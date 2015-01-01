Jobverlust als Chance: Wie Coaching in Krisenzeiten den Weg zum Erfolg ebnet

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit verlieren immer mehr Menschen ihre sicheren Jobs. Doch Coaching bietet eine wertvolle Unterstützung, um die berufliche Zukunft neu zu gestalten.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt: Krisen, Inflation und Unternehmensveränderungen führen dazu, dass immer mehr Menschen mit sicheren Arbeitsplätzen ihren Job verlieren. Diese Entwicklung trifft besonders hart, weil sie nicht nur die finanzielle Sicherheit der Betroffenen gefährdet, sondern auch die eigene Identität und das Selbstverständnis erschüttert. Besonders schwierig ist es für diejenigen, die lange Zeit im gleichen Unternehmen tätig waren und nie daran gedacht hätten, sich auf eine berufliche Veränderung vorzubereiten.

Der Arbeitsmarkt 2026 hat sich dramatisch verändert. Der Druck, sich ständig anzupassen, nimmt zu. Arbeitsplätze werden zunehmend durch Automatisierung und Digitalisierung ersetzt, viele Branchen kämpfen mit einer unklaren Zukunft. Das hat Auswirkungen auf das Selbstbild vieler Arbeitnehmer. Wer noch vor wenigen Jahren als unersetzbar galt, sieht sich heute mit Absagen auf seine Bewerbungen konfrontiert – trotz eines beeindruckenden Lebenslaufs und einer soliden beruflichen Erfahrung.

Der Struggle: Frustration und Perspektivlosigkeit

Wie geht man mit einer solchen Situation um? Viele, die plötzlich arbeitslos sind, verlieren nicht nur ihren Job, sondern auch ihre Motivation. „Je öfter man eine Absage erhält, desto mehr sinkt der Glaube an die eigene Fähigkeit. Man fragt sich: Warum sollte ich es noch einmal versuchen?“, erklärt Michael Schuster, 49 Jahre alt, ehemaliger Projektmanager in der Automobilindustrie. Seit er im vergangenen Jahr aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen seinen Job verloren hat, hat er über 50 Bewerbungen geschrieben – ohne Erfolg.

„Ich habe mir alles erarbeitet, ich hatte nie das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist, und plötzlich wird alles weggenommen“, sagt Schuster. Wie ihm geht es vielen, die über Jahre hinweg stabil und sicher in ihrem Job waren, doch die aktuelle wirtschaftliche Lage lässt diesen sicheren Hafen immer mehr erodieren. Und nicht nur das – die Vielzahl an Absagen führt zu einer inneren Leere, die es schwer macht, neue Motivation zu finden.

Eine andere Perspektive: Was hilft, ist die Veränderung der Denkweise

Auch Anna Meier, 38 Jahre alt und ehemalige Teamleiterin im Marketingbereich eines großen Unternehmens, hat ihre Position aufgrund der Umstrukturierungen im letzten Jahr verloren. Sie gibt zu: „Es fühlt sich an wie ein Versagen. Gerade weil ich in meinem Beruf immer erfolgreich war und nie auf die Idee gekommen wäre, dass der Job so einfach weg sein könnte.“

Doch während sie die ersten Monate der Arbeitslosigkeit mit Selbstzweifeln und Frustration verbrachte, begann Anna, ihre Perspektive zu ändern. „Ich habe mir gesagt, ich muss nicht nur nach dem perfekten Job suchen, sondern auch nach der Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln. Ich habe angefangen, meine Stärken und Schwächen genau zu analysieren und mich neu zu orientieren.“

Professionelle Unterstützung als Schlüssel zum Erfolg

„Es reicht nicht mehr, sich auf alte Bewerbungsstrategien zu verlassen“, erklärt Job- und Bewerbungscoach Jessica Wahl. „Wer heute erfolgreich sein möchte, muss seine Denkweise ändern und bereit sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Coaching hilft dabei, die eigene Resilienz zu stärken und neue Perspektiven einzunehmen.“ In Krisenzeiten sei es entscheidend, sich nicht nur auf den nächsten Job zu fokussieren, sondern auch an der eigenen Selbstwahrnehmung zu arbeiten, um langfristig erfolgreich zu sein.

Eine aktuelle Studie der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmarktforschung (DGA) aus dem Jahr 2026 zeigt: 63% der befragten Arbeitslosen, die Coaching in Anspruch nahmen, fanden innerhalb von sechs Monaten eine neue Anstellung. Zum Vergleich: Nur 39% derjenigen, die ohne Unterstützung suchten, fanden einen neuen Job. Diese Zahlen belegen, wie wichtig professionelle Begleitung in schwierigen Zeiten ist.

Psychologische Unterstützung in einer krisenbeladenen Welt

„Der Verlust eines sicheren Arbeitsplatzes betrifft Menschen nicht nur finanziell, sondern auch psychisch“, betont Dr. Markus Müller, Psychologe und Experte für Arbeitsmarktforschung. „Es ist ein existenzieller Schlag, der das Selbstbild und die Lebenszufriedenheit massiv beeinträchtigen kann. In dieser Phase ist es wichtig, sich selbst neu zu definieren und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen.“

Er fügt hinzu: „Die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, diese Krise zu überwinden. Es geht darum, sich selbst neu zu positionieren und die eigene Resilienz zu stärken. Wer psychologische Unterstützung in Anspruch nimmt, ist besser gerüstet, um die Herausforderungen des Arbeitsmarktes erfolgreich zu meistern.“

Neuanfang: Der Weg nach vorn

Auch wenn der Übergang in eine neue berufliche Realität oft mit Unsicherheiten und Herausforderungen verbunden ist, bleibt er eine Chance. Michael Schuster hat mittlerweile ein Bewerbungscoaching bei Jessica Wahl begonnen und fühlt sich durch die Unterstützung wieder motiviert. „Ich habe gelernt, meine bisherigen Erfahrungen neu zu bewerten und mehr auf meine Stärken zu setzen“, sagt er. „Ich habe endlich wieder das Gefühl, dass ich die Kontrolle über meine berufliche Zukunft habe.“

Anna Meier ist ebenfalls auf dem Weg, sich neu zu positionieren. „Es war ein langer Prozess, aber ich habe angefangen, mich beruflich und persönlich weiterzubilden und mich auf Jobs zu bewerben, die ich früher nie in Betracht gezogen hätte. Ich bin gespannt, wohin der Weg führt, aber ich bin mir sicher, dass ich stärker aus dieser Krise hervorgehen werde.“

Der Weg ist das Ziel

Es ist leicht, in Zeiten der Unsicherheit den Mut zu verlieren. Aber die aktuelle Situation zeigt auch, dass der Arbeitsmarkt nicht nur Herausforderungen, sondern auch neue Möglichkeiten mit sich bringt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, nicht nur die äußeren Umstände zu hinterfragen, sondern auch die eigene Haltung. Wer bereit ist, sich selbst neu zu entdecken und den Mut hat, Unterstützung anzunehmen, hat die besten Chancen, den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu finden.

Das Fazit lautet: Verändere deine Perspektive, arbeite an dir und nimm die Chancen wahr, die sich aus Krisen ergeben.

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Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.bewerbungstraining-berlin.com

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