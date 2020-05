TransCanna macht wichtigen Schritt in Richtung Lieferlizenz

Vancouver, BC, Kanada, 13. Mai 2020 – TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN: XETR: TH8) („TransCanna“ oder das Unternehmen“) gibt erfreut bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Lyfted Farms, vor kurzem einen Pachtvertrag über ein Grundstück in Lemoore, Kalifornien, abgeschlossen hat, welches die Genehmigung für eine Umwandlung in eine Industriezone erhalten hat. Durch die neu genehmigte Ausweisung als Industriezone ist die Anlage für die Cannabislieferung geeignet, aber auch für Vertrieb, Herstellung und Anbauaktivitäten, sobald die bedingte Nutzungserlaubnis (Conditional Use Permit) und die Erschließungsvereinbarung vorliegen, die aktuell beantragt werden.

Das Unternehmen hat außerdem beim Secretary of State von Kalifornien unter dem Firmennamen Lyfted Farmacy Inc. die Dokumente zur Unternehmensregistrierung eingereicht, um ein neues, auf Lieferung ausgerichtetes Tochterunternehmen zu gründen. Dadurch gewinnt TransCanna eine weitere wichtige Geschäftskomponente hinzu, um seine Lieferkette vom Anbaubetrieb bis hin zur Lieferung im kalifornischen Cannabismarkt (dem größten legalen Markt weltweit), für den ein exponentielles Wachstum vorausgesagt wird, zu komplettieren.

Die Stadt Lemoore ist ein toller Geschäftspartner. Die Mitarbeiter sind dynamisch und äußerst professionell, insbesondere in dieser ersten Phase, in der es darum geht, ein voll funktionsfähiges Vertriebs- und Lieferzentrum aufzubauen, sagt Bob Blink, CEO von TransCanna. Die Stadt hat Lyfted Farms ihre Türen geöffnet und unsere Geschäftsaktivitäten willkommen geheißen.

Blink sagt, die Gründung dieses Tochterunternehmens mit Fokus auf die Lieferung sei auch Teil der Unternehmensstrategie, die Kunden auch in der aktuellen Situation zu bedienen, in der ihr Verhalten durch mögliche Geschäftsschließungen und Sicherheitsmaßnahmen zur Eingrenzung des Coronavirus beeinflusst wird.

Wir wollten sichergehen, dass wir qualitativ hochwertigere Produkte sicher von unserem Werk bis zur Türschwelle der Kunden liefern können, erklärt Blink. Unser Managementteam, das aus verschiedenen Industriezweigen kommt und ein breitgefächertes Wissen mit sich bringt, wird weiterhin nach Möglichkeiten schauen, dynamisch auf die sich verändernden Bedürfnisse des Marktes und unserer Kunden zu reagieren.

Diese Unternehmensmeldung folgt auf die Unternehmensmeldung der letzten Woche, in der die Quartalsergebnisse und Monatsumsätze bekannt gegeben wurden und angekündigt wurde, dass die anerkannte Cannabis- und Lifestylemarke Cookies Produkte von Lyfted Farms an ausgewählten Standorten führen wird.

