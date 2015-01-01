  • Jahresbeste 2026: Kunden entscheiden über beliebteste lokale Unternehmen

    In 80 deutschen Städten wählen Kundinnen und Kunden die beliebtesten Unternehmen aus 22 Berufsgruppen. Mit dieser neuartigen Wahl wird der seriöse Mittelstand gestärkt und gewürdigt.

    Bild* Publikumswahl „Jahresbeste 2026“ startet für 22 Berufsgruppen.
    * Einzigartiges Solidaritäts-Modell: Kleine Gebühren, große Wirkung.
    * Keine Fachjury – allein die Stimme der Kunden zählt.

    Während der Online-Handel boomt, kämpfen regionale Betriebe oft im Stillen um Anerkennung. Die Initiative jahresbeste.de startet daher eine der breitesten Publikumswahlen für den deutschen Mittelstand: In den 80 größten Städten werden ab sofort die besten Unternehmen aus 22 Berufsgruppen gesucht – von Apotheken bis Umzugsunternehmen.

    Demokratisch und Unabhängig Im Gegensatz zu vielen Wirtschaftspreisen verzichtet „Jahresbeste“ auf eine starre Fachjury. „Wir machen es wie bei der 1LIVE Krone oder den American Music Awards“, erklärt Initiator Sandro Brengelmann, Marketing-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wer könnte besser beurteilen, wie gut ein Betrieb ist, als die Kunden, die dessen Service täglich nutzen? So erhalten Bürger die Macht.“

    Solidarität statt Profitgier: Das 94-Euro-Modell Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Barrierefreiheit. Die Teilnahmegebühr von 94,- Euro ist als Solidarbeitrag kalkuliert. Brengelmann: „Kein Unternehmen soll aus Kostengründen auf eine Auszeichnung verzichten. Deshalb finanzieren alle Teilnehmer die Gewinnerpakete und das Marketing anteilig mit.“ Ziel ist es, seriöse, kundenzentrierte Betriebe gegenüber weniger fairen Mitbewerbern zu stärken.

    80 Städte, 22 Branchen – Ein Siegel für das Vertrauen In jeder Stadt wird pro Branche ein „Jahresbester“ gesucht; in Metropolen bis zu drei. Das Siegel dient den Betrieben als wichtiges Instrument für lokales Marketing und die Fachkräftegewinnung. Das Voting auf jahresbeste.de läuft bis zum 31. Oktober 2026, die Auszeichnung der Gewinner erfolgt im November.

    Bilder, Logos & mehr unter jahresbeste.de/presse

    Die Initiative wurde von Sandro Brengelmann ins Leben gerufen, um die Sichtbarkeit regionaler Dienstleister zu stärken. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im regionalen Online Marketing setzt er auf Service, Transparenz und Fairness in der lokalen Wirtschaft.

    Sandro Brengelmann ist Inhaber der Firma Brengelmann Online Marketing. Zu den angebotenen Leistungen zählt vor allem lokales Online Marketing für KMU & Freiberufler: SEO, GEO & AEO für Google, ChatGPT & Co., Google Ads, Reputationsmanagement und das Setup von Chatbots.

