Kameha Grand Bonn schreibt Erfolgsgeschichte neu: Positionierung und dynamisches Pricing als Schlüsselfaktoren

Mitten in der Covid-19-Pandemie setzte Direktor Andreas Graeber-Stuch vor allem auf nachhaltiges Revenue Management. Unterstützung erhielt der Hotelier durch das Team von HotelPartner.

Die herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie haben die Hotellerie vor immense Herausforderungen gestellt. Dennoch hat das Kameha Grand Bonn unter der Führung von Andreas Graeber-Stuch die Chancen erkannt und während der Krise die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt. Die Wiedereröffnung des zuvor pandemiebedingt geschlossenen Hotels war ein mutiger Schritt, um Verluste unverzüglich zu minimieren. Andreas Graeber-Stuch übernahm die Leitung des Hotels in dieser unsicheren Zeit, doch sein Engagement und seine Vision führten dazu, dass das Kameha Grand Bonn nicht nur überlebte, sondern bis heute floriert.

Das Hotelteam erkannte jedoch rasch, dass der bisherige Erfolg nicht ausreichen würde, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Das Hotel wollte seine starke Position im Bereich der Gastronomie weiter ausbauen und zukünftige Gästesegmente analysieren. So soll eine optimale Auslastung nicht nur an den Wochenenden, sondern auch unter der Woche erreicht werden. Angesichts der komplexen Struktur des Kameha Grand Bonn war darüber hinaus klar, dass externe Expertise eines erfahrenen Partners benötigt wurde, der die nächste Phase der Entwicklung begleiten kann. Das Hotel suchte daraufhin einen Dienstleister im Bereich Revenue, der nicht nur flexibel agieren konnte, sondern auch die einzigartige Persönlichkeit des Hotels bewahrt. Die Wahl fiel dabei auf das Schweizer Unternehmen HotelPartner Revenue Management, welches mit seiner TET-Synergie – die sich aus qualifizierten Teams (T), bewährter Expertise (E) und dem Einsatz modernster Technologie (T) zusammensetzt – europaweit zahlreiche Hotels gerade während der Pandemie erfolgreich unterstützte.

„Die Expertise von HotelPartner hat uns beeindruckt, aber was uns ausserdem überzeugt hat, war die Sympathie und Zugänglichkeit aller HotelPartner Teammitglieder, die wir bisher kennenlernen konnten“, so Hoteldirektor Andreas Graeber-Stuch.

Die gegenseitige Sympathie zeigte sich auch direkt im Onboarding-Prozess: Ein erstes Kennenlernen vor Ort in Bonn legte den Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit und festigte die persönliche Beziehung zwischen den beiden Partnern. Der Erfolg der erst seit August 2022 bestehenden Zusammenarbeit zeigte sich sehr schnell. Gemeinsam konnte bereits die herausragende Positionierung des Kameha Grand Bonn gestärkt werden. Das neue dynamische Pricing der Suiten und die Verteilung des Geschäfts auf verschiedene Buchungskanäle haben sich als sehr vielversprechend erwiesen. Aber auch die Entwicklung der Room Type Performance bestätigt laut Hoteldirektor Andreas Graeber-Stuch, dass das Kameha mit HotelPartner den richtigen Schritt gegangen ist. Als einer der grössten Erfolge für das neue Revenue Management des Hotels kann wohl angesehen werden, dass klar erkennbar ist, dass sich der Bonner Hotelmarkt an bestimmten Wochentagen danach orientiert, wie das Kameha agiert.

Diese Erfolge sind jedoch nur möglich, wenn das Miteinander stimmt – auch das zeigt sich in der Zusammenarbeit mit dem Kameha Grand Bonn: „Seit Beginn unserer Partnerschaft arbeitet das Hotelteam des Kameha Grand Bonn mit unermüdlicher Motivation an unserer gemeinsamen Vision, und diese Energie ist in jedem Schritt unserer Zusammenarbeit spürbar geblieben“, fügt der verantwortliche Chief Portfolio Manager Luca D’Achille von HotelPartner Revenue Management begeistert hinzu. „Und genau das zeichnet diese Partnerschaft aus unseren beiden Sichten aus: sich gegenseitig motivieren und anspornen zu können, Ideen gemeinsam zu diskutieren und bei kalkulierbarem Risiko auch umzusetzen und die erfolgreichsten Massnahmen herauszuarbeiten.“

Foto: Kameha Grand Bonn.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

Herr Alexander Fussi

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner-ym.com

email : marketinghp@hotelpartner-ym.com

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ausbildungen mit Sprachen in Präsenz und online: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln informiert am 7.9.