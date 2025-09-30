Job Buffet im BFW Leipzig: Fachkräfte gezielt rekrutieren und binden

Präsentieren auch Sie sich am 30. September 2025 beim Job-Buffet für kaufmännische Berufe im BFW Leipzig und lernen Sie Ihre zukünftigen Mitarbeitenden kennen.

Seit 35 Jahren ist das BFW Leipzig der zuverlässige Partner rund um berufliche Rehabilitation in und um Leipzig. Wir qualifizieren Menschen mit physischen oder psychischen Einschränkungen für den Arbeitsmarkt – damit sie neu durchstarten können. Gleichzeitig liegt uns die Vermittlung gut ausgebildeter Fachkräfte besonders am Herzen. Dafür pflegen wir eine enge, langfristige Zusammenarbeit mit regionalen Arbeitgebern.

Unsere Personalberaterinnen und -berater im Reha-Management besuchen regelmäßig Firmen, um Umschülerinnen und Umschüler passgenau für Praktika und spätere Arbeitsplätze zu vermitteln und Betriebe gezielt zu vernetzen. Dank unserer Veranstaltungsformate wie der Mini Job-Messe (2022), dem Netzwerkabend IT (seit 2011) und den Job-Buffets (seit 2023) entsteht ein konstruktiver Austausch – und die Vermittlung von Fachkräften wird aktiv vorangebracht. In angenehmer Atmosphäre können sich Unternehmen präsentieren, um potentielle Praktikantinnen und Praktikanten sowie zukünftige Mitarbeitende kennenzulernen.

Ein besonderes Highlight zur Fachkräfte-Akquise findet am 30. September 2025 im BFW Leipzig statt: das Job-Buffet für kaufmännische Berufe. Dort erhalten Sie umfassende Infos zu den Berufen der Kaufleute im Büromanagement und im Gesundheitswesen sowie zu den Fachpraktikern für Büromanagement, Immobilienkaufleute und Industriekaufleute. Nutzen Sie die Gelegenheit, lokale Talente direkt vor Ort kennenzulernen und für Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Kommen Sie ins BFW Leipzig und stellen Sie sich und Ihr Unternehmen vor. Anmeldungen erfolgen ganz einfach über unser Kontaktformular: Anmeldung Job-Buffet für kaufmännische Berufe

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: Job-Buffet für kaufmännische Berufe im BFW Leipzig oder melden Sie sich einfach telefonisch unter 0341-91 75 306 bei Corinna Schulze, Fachbereichsleiterin Marketing. Sie steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

Deutschland

fon ..: 03419175394

web ..: https://bfw-leipzig.de/

email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de

Seit 35 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück ins Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig auch in der Außenstelle in Chemnitz zur Verfügung. Die Beruflichen Trainingszentren (BTZ am BFW) in Leipzig und Chemnitz, ergänzen das Angebot speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei. Darüber hinaus bietet das BFW Leipzig verschiedene Fortbildungsangebote für Unternehmen an. Hierbei werden die Wünsche von Industrie und Wirtschaft nach bedarfsgerecht ausgebildeten Arbeitskräften berücksichtigt. Auf Wunsch werden die Fachkräfte arbeitsplatzbezogen, berufsbegleitend und individuell geschult.

Pressekontakt:

Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

fon ..: 03419175394

email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Yacht teilen statt allein kaufen – worauf Eigentümer rechtlich achten müssen Webdesign Erfolg eröffnet neues Büro in München