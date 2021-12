Jacalu – eine europäische Marke aus Italien mit eigenem Onlineshop seit April 2021

Jacalu steht seit 40 Jahren für qualitativ hochwertige Freizeit- und Trekkingschuhe aus europäischer Produktion. Seit diesem Jahr ist die Marke auch online vertreten.

Die Grundlagen des Familienbetriebes

Jacalu.de wurde 1979 in Montebelluna (Treviso, Italien) erstmalig ins Leben gerufen. Mit dem Start konzentrierte sich die Firma auf die Produktion von Winterboots. Zu der Zeit das Kerngeschäft des Familienbetriebes in dieser Region. Jacalu.de ist mittlerweile seit über 40 Jahren im stationären Handel tätig.

Die Grundlagen liegen bis heute bei der Marke Jacalu am Firmensitz in Montebelluna. Für die Bereiche Entstehung, Produktdesign, Verwaltung, Musterherstellung, Materialprüfung und Qualitätskontrolle beschäftigt Jacalu 30 Mitarbeiter allein in Italien. Alle Mitarbeiter sind verantwortlich für die Entstehung der schönsten und besten Schuhmodelle für Kinder, Damen und Herren.

In firmeneigener Produktionsstätte in Rumänien erfolgt die Herstellung der Schuhmodelle. In vier große Bereiche unterteilt sich der Produktionsprozess.

Im Laufe der Jahre setzte das Unternehmen erfolgreich auf die Produktion von Damen und Herrenschuhen mit PU-ausgespritzten Sohlen. Mit der Zeit wurde das Portfolio ständig erweitert. Mittlerweile reicht das Angebot von Winterboots für Kinder, Damen und Herren bis hin zu Trekkingschuhe, Wanderschuhe und Freizeitschuhe, sowie zu sportiven Sneakers und Trekkingsandalen.

Es ist der Unternehmergeist welcher Jacalu.de bis heute beflügelt immer wieder neue Modelle zu produzieren und zu designen. Wichtig ist dem Familienbetrieb, dass die Modelle attraktiv, innovativ und funktional sind, aber sich dennoch in einem bezahlbaren Rahmen bewegen. Der Slogan des Familienbetriebes lautet: „Optimale Trageeigenschaften zu fairen Preisen“.

Die Materialien – Made in Italy

Zu einem großen Teil werden die Materialien der Schuhmodelle bei italienischen Handelspartnern in Auftrag gegeben, stets nach höchstem Qualitätsstandard gefertigt unter Einhaltung sozialer und ökologischer Standards.

Alle verwendeten Materialien entsprechen immer dem neuesten Stand der Technik und sind gemäß den EU-Vorgaben der REACH-Konformitätszertifikate geprüft und zertifiziert. Die Bezeichnung „REACH“ steht für „Registration, Authorisation, Evaluation and Restriction of Chemicals“ Übersetzt:( „Bewertung, Registrierung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe“).

Hierbei handelt es sich um eine Verordnung der Europäischen Union, zum Schutze der Umwelt und menschlichen Gesundheit, welche durch Chemikalien entstehen können.

Arbeitsbedingungen bei Jacalu.de

Unsere Arbeitsbedingungen sind zertifiziert durch die „Business Social Compliance Initiative (BSCI). Damit verbessern wir die Arbeitsbedingungen weltweit in der Lieferkette. Diese Arbeitsbedingungen werden jährlich durch eine unabhängige Prüforganisation kontrolliert und rezertifiziert. Die Grundlage dieser Bedingungen in der Produktion ist eine leistungsgerechte Bezahlung zu fairen Arbeitszeiten in einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld.

Daher war eine Produktion in Billiglohnländern für das Familienunternehmen nie eine Option.

Die Tradition des italienischen Unternehmens

Auf dem deutschen Markt hat sich Jacalu als Anbieter qualitativ hochwertiger Schuhe etabliert. Die in Deutschland mittlerweile beliebten Modelle werden bis heute in der Tradition eines mittelständischen Betriebes im Familienbesitz in Handarbeit mit viel Liebe zum Detail hergestellt.

Aus hochwertigen Materialien entsteht jedes Paar Schuhe in bis zu 200 Arbeitsschritten, nach strengen Qualitätskriterien. Dabei handelt es sich um handwerklich höchste Standards, die mit modernsten Fertigungsmethoden industriell vereinbart sind.

Die vier Bereiche der Produktionsstätte bei Jacalu

– zunächst werden alle Materialien in der Schneiderei für die Produktion einer Qualitätskontrolle unterzogen und später für die verschiedenen Schuhmodelle vorbereitet.

– Durch qualifizierte Mitarbeiter werden die Schuhe in fünf Fertigungsstraßen vernäht und für weitere Schritte in der Verarbeitung vorbereitet. Jeder Schuh wird am Ende der Näharbeiten auf eine saubere und fehlerfreie Verarbeitung überprüft.

– Am Ende als letzten Fertigungsschritt erhalten die Schuhmodelle ihre leichte Sohle. Diese wird durch ein spezielles Spritzverfahren in den jeweiligen Farben und Formen aufgebracht. Sehr gute Eigenschaften in der Dämpfung weist das weiche PU-Material auf, was für die Schonung der Gelenke sehr zum Vorteil ist und somit auch die Grundlage für bequeme und komfortable Schuhe bildet.

– Alle Paare an Schuhen werden nach der Herstellung mit dem jeweiligen Zubehör versehen, durchlaufen die Endkontrolle und werden für die Lieferung verpackt vorbereitet.

Mit qualifizierten Mitarbeitern entstehen an beiden Standorten so Freizeit- und Outdoorschuhe, welche mit viel Leidenschaft und Liebe in höchster Qualität, Funktionalität und einem modernen Design zur Verfügung stehen.

Funktionaler Schnitt, verbunden mit einem optimierten Fußbett sowie atmungsaktiven Materialien gehören zu den Hauptmerkmalen für einen exzellenten Tragekomfort bei Schuhen von Jacalu.

Seit April 2021 haben wir auch einen eigenen online Shop.

Mit dem Onlineshop beschreiten wir jetzt neue Wege.

Im Outdoor-Magazin haben wir es geschafft, dass Testurteil „sehr gut“ für unsere Trekkingmodelle Kani & Seta zu erhalten. In der Sommerzeit wurden die Schuhe vom Test-Team des Magazins auf Herz und Nieren geprüft und von 5 Sternen haben wir 4 Sterne erhalten.

Viele Schuhmodelle sind ausverkauft, erscheinen aber für die Frühjahrskollektion 2022 in einer Neuauflage.

Lieferzeit:

2 bis 4 Werktage beträgt die Lieferzeit.

Innerhalb Deutschlands betragen die Versandkosten 4,50 Euro inkl. Verpackungs- und Portokosten.

– Lieferung an Packstation / DHL-Filiale

– Bei Wunschzustellung, Lieferung an den Nachbarn

– Tracking / Paketankündigung

– Rückversand kostenlos ( mit online Retoure)

Für einen Aufpreis von lediglich 1,-Euro bieten wir als zusätzlichen Service:

– Wunschtag: Lieferung zu einem gewünschten Tag (Einschränkungen möglich)

– Registrierte Kunden zahlen ab der 2. Bestellung innerhalb von 14 Tagen bequem per Überweisung.

– Bei einer Bezahlung per Vorkasse gewähren wir einen Rabatt von 3%

WICHTIG: Momentan ist der Versand nur innerhalb Deutschlands möglich!

Adresse:

SCIUS GmbH

-Jacalu Shop-

Mendelssohn-Bartholdy-Str. 17

34134 Kassel

Telefon: +49 561 9979 2400

E-Mail: jacalu@scius.de

https://jacalu.de

