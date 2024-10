Unser Kran geht in die USA! – IWS System GmbH aus dem Vogtland

Die IWS System GmbH aus Heinsdorfergrund präsentiert ihr innovatives Aluminium Leichtlaufkran Baukastensystem auf der OPEN HOUSE Messe von Carl Stahl am 23./24. Oktober 2024 in Pewaukee, Wisconsin!

IWS System GmbH aus dem Vogtland auf der OPEN HOUSE Messe in Wisconsin!

Die IWS System GmbH aus Heinsdorfergrund freut sich, auf der renommierten OPEN HOUSE Messe von Carl Stahl in Pewaukee, Wisconsin, am 23. und 24. Oktober 2024 vertreten zu sein. Dieses Event bietet eine einzigartige Plattform, um unser innovatives Aluminium Leichtlaufkran Baukastensystem einem internationalen Publikum vorzustellen. Als Vorreiter im Bereich der Hebetechnik legen wir besonderen Wert auf nachhaltige, effiziente und flexible Kranlösungen. Unser patentiertes System ermöglicht maßgeschneiderte Krananlagen für verschiedenste Anwendungen – ein echter Meilenstein in der Industrie!

Erfolgreiche Etablierung auf dem amerikanischen Markt

Nach der erfolgreichen Installation eines Aluminium Leichtlaufkrans bei unserem US-Kunden PLACON im letzten Jahr, freuen wir uns darauf, weiter in den amerikanischen Markt vorzudringen. Diese Installation hat viel Aufmerksamkeit erregt und den Innovationscharakter unseres Unternehmens unterstrichen. Mit dieser Teilnahme an der OPEN HOUSE setzen wir nun den nächsten Schritt, um unsere Präsenz in den USA auszubauen.

Eine Erfolgsgeschichte aus dem Vogtland

IWS System GmbH wurde 2015 von Heiko Petzoldt gegründet, der über 20 Jahre Erfahrung in der Kran- und Hebetechnik mitbringt. Nach seiner Tätigkeit als Standortleiter und Kransachverständiger bei einem mittelständischen Unternehmen im Bereich Hebezeuge entschloss sich Petzoldt, seine Expertise und Leidenschaft in ein eigenes Unternehmen zu investieren. Unter seiner Führung entwickelte sich IWS System GmbH zu einem Unternehmen, das nicht nur für seine maßgeschneiderten Lösungen bekannt ist, sondern auch durch ständige Innovationen in der Kranfertigung überzeugt. Heute besitzt die IWS System GmbH mehrere Patente und Markenrechte und steht für Qualität „Made in Germany“

Besuchen Sie uns auf der Messe!

Falls Sie in der Nähe sind, laden wir Sie herzlich ein, uns auf der OPEN HOUSE zu besuchen und unsere Technologien aus erster Hand zu erleben. Wir sind überzeugt, dass unser Baukastensystem auch Ihren Hebeanforderungen gerecht werden kann. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!

Mehr Informationen über die Dienstleistungen und das Serviceangebot der IWS System GmbH finden Sie auf der offiziellen Webseite des Unternehmens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 Heinsdorfergrund

Deutschland

fon ..: +4937653877725

web ..: https://www.iwssystem.com

email : s.friedrich@iwssystem.com

Motivierte Mitarbeiter, ständige Weiterbildung und Qualifikation sind die Basis des Unternehmens, seines Erfolges und Ihrer Zufriedenheit.

Das IWS System-Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum unterstützender technischer Dienstleistungen. Das IWS System-Team stärkt die Bereiche in Ihrem Unternehmen, für die das Vorhalten eigener Kapazitäten nicht wirtschaftlich wäre. Die Zusammenarbeit mit IWS System steigert so die Effizienz Ihres Betriebes.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN- UND ANLAGENBAUER NACH PRODUKTSPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN

Bildung spezieller Montageteams

Schulung und Unterweisung

Montage Ihrer Produkte bei Ihrem Kunden – in Ihrem Auftrag

Inbetriebnahme und evtl. Übergabe an Ihren Kunden

UVV – Überprüfungen

Regelmäßige Überprüfungen geben Sicherheit und sorgen für Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Werkstattleistungen

Schweiß- und Schlosserarbeiten

Lohnfertigung

Ersatzteilfertigung

Teile- und Baugruppenmontage

Übernahme von Kundendienstaufgaben

TEIL- ODER GESAMTPRODUKTIONSVERLAGERUNG IHRER MASCHINEN ODER ANLAGEN, REGIONAL UND ÜBERREGIONAL

Demontage und Montage

Transport

Inspektion, Überprüfung, Wartung

GENERALINSTANDSETZUNG UND -ÜBERPRÜFUNG, PRODUKTIONSBEGLEITEND ODER BEI STILLSTAND VON

Hebezeugen und Krananlagen

Anschlagmittel

Handgeräten

Maschinen und Anlagen

ortsfesten Anlagen

Pressekontakt:

Landesverband WerteUnion Sachsen

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 Heinsdorfergrund

fon ..: +4915159888259

email : stefan.friedrich@email.de

