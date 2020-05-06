Zodiac Gold legt nach: Ben Ben-Ziel zeigt mächtige Goldzonen innerhalb eines 16 km Trends

Neue Grabenergebnisse auf Ben Ben bestätigen breite oberflächennahe Goldmineralisierung und stärken das Bild eines großen, strukturell kontrollierten Goldsystems auf dem Todi-Projekt in Liberia.

Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) treibt die Arbeiten auf seinem Todi-Goldprojekt in Liberia weiter voran und schärft dabei das Bild eines großflächigen Goldsystems, dass sich über die Zielgebiete Arthington, Ben Ben und Youth Camp erstreckt. Neue Ergebnisse aus dem laufenden Beprobungsprogramm deuten darauf hin, dass das Zielgebiet Ben Ben nicht nur eine einzelne mineralisierte Zone umfasst, sondern Teil eines zusammenhängenden, strukturell kontrollierten Goldsystems ist. Besonders ins Auge fällt ein Abschnitt von 56 Metern mit 0,40 g/t Gold im Graben BBT004. Zusammen mit früheren Resultaten vom südlichen Trend bei Ben Ben ergibt sich für Zodiac Gold ein wachsendes Bild aus parallelen mineralisierten Zonen innerhalb eines 16 Kilometer langen Gold-im-Boden-Korridors.

Für das Unternehmen ist das in mehrfacher Hinsicht relevant. Zum einen liegt Ben Ben nur 1,3 Kilometer entlang des Streichens von der Arthington-Entdeckung entfernt. Zum anderen fließen die aktuellen Arbeiten bereits in einen größeren Explorationsplan ein: Der Abschnitt Ben Ben bis Youth Camp wird derzeit mit einem 3.600 Meter umfassenden Grabenprobenprogramm sowie mit bis zu 14.000 Metern an Bohrungen untersucht. Das Unternehmen arbeitet damit auf eine Ressourcenschätzung im vierten Quartal 2026 hin. Bisher liegen Ergebnisse aus 860 Metern Grabungen vor, während Kernprotokollierung, Beprobung, Aufbereitung und Analyse der ersten neun Bohrlöcher noch laufen.

Zodiac Gold bestätigt auf Ben Ben mehrere mineralisierte Trends

Die jüngsten Resultate vom Zielgebiet Ben Ben stützen die geologische Interpretation eines schergebundenen Goldsystems von Distriktgröße innerhalb der größeren Todi Shear Zone. Bereits die Arthington-Entdeckung hatte gezeigt, dass dort mehrere parallele mineralisierte Zonen vorkommen. Nun hat das Beprobungsprogramm auf Ben Ben Goldmineralisierung auf zwei interpretierten Trends bestätigt, die ost-westlich bis nordwest-südöstlich verlaufen.

Der südliche Trend, auf den sich Zodiac Gold bislang vor allem konzentriert hatte, weist eine Streichlänge von rund einem Kilometer auf. Der nördliche Trend lässt sich hingegen über 7,5 Kilometer bis zum Zielgebiet Youth Camp nach Südosten verfolgen. Genau diese Ausdehnung macht die neuen Resultate geologisch bedeutsam, weil Ben Ben dadurch stärker als Verbindungsglied innerhalb eines längeren mineralisierten Korridors erscheint.

Nach Angaben von Zodiac Gold wurden in den mineralisierten Zonen beider Trends verwitterter Amphibolit und melanokratischer Gneis identifiziert. Diese Gesteine gelten auch bei der Arthington-Entdeckung sowie bei den weiteren priorisierten Zielgebieten Youth Camp und Alasala als Wirtsgesteine der Goldmineralisierung. Neben diesem lithologischen Zusammenhang spielt nach Unternehmensansicht auch die regionale Todi Shear Zone mit nordwestlichem Verlauf eine wichtige Rolle. Hinzu kommen nachgeordnete Strukturen, Strukturkreuzungen und Faltungen, die die Lokalisierung der Goldmineralisierung in der Region mit beeinflussen dürften.

Ben Ben liefert breite und oberflächennahe Goldabschnitte

Der wichtigste neue Abschnitt stammt vom nördlichen Trend. Im Graben BBT004 meldet Zodiac Gold 56 Meter mit 0,40 g/t Gold, einschließlich einzelner Ein-Meter-Abschnitte mit 1,21 g/t, 1,17 g/t, 1,09 g/t und 1,01 g/t Gold. Nach Einschätzung des Unternehmens ist dieses Resultat besonders bedeutsam, weil es eine breite, kontinuierliche und oberflächennahe Mineralisierung mit eingelagerten höhergradigen Zonen zeigt. Der Abschnitt fällt zudem mit einer 210 Meter langen Bodenanomalie zusammen und liegt in unmittelbarer Nähe zu handwerklichen Abbaustellen.

Gerade diese Übereinstimmung aus Geochemie, Grabenergebnissen und alluvialem Kleinbergbau wird von Zodiac Gold als wichtiger Hinweis auf ein fruchtbares System mit Potenzial für mehrere parallele Zonen gewertet. Die Resultate vom nördlichen Trend ergänzen dabei frühere Ergebnisse vom südlichen Trend, die bereits 2025 veröffentlicht wurden.

Dort lieferte BBT002 30 Meter mit 1,24 g/t Gold, darunter 7 Meter mit 4,75 g/t Gold sowie Teilabschnitte von 1 Meter mit 6,61 g/t und 1 Meter mit 25,1 g/t Gold. Im selben Graben wurden außerdem 36 Meter mit 0,28 g/t Gold gemeldet, einschließlich 2 Metern mit 0,81 g/t Gold. Weitere Resultate umfassten 25 Meter mit 0,31 g/t Gold in BBT001, darunter 1 Meter mit 3,91 g/t Gold, sowie 19 Meter mit 0,21 g/t Gold in BBT003.

Auch weitere Gräben unterstreichen, dass sich die Mineralisierung nicht auf einen einzelnen Punkt beschränkt. So ergab BBT005 32 Meter mit 0,56 g/t Gold, darunter 14 Meter mit 1,08 g/t Gold und 1 Meter mit 9,40 g/t Gold. Damit erweitert Zodiac Gold das Bild eines Systems, das sowohl breitere niedrig- bis mittelgradige Abschnitte als auch lokal deutlich hochgradigere Zonen umfasst.

Todi-Goldprojekt rückt näher an die Ressourcenschätzung

In der Gesamtschau stärken die Ergebnisse laut Zodiac Gold das geologische Modell des Todi-Goldprojekts erheblich. Ben Ben erscheint demnach nicht als isoliertes Vorkommen, sondern als Bestandteil eines größeren Goldsystems, das sich von Arthington bis Youth Camp erstreckt. Die Herausbildung mehrerer mineralisierter Trends innerhalb dieses Korridors untermauert die Sicht des Unternehmens, dass das Projekt Potenzial auf Distriktebene besitzt.

Diese Interpretation gewinnt auch dadurch an Gewicht, dass der bisherige Umfang der Grabungen nur einen Teil der abgegrenzten Anomalie erfasst. Insgesamt wurden in den Programmen 2025 und 2026 bislang 1.195,80 Meter an Gräben fertiggestellt. Verglichen mit der Größe des identifizierten Zielgebiets ist das noch ein relativ früher Explorationsstand. Zugleich verknüpft Zodiac Gold die laufenden Grabungen bereits mit einem umfangreicheren Bohrprogramm, das den Abschnitt Ben Ben bis Youth Camp systematisch testen soll.

Das Todi-Goldprojekt selbst umfasst ein 2.316 Quadratkilometer großes Landpaket entlang der Todi Shear Zone in Liberia. Nach Unternehmensangaben wurden dort bereits Goldvorkommen an der Oberfläche und in der Tiefe nachgewiesen. Fünf Ziele gelten als bohrbereit, zwei davon wurden bereits erprobt und lieferten hochgradige Goldabschnitte. Vor diesem Hintergrund markieren die neuen Resultate von Ben Ben einen weiteren Schritt in der Abgrenzung eines größeren mineralisierten Systems. Für Zodiac Gold steht nun im Mittelpunkt, wie sich die bislang identifizierten Trends durch weitere Grabungen und Bohrungen miteinander verknüpfen lassen und welchen Beitrag Ben Ben zur geplanten Ressourcenschätzung im vierten Quartal 2026 leisten kann. Dann will Zodiac Gold bereits 1 Mio. Unzen Gold auf Todi nachgewiesen haben.

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