Kaltakquise STOP: Drastisch mehr Umsatz ohne Kaltakquise! Von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Uwe Rieder lüftet sein Geheimnis bezüglich Kalt-Akquise ADE: „Wie Sie sofort Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Umsatz umwandeln, ohne weiterhin unnütze Zeit mit Kaltakquise zu verschwenden!“

Sie haben ein geniales Produkt, eine geniale Dienstleisung? Aber kein „Feuer in Ihrem Vertrieb?“ Heißt: Zu wenig Kunden, zu wenig Umsatz, zu wenig Einkommen? Und letztendlich auch zu wenig Lebensqualität?

Haben auch so richtig die Schnauze voll …

o … von der lästigen und aufwendigen Kalt Akquise?

o … Dem ständigen hinterher rennen von neuen Kunden, dem Bitten und Betteln?

o … Und letztendlich auch den daraus resultierenden Preiszugeständnissen?

o … Zudem: Ihr Terminkalender ist nicht prall gefüllt und Sie wissen nicht, wie viel Sie im nächsten Monat verkaufen?

Wie wäre es, wenn Sie ein Vertriebssystem, eine Vertriebsstrategie hätten, das Ihnen …

o automatisch neue Kunden aus Ihrer Zielgruppe auf dem Silbertablett serviert?

o Die mit Sog statt mit Druck zu Ihnen kommen?

o Schon so aufgewärmt sind und es nur noch eine Frage des Abschlusses ist?

o Ohne die lästige und nervige Kaltakquise (auch Akquisition, Aquise oder Aquisition genannt) Neukunden genieriert?

Ja? Dann habe ich etwas für Sie. Warum ich das sagen kann? Seit über 25 Jahren unterstütze ich Unternehmen und Selbstständige dabei, so richtig „Feuer in Ihrem Vertrieb“ zu entfachen. So ist es mir in den letzten Jahren nachweislich gelungen, Unternehmen von z.B. 10 auf 30 Millionen Euro oder von 20 auf 80 Mitarbeiter zu befeuern.

Ohne Kalt-Akquise!

Und genau dieses System ist auch auf Sie adaptier- und 1:1-kopierbar! Versprochen!

Uwe Rieder lüftet sein Geheimnis bezüglich seiner Kalt-Akquise ADE: „Wie Sie sofort Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Umsatz umwandeln, ohne weiterhin unnütze Zeit mit Kaltakquise zu verschwenden.“

Registrieren Sie sich hier gratis und klicken Sie diesen Link: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.tv/webinar01

Was lernen Sie in diesem Live Webinar von Uwe Rieder (auch bezüglich Kalt-Akquisition)?

1.Wie Sie in 4 Wochen mehr Umsatz mit Ihren bestehenden Kontakten generieren als in den letzten 6 Monaten mit der Neukundengewinnung.

2. Sie müssen persönlich nichts verkaufen, denn wenn wir mal ehrlich sind, wer mag heutzutage schon noch lästige Kaltakquise zu betreiben?

3. Sie brauchen pro Woche nur sehr wenig Zeit (max. 2 Stunden pro Tag) um mit dieser Strategie Ihren Umsatz zu erhöhen.

Und: Stoppen Sie ab sofort Ihre Kaltakquise. Ja, Sie lesen richtig: Ihre Kaltakquise komplett stoppen. Aus, basta!

Und das Beste: Gerne steht Ihnen Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, auch persönlich mit „Rat und Tat“ zur Seite. Nutzen auch Sie die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch gratis unter

https://gespraech.der-bayerische-vertriebsfreak.de/webinar01

Uwe Rieder freut sich auf das gemeinsame Telefonat für mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ich strick mir einen Schal aus Zeit – Geschichten eines Lebens in Freiberg Garantiert gut einschlafen mit dem QantexX® Einschlaf-Manager