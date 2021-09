Jugendliches und frisches Aussehen, auch für Männer.

Das Bild und die Vorstellung von Männlichkeit haben sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. War früher der Wohlstandsbauch Nachweis für Erfolg, sehen heute erfahrene Manager wie Studenten aus.

24.09.2021, Neustadt – Faltenbehandlung für Männer

Was Frauen schon lange tun – da muss der Mann keinesfalls zurückstehen. Unsere Politiker lassen sich behandeln, auch für Manager ist eine Faltenbehandlung schon lange kein Fremdwort mehr. Deshalb geht der neue Trend dorthin, dass immer mehr Männer ihr jugendliches Aussehen mit einer unkomplizierten Behandlung zurückgewinnen wollen: Der Mann von heute verbindet weniger Falten mit einem gepflegten Erscheinungsbild.

Nicht nur attraktives Aussehen steht bei den meisten Männern im Vordergrund, wenn sie sich zu einer Faltenbehandlung entschließen. Sie möchten einfach wieder frischer und gepflegter wirken, das Gesicht soll einen entspannten und erholten Eindruck machen.

Karriere mit jugendlichem Aussehen

Die berühmten Zornfalten auf der Stirn und Furchen zwischen Mundwinkel und Nase vermitteln einen erschöpften Eindruck, den sich ein beruflich erfolgreicher Mann oft nicht leisten kann. Männliches Selbstbewusstsein geht vielfach mit persönlichem Wohlbefinden einher, daher kann eine fachlich korrekte Faltenbehandlung oftmals Wunder bewirken.

Verschiedene Methoden zur Faltenbehandlung

Es stehen mehrere Verfahren der Faltenbehandlung bei Männern zur Verfügung. Ausschlaggebend sind die zu behandelnden Stellen. Sind es tiefere Falten oder nur oberflächliche Knitterfältchen? Sollen die Lippen oder eine hängende Wangenpartie aufgepolstert werden? Das Gespräch mit einem erfahrenen Facharzt für ästhetische Chirurgie ist deshalb im Vorfeld äußerst wichtig. Er kann dann zusammen mit dem Klienten die individuelle Auswahl zur Faltenbehandlung treffen und wird kontrollieren, ob eine mögliche Allergie bei einem der einzusetzenden Wirkstoffe bestehen könnte.

Für die Knitterfältchen und feinere Falten bei Männern eignet sich Botox zum Unterspritzen sehr gut. Zur Behandlung von tieferen Linien wird zumeist Hyaluron bevorzugt. Gerade diese Furchen sind ein häufiger Grund, weshalb sich Männer zu einer Faltenbehandlung entschließen.

Es können durchaus mehrere Verfahren miteinander kombiniert werden. Gerade die Kombination von Hyaluronsäure und Botox erzielt gute Ergebnisse, die ein natürliches Aussehen erwirkt.

Eine komplette Faltenbehandlung bei Männern dauert im Normalfall nicht mehr als 15 bis 30 Minuten und wird ambulant ausgeführt. Die Wirkung tritt meist etwas später ein und kann bis zu mehreren Monaten anhalten. Allerdings baut jeder Körper das eingespritzte Material individuell verschieden ab.

Je nach Behandlungsareal und Verfahren betragen die Kosten einer Faltenbehandlung zwischen 200 und 1000 Euro. Eine Behandlung mit Eigenfett ist teurer, da hier zusätzlich eine Fettabsaugung vorgenommen werden muss.

Es ist sehr wichtig, dass die Eingriffe von qualifizierten Fachärzten für ästhetische Chirurgie mit dementsprechender Erfahrung durchgeführt werden. Die Vitalitas Klinik ist modern ausgestattet und kann mit besten Referenzen aufwarten. Wer sich bei uns zu einer positiven Veränderung entschließt, wird fachlich kompetent beraten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vitalitas Privatklinik, R&E Ästhetik GmbH (05-2021)

Herr PD Dr. Holger Engel

Walter-Engelmann-Platz 1

67434 Neustadt an der Weinstraße

Deutschland

fon ..: 06321-9297542

web ..: http://www.vitalitas.de/

email : presse@vitalitas-aesthetik.com

Schön sein – das möchte jeder. Die Vitalitas Privatklinik widmet sich seit mehr als 25 Jahren diesem Anspruch. Von der Brustvergrößerung über die Faltenbehandlung bis hin zur Fettabsaugung uvm. ist alles möglich was in dem Bereich der Schönheitschirurgie respektive der ästhetisch- plastischen Chirurgie fällt. Bei einer Behandlung in der Vitalitas-Klinik erfolgt die Betreuung selbstverständlich durch kompetente und erfahrene Fachärzte für ästhetische und plastische Chirurgie, die auf Qualität und Erfüllung Ihrer Wünsche größten Wert legen.



