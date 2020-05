Izotropic erhält Patent für die Messung der Brustdichte mit Hilfe der Brust-CT-Technologie

VANCOUVER, BC – April 2020 – Izotropic Corporation (Izotropic oder das Unternehmen) (CSE: IZO) (OTC US: IZOZF) (FWB: 1R3) freut sich bekannt zu geben, dass vom Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trade Mark Office) das US-Patent mit der Nummer 10.548.549 und dem Titel Measuring Breast Density Using Breast Computed Tomography erteilt wurde. Das Patent wurde für einen Zeitraum von 20 Jahren erteilt und erlischt im Jahr 2037. Dieses Patent umfasst den Einsatz des vom Unternehmen entwickelten Brust-CT-Bildgebungssystems zur Messung der Brustdichte.

Hauptgründer und Director Dr. John Boone erklärt: Um das Brustkrebsrisiko einer Frau bewerten zu können, ist eine genaue Messung der Brustdichte erforderlich. Bei der zweidimensionalen Mammographie kann es passieren, dass es im dichten Gewebe der Brust zu Überlappungen kommt. Dies hindert den Radiologen daran, die Brustdichte exakt zu bewerten. Bei der echten 3D-Mamma-Computertomographie können die Drüsenbereiche auf jedem der dünnen CT-Bilder mit Hilfe eines Computeralgorithmus bewertet werden. Die Zusammenfassung aller Drüsenvolumina der gesamten Mamma-CT-Untersuchung ermöglicht damit eine sehr genaue Erfassung der Brustdichte. Weil der Computeralgorithmus die Drüsenfraktion der Brust quantitativ erfasst, ist die Schätzung der Brustdichte mit Hilfe eines Mamma-CT genauer und präziser als die subjektiven Werte, die während der Auswertung des Mammogramms durch den Radiologen erfasst werden.

Laut Angaben des National Cancer Institute haben knapp die Hälfte aller Frauen ab einem Alter von 40 Jahren, die sich einem Mamma-Screening unterziehen, ein dichtes Brustgewebe. Das dichte Brustgewebe erscheint im Mammogramm weiß – genauso wie verdächtige Läsionen und Tumoren. Die Dichte des Gewebes sowie die Kompression der Brust, wie sie bei der standardmäßig durchgeführten Mammographie und Tomosynthese der Brust erforderlich ist, könnten Anomalien verschleiern, die ansonsten genauer untersuchen würden, wenn man sie anhand dieser Bildgebungsmethode in nicht dichtem Brustgewebe fände. Derzeit kann die Diagnose und Bestätigung der Brustdichte nur über ein Mammogramm erfolgen.

Angesichts der Prävalenz von Frauen mit dichtem Brustgewebe und der Einschränkungen, mit denen sowohl Mammographie als auch Tomosynthese behaftet sind, ist das Unternehmen der Ansicht, dass das Mamma-CT und seine patentierten Dichtemessungskapazitäten nicht nur die zukünftige Methodik der Brustdichtemessung, sondern auch die Art und Weise, in der das Mamma-CT einen Beitrag zur Verringerung falsch-negativer Mamma-Screening-Ergebnisse leistet, revolutionieren wird. Mit der Mammographie werden rund 20 % der Brusttumoren, die zum Zeitpunkt des Screenings bereits vorhanden sind, nicht entdeckt.

Die Marktchancen für das Mamma-Screening und den Nachweis von Tumorerkrankungen sind im Steigen begriffen. Eine Studie prognostiziert, dass der Markt für Mamma-Screenings von einem im Jahr 2020 geschätzten Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar auf 5,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 anwachsen wird; das entspricht einer jährlichen Zuwachsrate von 8,1 %.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Emission von 400.000 Aktienoptionen bekannt. 200.000 Aktienoptionen werden dem IR-Manager des Unternehmens und weitere 200.000 Aktienoptionen einem neuen Berater des Unternehmens gewährt. 250.000 Aktienoptionen, die zuvor an diverse Berater ausgegeben wurden, werden hingegen getilgt.

Alle Aktienoptionen werden zu einem Ausübungspreis von 0,235 Dollar pro Aktie begeben und können innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden. Die Ausübungsfrist endet am 13. April 2022 bei Geschäftsschluss. Die Optionen werden mit sofortiger Wirkung zugeteilt.

