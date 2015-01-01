  • Die aktuelle Weltlage macht den Immobilienkauf besonders lukrativ

    Der Münchener Immobilienmarkt sieht sich mit neuen Kaufgelegenheiten konfrontiert Sie bieten sich, vor allem aufgrund der aktuell schwierigen Weltlage und den damit verbundenen Inflationstendenzen an

    BildDer etablierte Immobilienmakler Matthias Wandl präsentiert in Zusammenarbeit mit seinen regionalen Partnern eine Reihe attraktiver Kaufangebote. Matthias Wandl, der seit 1991 tätig und bekannt für seine tiefe Kenntnis des Münchener Immobilienmarktes ist, arbeitet eng mit regionalen Experten zusammen. Dieses Team umfasst Daniel Strum, der sich auf die Region Eichenau und Gröbenzell spezialisiert hat, Ralph Kraus, der profunde Kenntnisse der Gebiete Sendling und Thalkirchen besitzt, und Birgit Behr, die sich um die Bereiche Dachau, Schleißheim und Umgebung kümmert.

    Neue Kaufgelegenheiten in München und Umgebung

    Diese Immobilienexperten können nun eine Reihe von Kaufangeboten für Wohnungen in Neuried bei München, in München Pasing und in Großhadern präsentieren. Die Bandbreite der Angebote ist breit gefächert und reicht vom exklusiven Penthouse bis hin zur großen Wohnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Darüber hinaus sind auch Reihenhäuser in Unterschleißheim zu beeindruckend günstigen Preisen erhältlich. Die aktuellen Angebote und alle weiteren Details können auf der Webseite https://wandl.immobilien/aktuelle-immobilien/ eingesehen und auf Wunsch natürlich auch direkt in Anspruch genommen werden.

    „Der Kauf von Immobilien ist derzeit besonders attraktiv“

    Es ist dabei zu erwähnen, dass die derzeit schwierige Weltlage Investitionen in Immobilien besonders attraktiv macht, da sie eine Absicherung gegen Inflationstendenzen bieten. „Die derzeitige Situation auf den Finanzmärkten bietet für Immobilienkäufer ein großes Potenzial“, erklärt Matthias Wandl. Zusätzlich zum Immobilienkauf können bei Bedarf auch Finanzierungsvermittlungen organisiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://wandl.immobilien/immobilienfinanzierung/. Diese Pressemitteilung richtet sich an potenzielle Kunden, Medien und die breite Öffentlichkeit. Mit diesen aktuellen Kaufmöglichkeiten und den zur Verfügung gestellten Finanzierungsdienstleistungen ist jeder gut beraten, der eine sichere und profitable Investition in der derzeitigen Weltlage in Erwägung zieht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Wandl.Immobilien
    Herr Matthias Wandl
    Bussardstr. 4b
    82166 Gräfelfing
    Deutschland

    fon ..: 01755778561
    web ..: https://www.wandl.immobilien
    email : matthias@wandl.immobilien

    Wandl.Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Gräfelfing und mehreren regionalen Standorten im Großraum München. Das Unternehmen ist auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert – darunter Eigentumswohnungen, Häuser und Grundstücke – und begleitet Eigentümer sowie Käufer mit fundierter Marktkenntnis, transparenter Beratung und klaren Verkaufsstrategien.

    Mit Standorten in Gräfelfing (Hauptsitz), München-Großhadern, München-Lehel / Altstadt, München-Thalkirchen / Obersendling, Eichenau sowie Dachau ist Wandl.Immobilien regional stark verankert. Das Unternehmen deckt damit insbesondere München-Süd, München-West, Obersendling, Thalkirchen, das Würmtal, den Münchner Westen sowie das westliche und nordwestliche Umland professionell ab.

    Im Fokus stehen realistische Marktwertermittlungen, nachvollziehbare Preisstrategien und eine strukturierte Vermarktung, die den aktuellen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes gerecht wird. Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag der Verkäufer und steht für Erfahrung, Unabhängigkeit und ausgeprägte regionale Expertise.

    Weitere Informationen unter: www.wandl.immobilien

    Pressekontakt:

    Wandl.Immobilien
    Herr Matthias Wandl
    Bussardstr. 4b
    82166 Gräfelfing

    fon ..: 089 37412333
    email : info@wandl.immobilien


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