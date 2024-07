Kamin und Kachelofen als Herzstück des Raum-Designs

Als sorgfältig ausgewählte und platzierte Design-Elemente können Kamine und Kachelöfen jedem Raum eine einzigartige Atmosphäre und einen besonderen Charakter verleihen.

Egal zu welcher Jahreszeit: Kaminfeuer und die behagliche Wärme eines Kachelofens finden immer wieder ihren Weg in unsere Herzen und Wohnzimmer. Doch ein Kamin oder Kachelofen muss sich nicht darauf beschränken, lediglich eine Wärmequelle zu sein. Richtig in Szene gesetzt, können diese Elemente zu einem zentralen Punkt des Wohnraumdesigns werden – einem Symbol für Stil, Behaglichkeit und Kunstfertigkeit. Wie aber kann man diese traditionellen Wärmequellen in moderne Design-Objekte verwandeln, die sowohl das Auge erfreuen als auch für behagliche Wärme sorgen? Der Schlüssel liegt in der bewussten Auswahl, Platzierung und Integration in das Gesamtkonzept des Raumes.

„Die Reise zu einem ästhetisch ansprechenden Wohnraum beginnt mit der Auswahl des richtigen Kamins oder Kachelofens. Moderne Designs reichen von minimalistisch bis rustikal, von klassisch bis avantgardistisch. Betrachten Sie den vorhandenen Stil Ihres Interieurs und entscheiden Sie, ob der Kamin oder Kachelofen als harmonisches Element einfließen oder als markanter Kontrastpunkt hervorstechen soll“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de). Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Ebenso ist das Unternehmen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig.

Auch die Positionierung ist ein Schlüsselfaktor für die Integration dieser Wärmequellen in Ihr Raumdesign. Ein zentral platzierter Kamin wird zum Herzen des Raumes, um den herum sich das soziale Leben entfaltet. Ein Kachelofen kann dagegen auch in einer Ecke des Raumes eine behagliche Leseecke schaffen. Wichtig ist, dass die Position sowohl die Funktionalität als auch die ästhetische Wirkung maximiert. Die Materialauswahl für Kamin oder Kachelofen spielt ebenso eine wesentliche Rolle bei der ästhetischen Integration in den Wohnraum. Naturmaterialien wie Stein, Keramik oder sogar Glas können eine Brücke zur übrigen Raumgestaltung schlagen. Bei Kachelöfen bieten handbemalte Kacheln eine wunderbare Möglichkeit, Farbe und Muster ins Spiel zu bringen und so ein einzigartiges, kunstvolles Element zu erschaffen.

Marcus Breuer betont: „Ein Kamin oder Kachelofen bietet eine fantastische Leinwand für Design-Experimente. Ob es darum geht, eine moderne, lineare Anordnung zu wählen, die Eleganz und Simplizität ausstrahlt, oder einen traditionellen Kachelofen mit ornamental reichen Mustern, der wie ein Stück aus einer anderen Zeit wirkt – die Möglichkeiten sind endlos. Zudem kann die Dekoration auf dem Kaminsims oder die Art, wie Holz gelagert wird, weitere Design-Akzente setzen.“ Auch die Beleuchtung spiele eine entscheidende Rolle bei der Hervorhebung des Kamins oder Kachelofens. Richtiges Licht könne die Textur der Materialien betonen, Schattenwürfe kreieren und so die dramatische Präsenz des Feuers verstärken. Weiche, indirekte Beleuchtung könne die Gemütlichkeit des Raumes fördern und den Fokus auf die Wärmequelle lenken. Ein Kamin oder Kachelofen sollte zudem nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil des gesamten Raumkonzepts. Dies bedeutet, Farben, Materialien und Stile aufeinander abzustimmen. Ein moderner Kamin in einem ansonsten rustikal eingerichteten Raum kann ein interessanter Kontrast sein, solange er durch Farben oder Materialien eine Brücke zum restlichen Interieur schlägt.

„Ein Kamin oder Kachelofen kann in der Tat weit mehr als eine bloße Wärmequelle sein. Durch die bewusste Berücksichtigung von Designaspekten – von der Auswahl des Modells über die Platzierung bis hin zur Integration in das Raumkonzept – kann er zu einem wahren Herzstück des Wohnraumdesigns avancieren. Es geht nicht nur darum, einen Raum zu erwärmen, sondern auch darum, ihm Charakter, Stil und eine Seele zu verleihen. Mit der richtigen Herangehensweise wird der Kamin oder Kachelofen zu einem zentralen Element, das nicht nur durch seine Wärme, sondern auch als visuelles Highlight überzeugt. In diesem Sinne kann die Gestaltung eines Kamins oder Kachelofens eine wunderbare Gelegenheit sein, persönlichen Stil und Vorlieben auszudrücken und so ein einladendes, harmonisches und stilvolles Zuhause zu schaffen“, stellt Marcus Breuer heraus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kachelöfen Breuer

Marcus Breuer

Schiefbahner Straße 25

41748 Viersen

Deutschland

fon ..: 0 21 62 / 26 0 77

fax ..: 0 21 62 / 35 14 41

web ..: http://www.kacheloefen-breuer.de

email : info@kacheloefen-breuer.de

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geringes Körperbewusstsein hindert Mädchen am Sport – TA WingTsun ermöglicht gezielte Unterstützung Warum ERP-Software auf Basis von Claris FileMaker deutlich kostengünstiger ist als klassische ERP-Systeme