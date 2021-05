Adner & Partner Immobilien stellt den Immobilienmarktbericht Braunschweig 2021 zum kostenlosen Download bereit

Neuer Immobilienmarktbericht Braunschweig 2021 von Adner & Partner Immobilien ab dem 01.05.21 verfügbar. Kontaktlose Immobilienbewertung für die Region 38 ab sofort kostenlos möglich.

REGELMÄßIGER HERAUSGEBER DES IMMOBILIENMARKTBERICHT BRAUNSCHWEIG

Neben einem eigenen Immobilienmarktbericht für Braunschweig, den Adner & Partner Immobilien regelmäßig auflegt, ist der IVD-Makler auch als“Marktberichterstatter des IVD“ tätig. Die analysierten Immobilien- und Mietpreise im Großraum Braunschweig, speziell in Wolfenbüttel, Vechelde, Lengede und Schwülper dienen somit nicht nur dem jährlich erscheinenden Marktbericht des IVD sondern auch dem eigenen Immobilienmarktbericht für Braunschweig. Aktuell werden Verkaufspreise, Bodenrichtwerte und Nachfragesituation ausgewertet und für den Immobilienmarktbericht 2021 vorbereitet. Ab dem ersten Mai wird der Immobilienmarktbericht Braunschweig 2021 zum kostenlosen Download auf der Maklerhomepage zur Verfügung stehen. Der Download des Immobilienmarktbericht 2020 steht weiterhin bereit.

GEPRÜFTER IMMOBILIENBEWERTER DER SPRENGNETTER AKADEMIE

Adner & Partner Immobilien Braunschweig ist nicht nur Immobilienmakler, sondern auch geprüfter Immobilienbewerter der Sprengnetter-Akademie und hat seit 2004 bereits mehrere Hundert Immobilien im Großraum Braunschweig bewertet, wodurch viel Erfahrung in der Wertermittlung von Immobilien vorhanden ist. Viele der bewerteten Immobilien wurden erfolgreich durch Adner & Partner Immobilien Braunschweig verkauft. Darüber hinaus investiert das Immobilienbüro Zeit und Geld für die stetige Weiterbildung in puncto Immobilienwertermittlung. Neben der Lage orientiert sich der Immobilienwert an vielen weiteren Parametern: Größe, Baujahr, Ausstattung oder Zustand sind nur einige davon. Um eine sichere Immobilienbewertung abgeben zu können, sind Themen wie das Bewerten von Rechten und Belastungen, Kalkulieren von Modernisierungskosten oder die sachgerechte Marktanpassung mit regional abgeleiteten Faktoren des Gutachterausschusses wichtig. Denn eine fundierte Immobilienbewertung ist die Grundlage jedes erfolgreichen Immobilienverkaufs.

KONTAKTLOSE IMMOBILIENBEWERTUNG ZUM DOWNLOAD

Brandneu steht eine kontaktlose Immobilienbewertung auf der Homepage des Maklers zur Verfügung. Nach wenigen Klicks erhalten Immobilienverkäufer das Sofortergebnis per Mail – 100 % kostenlos und unverbindlich. Unter Berücksichtigung der erfassten Objekteigenschaften erhält man eine erste Marktwerteinschätzung der Immobilie innerhalb einer Preisbandbreite.

ADNER & PARTNER IMMOBILIEN ERFÜLLT EUROPÄISCHE QUALITÄTSSTANDARD

Das Maklerbüro Adner & Partner Immobilien aus Braunschweig hat 2020 das EU- Zertifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen und ist DIN EN 15733 zertifiziert. Die DIN definiert seit April 2010 einen allgemeinen europäischen Qualitätsstandard für die Dienstleistung von Immobilienmaklern. Grundlage ist die europäische Dienstleistungsrichtlinie. Wer nach dieser Norm zertifiziert ist, muss hohe Anforderungen erfüllen. Neben der fachlichen Mindestqualifikation, die in etwa dem Niveau eines Immobilienfachwirts (DIA/IHK) entspricht, müssen sie bestimmte Verhaltensregeln einhalten und umfangreiche Informationspflichten erfüllen. Neben tiefgehendem Fachwissen werden Informationspflichten gegenüber Kunden sowie technisch einwandfreie Prozesse gefordert. ADNER & PARTNER IMMOBILIEN GEHÖRT 2021 ZU DEN BESTEN IMMOBILIENMAKLERN DEUTSCHLANDS

Seit 2013 wurde das Immobilienbüro bereits 8 Mal ausgezeichnet. Seit 2015 sogar 7 Mal in Folge. Adner & Partner Immobilien Braunschweig gehört wiederholt zu den besten Immobilienmaklern Deutschlands. Der Immobilienmakler aus Braunschweig wurde für seine Dienstleistung auf Basis zufriedener Kundenbewertungen im Großraum Braunschweig ausgezeichnet. Mehr als 95 % der zufriedenen Immobilienverkäufer empfehlen das Immobilienbüro weiter. Die Kundschaft die z. B. eine Immobilienbewertung anfordert , hat sich überwiegend für den Immobilienverkauf mit Adner & Partner Immobilien Braunschweig entschieden. Mittlerweile weist das Immobilienbüro umfassende Erfahrung aus mehr als 65.000 m2 vermittelter Wohnfläche im

Großraum Braunschweig bzw. Wolfenbüttel auf und verfügt dadurch über spezielle regionale und rechtliche Kenntnisse.

Adner & Partner Immobilien ist eine familiär geführte Immobilienfirma in Braunschweig. Gegründet wurde Adner & Partner Immobilien im Jahr 2012. Adner & Partner Immobilien erfüllt europäische Qualitätsstandards und ist nach DIN EN 15733 zertifiziert, geprüfter MarktWert-Makler® der Sprengnetter-Akademie und Mitglied im IVD. 2021 wurde unser Immobilienbüro bereits zum 8. Mal vom Focus zu Deutschlands 1000 besten Immobilienmaklern gewählt. Mehr als 95% unserer Kunden empfehlen uns weiter. Wir verkaufen Immobilien wie z. B. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Raum Braunschweig.

