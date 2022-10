Jetzt Aufkleber klimaneutral drucken? Kein Problem mit Typographus.

Typographus – Die Aufkleber Druckerei aus Berlin bietet ab sofort Ihren Kunden an, Druckaufträge

klimaneutral auszuführen.

„Wir haben eine klimaneutrale Aufkleberdruckerei gesucht und deutschlandweit tatsächlich nur eine gefunden. Deshalb sind unsere Aufträge bei Typographus jetzt in guten und nachhaltigen Händen.“, so einer der rd. 50.000 Typographus-Kunden.

Wenn Aufkleber, dann klimaneutral. Das ist der Trend. Es gibt einen klaren Trend zur Nachhaltigkeit und einem bewussteren Umgang mit Ressourcen. Auch bei den beliebten, selbstklebenden Produkten von Typographus. Kunden achten sehr viel mehr darauf, wie Aufkleber hergestellt werden. Jede sinnvolle und nachhaltige Maßnahme ist da willkommen.

Wer, wenn nicht wir?

Andreas Nies, Geschäftsführer und Gründer von Typographus: „Typographus ist bei den Kunden

immer erste Wahl. Wer klimaneutral und nachhaltig gedruckte Aufkleber aus einer Aufkleberdruckerei haben möchte, der kommt an uns tatsächlich nicht vorbei. Uns ist es wichtig, nachhaltig zu handeln und zu produzieren. Und weil immer mehr unserer Kunden verstärkt nach Klimaneutralität und Nachhaltigkeit fragen, kommen wir dem selbstverständlich gerne nach. Wir haben verstanden und in allen Bereichen unseres Betriebes Nachhaltigkeit etabliert.“

So geht Nachhaltigkeit bei Typographus

o Über 10 Jahre drucken mit Ökostrom

o Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

o Optimierte Produktionsprozesse

o Verringerter Materialbedarf bei gleichem Ergebnis

o Klimaneutrale Aufkleber und Etiketten

o Auf Wunsch klimaneutral

o CO2-Emissionen kompensieren

o Eindeutiger Nachweis durch Kennzeichnung mit ID-Nummern o. Label

o Beratung

Aufkleber sind unsere Leidenschaft und absofort auch klimaneutral!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Typographus GmbH – Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

