Die ideale Zeit für Drohnenfotografen beginnt jetzt. Ein Beitrag über den Frankfurter Drohnenpilot und Filmemacher Thomas Gessner.

Um außergewöhnliche Drohnenaufnahmen und ungesehene Perspektiven aus der Luft zu produzieren, beginnt genau jetzt die ideale Jahreszeit. Denn Wetter, Licht und die aufblühende Vegetation lassen Kulissen und Landschaften besonders attraktiv für Aufnahmen aus der Luft aussehen.

Der professionelle Architekturfotograf, Drohnenpilot und Filmemacher Thomas Gessner aus Frankfurt am Main wird von Architekten, Projektentwicklern und Unternehmen beauftragt, Fotoserien und/oder Videodokumentationen von Bestandsgebäuden, Bauprojekten und Unternehmendarstellungen zu produzieren. Und dafür stehen Drohnenaufnahmen meist im Mittelpunkt seiner Arbeit. Denn, wie er betont, gibt es für Inszenierungen von Architektur und Raum kaum eine eindrucksvollere Art, als sie im Flug zu erleben.

Namenhafte Kunden, wie zum Beispiel die Frankfurter Architekturbüros Cyrus Moser, Christoph Mäckler und die Projektentwickler Gross & Partner, OFB oder Peter Gross Bau tauchen in seiner Kundenliste auf.

Aber es müssen nicht immer nur Außenaufnahmen sein. Thomas Gessner steuert seine Drohnen auch präzise und sicher durch Innenräume. So zum Beispiel für Messen und Kunstausstellungen, wie beispielsweise der Discovery Art Fair, für die er seit über 3 Jahren regelmäßig die Kunstmessen in Frankfurt und Köln dokumentiert.

Dabei entstehen sämtliche audio-visuellen Produktionen aus einer Hand. Von der Bildbearbeitung hochauflösender Artworks oder Panoramafotografien bis zum Schnitt und Vertonung von Videodokumentationen und Unternehmensfilmen.

Sein Know-How für Film- und Fotoproduktionen bringt Thomas Gessner aus seiner jahrelangen Tätigkeit als Art Director für internationale Werbeagenturen mit. Dort hat er nicht nur für renommierte Kunden wie Sony PlayStation, Audi und Red Bull gearbeitet, sondern auch einige Preise und Auszeichnungen für seine Arbeiten gewonnen.

Heute lebt und arbeitet Thomas Gessner als freier Filmemacher und Fotograf in Frankfurt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thomas Gessner – Drohnenfilm Produktion & Fotografie

Herr Thomas Gessner

Bornheimer Landwehr 55

60385 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 0177/5757074

web ..: https://www.thomasgessner.net

email : look@thomasgessner.net

Thomas Gessner | Drohnenfilm Produktion & Fotografie. Zertifizierter Drohnenpilot, Filmemacher und Fotograf. Produziert professionelle Architekturaufnahmen, Unternehmensfilme und Projektdokumentationen für Architekten, Projektentwickler, Unternehmen und Institutionen. Und für Menschen, die ihre Geschichten in besonderen Bildern erzählen wollen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

