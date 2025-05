Josh McMorrow hält gemeinsam mit Rich Voorberg, Präsident von Siemens Energy North America, eine Keynote in Houston

Josh McMorrow, Vorstandsvorsitzender der Philomaxcap und CEO von GenH2, hält gemeinsam mit Rich Voorberg, Präsident von Siemens Energy North America, eine Keynote in Houston

Gemeinsame Diskussion auf der Offshore Technology Conference (OTC) über die Auswirkungen von Wasserstoff auf die Energiewende und seine Rolle bei der Kohlenstoffneutralität“.

München und Titusville, Florida, USA (7. Mai 2025) – GenH2 (

www.genh2.com)Corp. (eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Philomaxcap AG), ein führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastrukturlösungen, gab heute bekannt, dass Josh McMorrow, Vorstandsvorsitzender der Philomaxcap AG und Executive Chairman von GenH2, heute am Mittwoch, den 7. Mai 2025, als Hauptredner auf der Offshore Technology Conference (OTC) auftreten wird. Neben Josh McMorrow wird auch Rich Voorberg, President Nordamerika von Siemens Energy (

www.siemens-energy.com/global/en), einem der weltweit führenden Energietechnologieunternehmen, sprechen.

Die OTC, die vom 5. bis 8. Mai 2025 im NRG Park in Houston stattfindet, ist eine Zusammenarbeit von 13 gemeinnützigen akademischen, wissenschaftlichen und professionellen Organisationen, die den globalen Energiesektor unterstützen. McMorrow und Voorberg werden in einer von Phaneendra Kondapi, Affiliate Professor an der Colorado School of Mines, moderierten Diskussion über die „Auswirkungen von Wasserstoff auf die Energiewende und seine Rolle bei der Kohlenstoffneutralität“ sprechen.

Angetrieben von der globalen Energiewende setzen sich viele Öl- und Gasunternehmen Netto-Null-Emissionsziele. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen bemühen sich viele von ihnen weiterhin um die Dekarbonisierung ihrer Betriebe und Wertschöpfungsketten. Die Branche ist weiterhin innovativ und bereitet sich darauf vor, eine wichtige Rolle in der zukünftigen Energielandschaft zu übernehmen.

„Die OTC ist eine der wichtigsten Energieveranstaltungen der Welt, und ich fühle mich geehrt, gemeinsam mit Rich Voorberg über die Bedeutung von Wasserstoff als wichtiges Instrument für schwer zu dekarbonisierende Industrien und Anwendungen zu sprechen“, sagte McMorrow. „Ich werde über die neuesten Entwicklungen der verlustfreien Flüssigwasserstofftechnologie von GenH2 sprechen, die dazu beiträgt, die effiziente Nutzung von Wasserstoff zu ermöglichen, indem sie die mit Flüssigwasserstoff verbundenen Verluste beim Umfüllen, Speichern und Abgeben eliminiert.“

Als Hauptredner werden McMorrow und Voorberg die Rolle und Bedeutung von Wasserstoff für die Energiewende im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus erörtern. Sie werden auch die Rolle des Wasserstoffs als Teil einer Gesamtlösung zur Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks in Anwendungen von der Ammoniakproduktion über grüne Kraftstoffe bis hin zu hochzuverlässigen Rechenzentren hervorheben.

Anfang dieses Monats gab GenH2 den Einsatz seines kontrollierten Flüssigwasserstoffspeichersystems in einem hochmodernen Tankstellenprojekt in Texas für Hyroad Energy bekannt – einer Plattform, die sich der Dekarbonisierung des Fernverkehrs verschrieben hat. Das Flaggschiff des Unternehmens, das kontrollierte Speichersystem, wurde außerdem als Finalist in der Kategorie „Technologies of Change“ für die Reuters Global Energy Transition Awards ausgewählt. Als Philomaxcap-Unternehmen engagiert sich GenH2 für die Bereitstellung von Lösungen der nächsten Generation, die eine nachhaltige, wasserstoffbetriebene Zukunft ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.genh2.com.

Über Philomaxcap

Die Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine auf die Wasserstoffindustrie fokussierte Holdinggesellschaft, die Dienstleistungen für bestehende und noch zu erwerbende Beteiligungen anbietet. Im Jahr 2025 führte die Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme von GenH2 Corp, einem US-Unternehmen, das auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiert ist.

Über GenH2

GenH2 (

www.genh2.com), eine Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG (FRA:HBD1), ist ein technologisch führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastruktursystemen für fortschrittliche saubere Energie. Die Lösungen von GenH2 ermöglichen eine sichere Wasserstoffverflüssigung sowie verlustfreie Speicherung und Übertragung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Massenproduktion von Anlagen, um den Aufbau von Infrastrukturen zu beschleunigen und Wasserstoff für den täglichen Gebrauch auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Zum Technologie-Team gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Erforschung, Konstruktion und dem Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter www.genh2.com.

Über Offshore Energy Excellence (OTC)

Das OTC hebt die bahnbrechenden Fortschritte im Bereich der Offshore-Energie hervor und unterstreicht damit das unermüdliche Streben der Branche nach Innovation. Angesichts des weltweiten Energiebedarfs spiegelt „Waves of Innovation“ das Engagement der OTC für nachhaltige Spitzentechnologien wider, die die Zukunft der Offshore-Energie prägen.

