Mehr Deutsche investieren in Aktien: GVI gibt wichtige Grundregeln für Anleger

Immer mehr Menschen in Deutschland entdecken die Aktienanlage. Die Verbraucherorganisation GVI erklärt, welche Grundregeln Privatanleger unbedingt beachten sollten.

24.02.2026. In Deutschland zeigt sich seit einiger Zeit ein klarer Trend: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger investieren an der Börse. Auch Bundeskanzler Merz betont öffentlich die Bedeutung der privaten Vorsorge und wirbt für Aktien als langfristige Anlageform. Damit Privatanleger erfolgreich und verantwortungsbewusst investieren, sollten nach Ansicht der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e. V. (GVI) einige grundlegende Prinzipien unbedingt beachtet werden.

„Bevor man eine Aktie kauft, sollte man sich gründlich mit dem Unternehmen beschäftigen“, erklärt Siegfried Karle, Präsident der GVI. Entscheidend sei, die wirtschaftlichen Perspektiven, das Geschäftsmodell sowie die zukünftigen Chancen und Risiken zu verstehen. „Man sollte sich nicht von Gerüchten, angeblichen Geheimtipps oder hektischen Marktbewegungen leiten lassen. Besser ist es, auf den eigenen Verstand zu hören und nur in Unternehmen zu investieren, deren Produkte und Geschäftsmodell man nachvollziehen kann“, so Karle weiter.

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor sei der lange Atem. Aktienmärkte schwanken naturgemäß, teils auch deutlich. Wer jedoch langfristig investiert, kann zwischenzeitliche Kursrückgänge besser aussitzen und von den langfristigen Wachstumschancen profitieren. Kurzfristige Spekulation eignet sich nach Einschätzung der GVI kaum für Privatanleger.

Außerdem empfiehlt Karle eine breite Streuung des Kapitals. Wer auf einzelne Werte setzt, geht ein deutlich höheres Risiko ein. „Am sinnvollsten ist es, das Risiko über viele Unternehmen und verschiedene Branchen hinweg zu verteilen. Für die meisten Anleger gelingt das am einfachsten über weltweit investierende Aktienfonds oder kostengünstige Indexfonds, sogenannte ETFs“, erklärt der GVI-Präsident.

Darüber hinaus sollten Anleger auf eine realistische Risikoeinschätzung, eine klare Strategie und regelmäßige Überprüfung ihrer Anlagen achten. Emotionale Entscheidungen – etwa aus Angst oder Gier – seien einer der häufigsten Fehler. Die GVI rät deshalb dazu, Anlagestrategien schriftlich festzuhalten und sich nicht von kurzfristigen Marktbewegungen verunsichern zu lassen.

Welche weiteren Grundregeln Privatanleger beherzigen sollten, fasst die Verbraucherorganisation in ihrem Informationsblatt „Goldene Regeln für Aktienanleger“ übersichtlich zusammen. Das Dokument steht unter www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“, kostenlos zur Verfügung.

