Kalo Gold identifiziert kilometerlange Gold-Trends auf Fidschi!

Auf dem Zielgebiet Wainikoro grenzt Kalo Gold mehrere lange Strukturkorridore ab. Erste Bohrungen und starke Oberflächendaten deuten auf ein größeres epithermales Goldsystem hin.

Kalo Gold (TSX-V: KALO / FSE: 9M51) erkundet und entwickelt das hochgradige Goldprojekt Vatu Aurum auf der Nordinsel Fidschis auf dem für seine Rohstoffvorkommen berühmten pazifischen Feuergürtel. Neben dem Zielgebiet Aurum Prime, wo das Unternehmen von CEO Terry Tucker bereits hochgradige Bohrergebnisse erzielt hat, steht aktuell auch das Zielgebiet Wainikoro in nur 5 Kilometern Entfernung im Fokus – und von dort gibt es jetzt exzellente Neuigkeiten!

Den gerade meldet Kalo, das man auf Wainikoro durch erste Explorationsbohrungen, Grabungen und systematische Bodengeochemie mehrere, kilometerlange Strukturkorridore abgrenzen konnte. Besonders im Fokus steht Bohrloch VA26-DH19, das Texturen durchschnitt, die als Hinweis auf die oberen Bereiche eines niedrig sulfidierten epithermalen Systems mit Siedeprozessen interpretiert werden. Für Kalo Gold ist Wainikoro damit nicht länger nur ein weiteres Zielgebiet, sondern ein wichtiger Baustein in einem breiteren 40 Kilometer langen Goldkorridor.

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