JIVE is live! Das neue regionale Printmagazin JIVE für Südbaden.

JIVE*-Das Gute leben ist das neue Magazin für Gesundheit, Wellness und Lebenslust und erscheint erstmalig am 29. September 2021.

Müllheim(Baden), 14. September 2021. JIVE* – Das Gute leben ist das Magazin für Gesundheit, Wellness und Lebenslust in Südbaden. Die Region im äußersten Südwesten mit ihren bekannten Heilbädern und Luftkurorten, universitären und klinischen Einrichtungen, der Pharmaindustrie sowie medizinischen Unternehmen ist ein bedeutsamer Standort rund um die Themen Gesundheit und Wellness. Und weil zur körperlichen Gesundheit auch ein gesunder Geist gehört, sind ebenfalls die Themen Genießen und Lebenslust relevant. Auch hier ist Südbaden gesegnet – mit wunderbaren Ausflugszielen, traumhaften Weinlandschaften und einer breiten Palette an gastronomischen Angeboten.

JIVE* – Das Gute leben möchte als gedrucktes Netzwerk die Themen Gesundheit, Wellness und Lebenslust mit all ihren Komponenten zusammenbringen – mit spannenden und hilfreichen Tipps, Geschichten, Interviews, Berichten und ausgewählten Werbepartnern. Aus Südbaden für Südbaden.

Die erste Ausgabe erscheint am 29. September 2021 und wird mit dem Lesezirkel an rund 3.000 Adressen geliefert. Die weiteren Hefte (Gesamtauflage 15.000) finden die Leser an vielen Auslagestellen in Südbaden kostenlos zum Mitnehmen, sowie bei den Werbepartnern.

Nach der Erstausgabe wird JIVE* – Das Gute leben viermal jährlich erscheinen. Zudem finden Leser auf der offiziellen Website www.jive-magazin.de regelmäßig neue Inhalte.

