heiko Petzoldt, präsentierte auf der diesjährigen OPEN HOUSE Messe von Carl Stahl in Pewaukee, Wisconsin, ihren innovativen Aluminium Leichtlaufkran mit dem Markennamen „THE LINE“. Die Messe, die am 23. und 24. Oktober 2024 stattfand, bot dem Unternehmen aus dem Vogtland eine hervorragende Gelegenheit, seine fortschrittliche Krantechnologie dem amerikanischen Markt vorzustellen.

Der Aluminium Leichtlaufkran „THE LINE“ beeindruckte die Besucher durch sein einzigartiges Baukastensystem, das mit einer leichten Bauweise und hoher Flexibilität überzeugt. Die Messebesucher konnten sich von der präzisen Handhabung, der hohen Tragfähigkeit sowie der schnellen und einfachen Montage des Krans überzeugen. Diese Eigenschaften machen ihn zur optimalen Lösung für Unternehmen, die ihre Hebeprozesse effizienter und produktiver gestalten möchten.

Ein herausragender Vorteil des Aluminium Leichtlaufkrans ist seine vielseitige Einsetzbarkeit. Dank der modularen Bauweise lässt sich der Kran exakt an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens anpassen. Die leichte Aluminiumstruktur trägt zudem zu einer erheblichen Reduzierung der Arbeitsbelastung bei und ermöglicht ein komfortableres und sichereres Arbeiten für die Bediener. Die präzise Führung und sanfte Bewegung sorgen für ein hohes Maß an Effizienz, wodurch wertvolle Zeit und Ressourcen gespart werden können.

Nach der erfolgreichen Installation des Leichtlaufkrans bei der Firma PLACON im vergangenen Jahr, war die Messe in Pewaukee ein weiterer Schritt in der Etablierung der IWS System GmbH auf dem amerikanischen Markt. Insbesondere die große Nachfrage nach maßgeschneiderten Hebelösungen sowie die positive Resonanz der Messebesucher bestärkten das Unternehmen in seiner strategischen Ausrichtung.

Während der Messe hatten die Besucher die Gelegenheit, den Aluminium Leichtlaufkran „THE LINE“ live zu erleben und sich von dessen Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Die Reaktionen der Anwesenden waren durchweg positiv, insbesondere die schnelle und unkomplizierte Installation sowie die hohe Tragfähigkeit des Krans fanden großen Anklang. Darüber hinaus ermöglichte die flexible Konstruktion eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsprozesse, was für viele Unternehmen ein entscheidender Faktor bei der Auswahl von Hebesystemen ist.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die positiven Rückmeldungen zu unserem Leichtlaufkran ,THE LINE'“, so Heiko Petzoldt, Inhaber der IWS System GmbH. „Unser Ziel ist es, innovative und gleichzeitig anwenderfreundliche Lösungen zu bieten, die unsere Kunden weltweit dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern.“

Die OPEN HOUSE Messe von Carl Stahl bot zudem eine wertvolle Plattform für den Austausch mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern. Das Team der IWS System GmbH stand den interessierten Besuchern während der beiden Messetage mit umfassender Beratung und detaillierten Informationen zur Verfügung.

Für weitere Informationen oder individuelle Anfragen steht die IWS System GmbH gerne zur Verfügung:

Telefon: +49 3765 3877720

Webseite: www.iwssystem.com

YouTube-Kanal: Krankaufen https://www.youtube.com/@krankaufen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

Heinsdorfe 08468

Deutschland

fon ..: 037653877725

web ..: https://www.iwssystem.com

email : s.friedrich@iwssystem.com

Motivierte Mitarbeiter, ständige Weiterbildung und Qualifikation sind die Basis des Unternehmens, seines Erfolges und Ihrer Zufriedenheit.

Das IWS System-Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum unterstützender technischer Dienstleistungen. Das IWS System-Team stärkt die Bereiche in Ihrem Unternehmen, für die das Vorhalten eigener Kapazitäten nicht wirtschaftlich wäre. Die Zusammenarbeit mit IWS System steigert so die Effizienz Ihres Betriebes.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN- UND ANLAGENBAUER NACH PRODUKTSPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN

Bildung spezieller Montageteams

Schulung und Unterweisung

Montage Ihrer Produkte bei Ihrem Kunden – in Ihrem Auftrag

Inbetriebnahme und evtl. Übergabe an Ihren Kunden

UVV – Überprüfungen

Regelmäßige Überprüfungen geben Sicherheit und sorgen für Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Werkstattleistungen

Schweiß- und Schlosserarbeiten

Lohnfertigung

Ersatzteilfertigung

Teile- und Baugruppenmontage

Übernahme von Kundendienstaufgaben

TEIL- ODER GESAMTPRODUKTIONSVERLAGERUNG IHRER MASCHINEN ODER ANLAGEN, REGIONAL UND ÜBERREGIONAL

Demontage und Montage

Transport

Inspektion, Überprüfung, Wartung

GENERALINSTANDSETZUNG UND -ÜBERPRÜFUNG, PRODUKTIONSBEGLEITEND ODER BEI STILLSTAND VON

Hebezeugen und Krananlagen

Anschlagmittel

Handgeräten

Maschinen und Anlagen

ortsfesten Anlagen

