Kalia Lab – Der ganzheitliche Weg zu schöner Haut

Jung, strahlend, gesund: Kalia Lab vereint Medizin & Beauty für individuelle Hautpflege, die Jugendlichkeit und Vitalität erhält.

Longevity steht für Langlebigkeit und beschreibt die Fähigkeit des Organismus, über lange Zeit aktiv und vital zu bleiben. Der Begriff umschließt verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel den Lebensstil und auch Hautpflege. Die Haut ist täglich unterschiedlichen Stressoren ausgesetzt, die zur schnellen Alterung beitragen. Bei der erfolgreichen Beauty-Klinik Kalia Lab wird das Konzept der Skin Longevity als One-Stop-Destination verfolgt, um die Jugendlichkeit der Haut zu bewahren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Dies wird durch personalisierte Behandlungspläne erreicht, die von amtlich zugelassenen Ärzten:innen entwickelt werden.

Bei Kalia Lab arbeiten nur qualifizierte Ärzte:innen mit deutscher Approbation, die jahrelange Erfahrung in der Premium-Beautybranche haben. Sie werden in der Kalia Academy kontinuierlich ausgebildet, um auf dem neuesten medizinischen Standard zu bleiben. Mit diesem Ansatz setzt sich Kalia Lab deutlich von der Konkurrenz ab – Das Team sucht ständig nach neuen Wegen, die beste medizinische Versorgung für individuelle Hautbedürfnisse durch den Einsatz wissenschaftlich basierter Behandlungen sicherzustellen. Der Therapiestandard ist qualitativ hochwertig und entspricht sowohl medizinischen als auch ästhetischen Maßstäben.

Kalia Lab’s Behandlungspaket besteht aus drei holistischen Beauty- und Pflegekonzepten: Prävention, Hautverjüngung und Gesundheit. Mit der richtigen Prävention wird dafür gesorgt, die Straffheit und Elastizität der Haut auch in Zukunft zu bewahren. Hautverjüngung heißt, das Hautbild mit neuesten Behandlungstechnologien sichtbar zu verbessern und Falten zu minimieren. Die dritte Säule ist Gesundheit, denn die innere Gesundheit macht sich auch auf der Haut bemerkbar. Nur, wenn der Körper rundum gesund ist, kann die Schönheit der Haut bewahrt werden.

Die tiefenwirksamen Therapiemethoden beim Health-Tech-Startup Kalia Lab sind breit gefächert und decken alle Problemzonen der Haut ab. So werden unter anderem bewährte ästhetische Treatments zur Falten-, Pigmentflecken- und Narbenreduktion angeboten, sowie spezielle Therapien für trockene Haut oder große Poren. Zu den angebotenen Behandlungen zählen unter anderem Botox, Hyaluronsäure, Radiofrequenz-Needling, Infusionen, PRP und Skin Booster. Bei Kalia Lab wird darüber hinaus nicht nur die Haut behandelt, sondern auch der Körper und die Haare. Es werden Behandlungen zur Fettreduktion, Körperformung und bei Haarausfall angeboten. Diese Ziele werden durch Lipolyse, Fett-Weg-Spritzen, Emsculpt Neo und PRP-Therapien erreicht.

Kalia Lab hat Standorte in den Beautymetropolen Berlin, Hamburg und Düsseldorf. Jeder Termin beginnt mit einer Beratung und Hautanalyse. Die KI-gestützte 3D-Hautanalyse bietet ein detailliertes Bild zur Hautbeschaffenheit und liefert Informationen darüber, welche Partien besondere Pflege benötigen. Jede Haut ist unterschiedlich aufgebaut und muss individuell behandelt werden. Dieser persönlich zugeschnittene Behandlungsansatz wird bei Kalia Lab großgeschrieben, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Termine können smart auf der Website oder über WhatsApp vereinbart werden. Außerdem können Beratungs- und Kontroll-Gespräche von zu Hause aus per Video-Call durchgeführt werden.

