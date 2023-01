Jetzt anmelden zum 3. digitalen Inkassotag am 23.03.2023

LZI lädt zum 3. digitalen Inkassotag am 23.03.2023. Das Thema: Impact Economy im Langzeitinkasso.

Impact Economy im Langzeitinkasso –

LZI lädt zum 3. digitalen Inkassotag am 23.03.2023

Hamburg, 26.01.2023

Wie ihr wisst, mögen wir traditionelle Orte und Geschichten aus unserer Heimatstadt. Und die Fischerei in Hamburg hat eine lange Tradition. Schon im 16. Jahrhundert siedelten sich Fischer in Hamburg an und 1896 wurde die Fischauktionshalle in Altona eröffnet. Genau wie die Fischerei hat auch Inkasso eine lange Geschichte. Wenn man es genau betrachtet, gibt es Inkasso noch länger als es Geld gibt und geht bis auf die alten Zivilisationen zurück, in denen es Tauschhandel gab. Schon im babylonischem Recht galten strenge Richtlinien für die Rückzahlung von Schulden. Plötzlich ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Inkasso und Fischerei haben viele Gemeinsamkeiten, zwei ganz wesentliche: Geduld haben. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Aber nicht nur darauf kommt es an. Wann ist die richtige Zeit zum Fangen? Darf man eigentlich immer und zu jeder Zeit fischen? Darf man alles mitnehmen, was einem ins Netz geht oder muss man auch Rücksicht darauf nehmen, dass sich Fanggebiete wieder erholen können?

Beim Inkassotag werden wir von der LZI den Fokus besonders auf die globalen Geschehenisse des vergangenen Jahres setzen. Welchen Einfluss haben die aktuellen globalen Herausforderungen auf die Wirtschaft, insbesondere auf die Inkassobranche? Und wie können Unternehmen nachhaltig investieren und sich mit langfristigen Allianzen erfolgreich und zukunftssicher aufstellen? Um diese Fragen geht es beim 3. digitalen Inkassotag am 23.03.2023. LZI als Spezialist für Langzeitinkasso, lädt zum Online-Erfahrungsaustausch ein. In diesem Jahr wird die Reihe live aus dem Studio von der Harburger Schlossinsel fortgesetzt.

Impact Economy als Thema des 3. Digitalen Inkassotags

„Nachhaltiges, wirtschaftliches Handeln ist gerade in schwierigen Zeiten wichtiger denn je, denn natürlich beeinflussen Inflation, Energiekrise und Co die Inkassobranche“, so Geschäftsführerin Pfeiffer-Szech, „beim Inkassotag geht es deshalb auch um die Frage, wie wir unternehmerisch damit umgehen können.“ Im Fokus steht dabei das Thema Impact Economy. Gemeinsam mit renommierten Referenten und Kollegen aus der Inkassobranche diskutieren die Experten der LZI, wie sich Unternehmen mit langfristigen Allianzen erfolgreich für die Zukunft aufstellen können und wie notwendig unternehmerische Resilienz in Krisenzeiten ist.

Austausch mit namhaften Experten aus der Inkassobranche

Mit dabei sind u. a. Kirsten Pedd, Präsidentin des BDIU und Keynote Speakerin Stefanie Voss, Businessfrau mit der Piratenseele und Weltumseglerin. Neben dem fachlichen Austausch erwartet die zugeschalteten Gäste in den virtuellen Gruppenräumen und auf der Partner-Expo ein abwechslungsreiches und interaktives Programm, das zum Networken und Austauschen einlädt.

Wer am Inkassotag teilnehmen kann

Das Angebot der LZI richtet sich an Inkassounternehmen und Rechtsanwaltskanzleien, die im Besitz von mehreren titulierte Forderungen sind. LZI hält Adressen aktuell und Kontakt zu Schuldnern, bis diese wieder in der Lage sind, ihre Schulden zu begleichen. Bis zu 30 Jahre oder bis zur Realisierung der Forderungen übernimmt LZI die Überwachung bisher uneinbringlicher Titel sowie die Führung des Archivs. Als erfahrener Dienstleister und strategischer Partner beim Second Placement von titulierten Forderungen bietet LZI ein am Erfolg orientiertes Vergütungsmodell an.

Titulierte Forderungen werden oft direkt oder nach den ersten erfolglosen Beitreibungsversuchen in den Archivkellern verstaut und harren dort einer nicht erfolgenden Bearbeitung. Die LZI Langzeitinkasso GmbH ist spezialisiert auf die Verfolgung und Realisierung titulierter Forderungen. Mit ausgefeilten Lösungen, Augenmaß, Ausdauer und viel Know-how treibt LZI über lange Zeiträume titulierte Forderungen bei, hält hierzu Adressen aktuell und Kontakt zu Schuldnern, bis diese ihre Schulden begleichen. LZI ist ein Unternehmen der HFG Gruppe, die sich seit über 30 Jahren der Realisierung von titulierten Forderungen widmet.



