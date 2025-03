Jackery feiert die Stärke und den Entdeckergeist von Frauen mit bis zu 50 % Rabatt

Jackerys tragbare Energielösungen unterstützen Frauen dabei, Grenzen zu überwinden und ihre Träume zu verwirklichen.

Zum Internationalen Frauentag feiert Jackery die Stärke und die Abenteuerlust von Frauen auf der ganzen Welt. Jede Frau sollte die Freiheit haben, die Welt auf ihre eigene Weise zu entdecken. Ob auf der Rennstrecke, in der Luft oder im Campervan – Jackerys tragbare Energielösungen unterstützen Frauen dabei, Grenzen zu überwinden und ihre Träume zu verwirklichen.

Kim: Grenzen überwinden auf der Rennstrecke

Kim Irmgartz, eine professionelle Rennfahrerin aus Deutschland, beweist, dass Frauen im Motorsport ihren Platz haben. In einer von Männern dominierten Branche kämpft sie sich an die Spitze und stellt sich jeder Herausforderung. Ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und Abenteuer treibt sie an, immer neue Grenzen zu überschreiten.

Jackerys Powerstations sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Kims e-MTB-Rennausrüstung. Sie sorgen dafür, dass ihre Geräte stets geladen sind – für Kommunikation, Sicherheit und eine optimale Vorbereitung auf ihre Rennen. „Jackery ist mein zuverlässiger Begleiter, der mich immer einsatzbereit hält“, schwärmt Kim.

Samantha: Grenzenlos durch die Lüfte

Samantha Porter, eine junge Pilotin aus Vancouver, trotzt den Erwartungen in der Luftfahrt. 2022 flog sie alleine mit ihrem einmotorigen Flugzeug durch 22 Länder. Einst unsicher, ob sie ihren Platz in den Lüften finden würde, inspiriert sie heute die nächste Generation weiblicher Piloten – während sie ein Geographie-Studium mit Schwerpunkt Umwelt und Nachhaltigkeit absolviert.

Ob beim Lernen in ihrer autarken Hütte, beim Campen an einem abgelegenen Strand oder auf Langstreckenflügen – sie verlässt sich auf Jackery, um stets mit Energie versorgt zu sein. Vom Beheizen ihrer Hütte über die Versorgung von Starlink für eine Internetverbindung bis zum Laden ihres Laptops für das Studium – eine Jackery Powerstation hat sie immer griffbereit, selbst in ihrem Flugzeug. Denn Abenteuer warten nicht.

Karo: Die Wildnis als Zuhause

Die in Deutschland geborene Karo Tigges fand auf ihrem Weg nach Österreich nicht nur neue Abenteuer, sondern auch ihren Partner Kevin. Heute reist sie mit ihrer Tochter Sophie und den beiden Hunden Milka und Toffee in ihrem VW-Bus und lebt ein nomadisches Leben in der Natur.

Ob in den Bergen oder am See – Karo liebt die perfekte Balance zwischen Abenteuer und Komfort. „Für mich gibt es nichts Besseres als einen frisch gebrühten Kaffee mit perfektem Milchschaum – egal wo ich bin“, sagt sie. Dank Jackerys tragbarer Powerstation kann sie ihre morgendliche Routine genießen und jederzeit eine warme Mahlzeit für ihre Familie zubereiten.

Frauen und Abenteuer feiern – mit Jackery-Angeboten zum Weltfrauentag

Jackery unterstützt Frauen, die Grenzen überschreiten und ihre Träume leben – ob in der Luft oder in der Natur. Passend zum Frühling bietet Jackery, um noch mehr Abenteuer zu ermöglichen und zu neuen Reisen zu inspirieren. Etwa mit der neuesten Powerstation Explorer 2000 v2 als Solargenerator mit 200 Watt Solarpanel um 36 % reduziert für nur 1.399 Euro. Oder mit dem kleinen Pendant, dem Solargenerator 240 v2 mit 32 % Discount für nur 439 Euro.

